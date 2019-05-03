Во время открытия символическую ленту вместе с президентом перерезали министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и гендиректор аэропорта Дмитрий Меликян.

- Многие специалисты меня убеждали, что это нам не под силу, мы это не сделаем, никогда не строили этих полос и надо иметь дело с фирмами мирового уровня. Мы уже почти договорились, но, когда мне принесли на подпись документ и там значилась цифра за $600 млн, я сказал, что тогда не надо нам эта полоса, - напомнил историю строительства Александр Лукашенко.

Кстати, с новой полосы самолет президента уже взлетал в конце апреля в направлении Китая. На эту же полосу борт №1 садился и по возвращении в Минск.

- Я спросил своего пилота, он говорит: «Я видел такую полосу только в Арабских Эмиратах». Значит, можем. И построили мы ее не за $600 млн, а примерно в три раза дешевле. Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы можем все, только надо настроиться на то, чтобы это сделать, - подчеркнул он.

Напомнил и более давние времена - 1990-е годы и приватизацию. По его словам, тогда были зарубежные инвесторы, которые хотели выкупить все аэропорты страны.

- У них глаз горел на этот аэропорт. Я отказался от приватизации всех аэропортов, в том числе этого, - отметил Александр Лукашенко. - Основные ворота страны должны принадлежать государству.

Президент предположил, что если бы в те годы Национальный аэропорт «Минск» был приватизирован, то вряд ли бы он развивался такими темпами. Поблагодарил строителей за новую полосу и порекомендовал им готовиться к еще более сложным подвигам.

- Белорусы должны у себя в доме делать все своими руками. Мы это умеем, - заявил Лукашенко, его слова приводит БелТА. И высказался о том, что нужно развивать аэропорт. - Надо модернизовать и дальше достраивать для людей. Нам надо комплекс этот до ума доводить. Какую-то фишку нам надо добавить здесь. Все вроде удобно, хорошо, но нет фишки, как в других государствах.

По словам Алексея Авраменко, в этом году две полосы будут использовать одновременно, а к концу 2020-го приступят к ремонту старого полотна.

- Фактически у нас будут две равноценные полосы, которые будут принимать любые самолеты, - отметил он. Реконструкция оценивается в $90 млн. Планируется, что займет она два-три года.

БУДЬ В КУРСЕ!

Аэропорт надеется увеличить пассажиропоток

Изначально строить должны были китайцы, за свой же кредит - проект оценивали в 360 миллионов долларов. Сроки постоянно смещались, от услуг китайцев решили отказаться, строить своими силами. В результате проект сделали россияне, в строительстве участвовали белорусские предприятия. Стоимость удалось снизить - теперь говорят о 250 миллионах долларов. Кредит на стройку выделил Банк развития, а гасить его будут из средств республиканского бюджета, Минтранса, Департамента по авиации и Национального аэропорта «Минск».

Новая бетонная полоса длиной 3,7 км и шириной 60 м. Полосе присвоена высшая эксплуатационная категория 4F, что позволит принимать аэропорту воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.

Фактически строительство и установка оборудования на второй взлетно-посадочной полосе завершились еще 7 ноября прошлого года. Но самолеты она принимать не смогла - оказалось, что в первую зиму свежий бетон нельзя обрабатывать противогололедными смесями. 4 апреля с новой полосы впервые поднялся в воздух самолет - Boeing-747.

Официально заявляется, что введение в эксплуатацию новой полосы позволит увеличить пассажиропоток.