Реально ли белорусу накопить на пенсию в 1000 рублей?

«Комсомолка» провела социологическое исследование на тему "Как накопить на достойную пенсию?" среди людей, которым до пенсии еще работать и работать.

«Вы готовы откладывать небольшую часть зарплаты сейчас, чтобы получать приличную пенсию?» - с этим вопросом мы обратились к посетителям столичного торгового центра в возрасте от 20 до 45 лет.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Что порадовало - больше половины опрошенных согласны позаботиться о финансовой подушке безопасности к пенсии уже сейчас. Причем среди людей в возрасте от 36 лет сторонников таких инвестиций больше всего: 86% в группе 45+, 76% - в возрасте 36 - 40, 60% - в возрасте 41 - 45. Похоже, чем ближе пенсионный возраст, тем ярче рисуется задача на перспективу «Как прожить на 350 - 450 рублей?». Ведь так хочется сохранить привычный уклад жизни: покупать любимые продукты и обновки, путешествовать, не экономить на здоровье. Ради этого действительно можно и нужно сегодня начинать делать небольшие взносы!

Что же нам мешает этим заняться прямо сейчас? Объяснения есть у всех свои. Самое распространенное: «Не с чего откладывать. Все уходит на жизнь и еле хватает». На втором месте ответ: «Живу сегодняшним днем». Но многие просто пока не знают, как это сделать.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Те, кто не прочь подкопить денег к пенсии, рассматривают разные варианты инвестиций. Пару человек признались, что уже вкладывают деньги в будущее: покупают недвижимость или переводят рубли в валюту. Те, кто только собирается откладывать деньги к пенсии, рассматривают разные варианты. От малоизученных биткоинов до пенсионного страхования, которое на сегодняшний день является одним из самых оптимальных способов накопления прибавки к пенсии. «Весь цивилизованный мир себе пенсию именно так и зарабатывает. Чем мы хуже?» - уверенно сказала 42-летняя женщина, которая уже заключила договор страхования дополнительной пенсии. А мы расскажем, как это работает, пошагово, на примере государственной страховой компании РДУСП «Стравита». За 17 лет работы у нее накоплен огромный опыт, а средства инвестированы исключительно в высоколиквидные финансовые инструменты.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Шаг 1-й.

Подсчитав, что размер пенсии и близко не стоял с Вашей нынешней зарплатой, и, будучи на заслуженном отдыхе, Вы начнете себе отказывать во многих привычных вещах, Вы обращаетесь к специалистам Стравиты. С их помощью Вы рассчитываете, какую ежемесячную сумму будете отчислять в счет своих накоплений. Чем дальше пенсионный возраст, тем меньше может быть эта сумма.

Кстати, средняя пенсия в Беларуси - примерно чуть выше 393 рублей, что эквивалентно 166 евро. Для сравнения: средняя пенсия в Германии - 782 евро, во Франции - 800 евро.

Шаг 2-й.

Вы заключаете договор страхования, согласно которому регулярно делаете страховые взносы, которые накапливаются на Вашем личном пенсионном счете. Стравита инвестирует Ваши деньги, обеспечивая доходность плюс дополнительный инвестиционный бонус.

Оптимальным для заключения договора считается возраст начала трудовой деятельности, поскольку длительный период накопления позволяет обеспечить хороший размер дополнительной пенсии при относительно небольших регулярных ежемесячных отчислениях.

Кстати, в Стравите по этой программе застраховано уже более 245 тыс. человек. Дополнительную пенсию уже получили более 61 тыс. пенсионеров.

Шаг 3-й.

Достигнув пенсионного возраста, Вы имеете право получить свою персональную дополнительную пенсию, независимо от того, продолжаете ли работать или вышли на заслуженный отдых. Причем получить ее можно как единовременной выплатой, так и в течение определенного периода (3 года, 5, 20 лет или пожизненно - как Вы решите сами). На остаток средств продолжает начисляться гарантированная норма доходности и страховой бонус.

БУДЬ В КУРСЕ!

Заключив договор добровольного страхования дополнительной пенсии с компанией Стравита, Вы получаете налоговые льготы: в отношении уплаченных страховых взносов действует налоговый вычет (Вам возвращается 13% от суммы взноса в течение всего периода уплаты). Страховые выплаты и бонус также не облагаются подоходным налогом независимо от размера. 100%-ная гарантия выплат: страховые выплаты предприятия гарантируются государством.

КСТАТИ

Центры и точки продаж и обслуживания клиентов РДУСП «Стравита» расположены на всей территории Республики Беларусь. Адреса и контакты, а также подробности условий страхования дополнительной пенсии вы можете посмотреть на сайте компании.

РДУСП «Стравита». УНП 806000046.