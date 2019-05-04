Фестивали в мае: кони, лучники, глотатели огня, ночь музеев

Мы собрали для таких путешественников региональные майские фестивали, чтобы поездка была еще интереснее.

- Фестиваль средневековой культуры «Гальшанскі замак» состоится в Гольшанах Ошмянского района 18 мая. Место традиционное, у стен бывшего замка Сапегов. Ждут более 2000 участников и гостей со всей Беларуси и из Литвы, Польши, России. В программе - конные турниры, турниры лучников, мастер-классы по хождению на ходулях и средневековым танцам, представления уличного театра и конно-спортивных клубов, концертные выступления групп средневековой музыки и многое другое. На площадках у стен замка соберут своих почитателей турниры рыцарей - одно из самых увлекательных зрелищ праздника. Здесь можно будет пострелять из лука, сразиться на мечах, покататься на лошади.

- 18 мая в Лидском замке фестиваль огня «Феникс фаер фест». Это зрелищные представления белорусских театров огня с участием пиротехников и музыкальных групп! Гостей ждут зрелищные номера с живым огнем и световыми эффектами, неповторимая атмосфера средневекового замка и яркое финальное пиротехническое шоу. На фестивале огня будут выступать музыкальные группы, завершит огненные представления дискотека от DJ и салют!

Фестиваль огня «Феникс фаер фест»Фото: Сергей ГАПОН

- Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» состоится в Могилеве с 18 по 25 мая. Помимо престижных конкурсов вокалистов и хоровых коллективов запланированы выступления звезд, в числе которых Государственная академическая симфоническая капелла России, солисты Большого театра России и «Геликон-Опера». Участвуют музыканты из 13 стран. Гала-концерт на стадионе «Спартак» состоится 21 мая в 20.00.

- Ночь музеев, которая в последние годы стала очень популярна у белорусов, в этом году пройдет с 18 на 19 мая. Можно зайти в любой музей - любимый или там, где не были никогда, и не ошибетесь. Программы везде интересные (подробности чуть позже на сайте nochmuzeev.by) . Поскольку эта акция пришла к нам с Европы, то там рекомендуемый формат акции предполагает бесплатный вход и работу до часа ночи. Но музеи сами определяют время работы и цену билетов.