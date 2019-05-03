2019-05-03T16:24:31+03:00
Экономика
КП Беларусь

Спустя две недели в Беларусь пришла хорошая российская нефть

Но размер ущерба белорусским НПЗ еще предстоит оценить
Таисия САВИНА
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Причиной поставок некачественной нефти назвали «умышленный слив нефти по мошеннической схеме» самарским частным предприятием.Причиной поставок некачественной нефти назвали «умышленный слив нефти по мошеннической схеме» самарским частным предприятием.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Похоже, ситуация с плохой российской нефтью, которую поставляли в Беларусь, близится к завершению. По нефтепроводу «Дружба» наконец-то пошла чистая нефть.

- По информации диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 2 мая в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси. Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча» (линейная производственно-диспетчерская станция. - Ред.). После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в 14.28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС «Мозырь», - сообщила пресс-служба «Белнефтехима».

Президент «Транснефти» Николай Токарев на встрече с российским президентом назвал причиной поставок некачественной нефти «умышленный слив нефти по мошеннической схеме» одним самарским частным предприятием.

- Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный! (…) Значит, самоконтроля недостаточно. Значит, нужно менять эту систему, - отреагировал Владимир Путин.

Напомним, сообщения о плохой нефти появились 19 апреля, после этого поставки приостановили. 27 апреля Дмитрий Медведев поручил в недельный срок найти виновных и направить результаты в Генпрокуратуру России. Также предстоит оценить ущерб, нанесенный Беларуси. Предварительный размер - около 100 млн долларов.

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