Начинаются музыкальные вечера у Ратуши

- Ставший популярным у минчан за последние несколько лет музыкальный проект «Пешеходка» открывается в Верхнем городе уже 4 мая. Планируется, что в этот день на пл. Свободы с 20.30 до 22.00 состоится концерт популярной музыкальной молодежной группы SUMMER SEASON OPENING. Впервые на сцену у Ратуши выйдет балтиморский рэпер и музыкант Wordsmith (США). Белорусских музыкантов представит команда битбокс-исполнителей популярной музыки MADE-UP Street Beat A Capella Group и группа «Дрозды».

- В парке «Дримленд», что по ул. Орловской, открылся фестиваль гигантских скульптур из песка «Эпоха мифов. Боги и духи Беларуси». Время работы - с 11.00 до заката. Билеты: 7 - 12 руб., дети до трех лет - бесплатно.

- Фестиваль активного образа жизни «ЗОЖ - фест» состоится 5 мая с 11.00 до 20.00 в Музее народной архитектуры и быта в Озерце. В программе - выступления силачей, мастер-класс по воркауту и кроссфиту, эстафеты, проведение кулинарного батла по здоровому питанию, соревнования по пляжному волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната, пневматический и лучный тир. Под занавес - концерт и дискотека. Билеты: 4 - 12 руб., детям до 5 лет - бесплатно.

- В Культурном центре «Корпус» (пр. Машерова 9, корпус 8) прижился и пустил корни проект нескучных лекций «Корпус говорит». Каждый понедельник в 20.00 и 6 мая не исключение, здесь можно послушать интересных людей и высказать свое мнение. Тема предстоящего обсуждения - «Заканчивают ли шоколатье Цюрихский университет или Может ли профессиональное образование стать надёжной ступенькой развития». Рекомендуется послушать, а потом можно и спорить, спрашивать, вносить замечания и предложения. Вход свободный, регистрация не нужна.

- Неделя японской культуры «Японская весна в Беларуси» любители играть в японские шахматы смогут сразиться на 1-м турнире по сёги на кубок посла Японии в Беларуси. Соревнования пройдут 5 и 6 мая с 10:00 до 18:00 в Доме дружбы. Вход для зрителей свободный.

- Если вы любите художественную гимнастику, то и эстетическая вам будет близка. Познакомиться с этим направлением поближе можно на Всебелорусском турнире по эстетической групповой гимнастике SILFIDA SPRING CUP-2019. На площадке Республиканского центра тенниса развернется прекрасное спортивное шоу. Команды из Минска, Гродно, Лиды, Островца, Гомеля и Молодечно на суд зрителей и строгих судей представят уникальные творческие спектакли с элементами спорта, циркового выступления, пластики и грации в сочетании со сложной хореографией. Вход свободный.

БУДЬ В КУРСЕ!

Салют дадут в 23.00 9 Мая

- Утром 9 Мая в белорусских городах пройдет акция «Беларусь помнит». В Минске потомки солдат Второй мировой придут на Площадь Победы с портретами своих воевавших предков, чтобы отдать им дань памяти.

- Праздничные гулянья 9 Мая состоятся по всей стране. В 23.00 в Минске и областных городах прогремят залпы салюта. В столице будут палить с шести площадок: в парке 50-летия Победы возле стелы «Минск - город-герой», у водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацань, на взлетном поле бывшего аэропорта «Минск-1», в детском парке им. Горького, парке им. Я. Купалы, микрорайоне Восточный в Уручье. Также для нас готовят концерты. Главная площадка в столице - возле Дворца спорта. В Верхнем городе своя большая программа, в районах - своя.

- Ботанический сад Беларуси приглашает 9 Мая с 12.30 до 16.30 на праздник «Май Победы»: экскурсии по саду (сейчас в саду цветут магнолии, нарциссы, тюльпаны, ранние сорта рододендронов), полоса препятствий, курс молодого бойца, а также музыкальная программа с танцевальными мастер-классами. Перекусить можно будет солдатской кашей. Билеты: 8 руб., 4 руб. - пенсионеры, школьники, студенты.