Нацбанк - об инфляции: Влияние оказывает урожай прошлого года и рост цен на бензин

В пятницу, 3 мая, в Нацбанке на заседании правления обсудили денежно-кредитную политику. По его итогам ставку рефинансирования (а от нее зависят ставки по кредитам и депозитам) решили оставить на уровне 10%. И это настоящий рекорд! Ставка не менялась с 27 июня 2018 года, хотя раньше это могло случиться несколько раз в год. Например, в 2017-м она снижалась восемь раз.

Что повлияло на решение Нацбанка?

- Как и ожидалось, интенсивность инфляционных процессов в начале 2019 года несколько увеличилась. Годовой прирост потребительских цен в марте сложился на уровне 5,8%, - рассказал глава Нацбанка Павел Каллаур.

Одна из причин, повлиявших на рост инфляции, - сезонные товары.

- На фоне прошлогоднего низкого урожая продукции растениеводства с начала года значительно подорожала плодоовощная продукция, - пояснил Павел Каллаур. - Значимое влияние на динамику потребительских цен оказывает рост цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке. Его воздействие на инфляционные процессы как прямое, в качестве одного из элементов потребительской корзины, так и косвенное через увеличение транспортных издержек всех производителей товаров и услуг. Еще одним фактором ускорения инфляции является имевший место в конце 2018 года рост заработной платы темпами, существенно опережающими увеличение производительности труда. Последствия этого мы ощутили в первом квартале 2019 года.

В Нацбанке отмечают, что инфляционные ожидания не снижаются на протяжении полутора лет.

- Повышенный уровень инфляционных ожиданий - это фактор риска для ценовой стабильности, поскольку он со временем находит отражение в фактическом росте цен, - отметил Павел Каллаур.

Тем не менее внешние риски, которые могут влиять на рост цен, уменьшились.

- Это относится прежде всего к импортируемой инфляции из Российской Федерации. Банк России снизил прогноз годовой инфляции на 2019 год, - сказал Павел Каллаур. - Вместе с тем сохраняются риски снижения цен на нефть на мировом рынке в результате превышения предложения над спросом на нее. Они наряду с геополитическими факторами могут оказать влияние на динамику курса российского рубля. Это может проявиться в увеличении импортируемой инфляции для Беларуси.

Свой прогноз по инфляции Нацбанк оставил неизменным: во втором квартале она будет расти больше целевого ориентира, а во втором полугодии замедлится. Результат по итогам года ожидается не больше 5%.

- Вместе с тем мы видим риски, которые могут ускорить динамику инфляционных процессов в стране. Также мы не можем полностью пренебречь рисками со стороны внешних условий. Поэтому сегодня мы сохранили ставку рефинансирования на неизменном уровне, - подытожил Павел Каллаур.