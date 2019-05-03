2019-05-03T18:27:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Шестимесячной малышке вернули слух: «Кажется, она удивлена, что мама говорит, а не только открывает рот, как рыбка»

Маленькая Матреша несколько дней изучает звуки: мяуканье кота, разговоры родителей, а скоро услышит, как ее старший брат играет на фортепиано
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Теперь Матрена узнала, как звучит голос ее мамы, папы и братаТеперь Матрена узнала, как звучит голос ее мамы, папы и брата
Изменить размер текста:

Матрене Масюкович 8 месяцев. Большую часть своей жизни она не слышала никаких звуков. О том, что у малышки глухота, родителям сказали еще в роддоме. Но Ирина и Александр все равно надеялись на чудо, купили самый мощный слуховой аппарат...

- У Матреши были серьезные проблемы с сердцем, поэтому об ушах сразу мы вообще не задумывались. Думали о том, чтобы ребенок выжил, - рассказывает Ирина Масюкович. - А когда на 30-е сутки нас выписали, мы уже знали, что дочка глухая. Это подтвердило несколько исследований. Но мы все равно надеялись: а вдруг!

«Вдруг» не случилось: родители и гремели, и звенели около дочки, но на звуки малышка не реагировала. Врачи говорили, что глухота у Матреши абсолютная, на уровне 110 дБ. Это значит, что она не может услышать даже пролетающий вертолет. Иногда родителям все-таки казалось, что Матрена слышит, но позже они узнали, что девочка различала вибрации.

Сейчас для Матреши очень важно узнавать все больше новых звуков

Сейчас для Матреши очень важно узнавать все больше новых звуков

«Оказывается, кот не только бегает, но и мяукает»

Когда стало понятно, что услышать мир малышке поможет только операция, Ирина и Александр решились. В шесть с половиной месяцев под кожу в височной области девочке установили кохлеарный имплант. А через месяц, когда все зажило, на ушко поставили внешний речевой процессор, и после этого малышка услышала свои первые звуки. Чуть тише, чем обычно, чтобы не испугалась.

Так выглядит прибор, благодаря которому малышка смогла слышать. Чтобы он был повеселее, Ирина обклеила яркими наклейками

Так выглядит прибор, благодаря которому малышка смогла слышать. Чтобы он был повеселее, Ирина обклеила яркими наклейками

- Нас предупреждали, что Матреша первое время может пугаться и плакать от звуков, но такого не было, реакции были только положительные - удивление и улыбка, - вспоминает Ирина. - Матрешка заулыбалась, когда услышала голоса мужа и сына. По ее выражению лица кажется, что она удивлена: «Ого, мама еще и говорит! А раньше просто рот открывала, как рыбка». Потом еще оказалось, что кот не только бегает, но и мяукает!

Один из первых звуков для Матрены стало мяукание кота

Один из первых звуков для Матрены стало мяукание кота

Сейчас для Матреши очень важно узнавать все больше новых звуков. Помогает ей в этом вся семья, а особенно старший брат Серафим.

- У Симы синдром Аспергера, он у нас такое домашнее радио, постоянно что-то рассказывает, - улыбается Ирина. - Матреше повезло, что у нее такой брат. Да и сын тоже очень рад. Как хорошо, говорит, что у нас теперь есть кохлеарная девочка (имплант, который установили Матрене, называется кохлеарным. - Ред.).

Серафим играет на фортепиано и поет. И маленькая Матрешка два раза была на его концертах, но тогда еще просто наблюдала. А уже в этом месяце попадет на концерт к брату и впервые не только увидит его за фортепиано, но и услышит.

- Теперь Матреша у нас будет образованная во всех звуках, - говорит Ирина. - Фактически 29 апреля родился ее слух, поэтому ей надо насобирать как можно больше звуков, которые не успела за это время. Чтобы заговорить в том же возрасте, что и обычные детки.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Пришлось использовать маленькие инструменты и осторожничать»

- Матреша - самая маленькая пациентка, которой установили кохлеарный имплант. До этого самой маленькой была восьмимесячная Аделина, которую оперировали в 2015 году, - рассказывает замдиректора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Марина Песоцкая, которая оперировала Матрену. - Юных пациентов у нас не так много, как хотелось бы. Родители часто надеются, что есть другие способы решения проблемы.

Марина Песоцкая, замдиректора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Фото: lor.by

Марина Песоцкая, замдиректора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Фото: lor.by

В Беларуси впервые такую операцию ребенку сделали в 2009 году. За это время детям до года сделали 20 операций. В мире такие операции малышам тоже редкость.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, считается, что плановые операции до года делать нежелательно. Одна из причин в том, что ребенок в этом возрасте очень бурно развивается, а наркоз может негативно повлиять на развитие. Но в то же время результаты реабилитации тех, кого прооперировали в раннем возрасте, гораздо лучше. Например, все дети, прооперированные у нас до 2 лет, понимают речь. В возрастной группе постарше результаты хуже.

Обычно такая операция длится пару часов. Матрену оперировали немного дольше.

- Хоть Матреша и достаточно крупная девочка для своего возраста, все равно у нее еще все очень маленькое. Пришлось применять меньшие инструменты и осторожничать, - вспоминает Марина Владимировна. - Вы удивитесь, но родители далеко не всегда воспринимают то, что ребенок впервые услышит звуки, как что-то удивительное. Я оперирую 10 лет и не могу до сих пор привыкнуть: человек не слышал, а теперь будет слышать!

Но в этом случае была действительно партнерская операция: Ирина и Александр интересовались абсолютно всем. Только что в операционной не были.

Через месяц малышка будет слышать звуки громче, чем сейчас - так же, как и все люди. По прогнозам врачей, у Матреши есть все шансы заговорить в том же возрасте, что и все дети.

Теперь в семье Масюковичей говорят, что у Матреши три дня рождения. Первый - когда родилась она. второй - когда родилось ее ушко, а третий - когда родился слух

Теперь в семье Масюковичей говорят, что у Матреши три дня рождения. Первый - когда родилась она. второй - когда родилось ее ушко, а третий - когда родился слух

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Да свіданія, мы ўходзім ат вас, а вы аставайцесь, атдыхайце». Белорусы на Радуницу приносили на кладбище кутью с блинами и сохраняли скатерть с могилы
Какое значение придавали Радунице наши предки, приветствовалась ли у белорусов трапеза на кладбище и почему в СССР не прижился единый день поминовения
К Европейским играм в «Евроопт» стартует акция «Команда Плюш» - обменяй наклейки на мягкие игрушки!
В июне столица Беларуси готовится принять важное спортивное мероприятие - II Европейские игры. В честь этого знакового события «Евроопт», который является официальной торговой сетью II Европейских игр, запустил 29 апреля новую акцию - «Команда Плюш»
Гроб последнего короля Речи Посполитой в 1938-м тайно перетащили из СССР в Польшу
«Комсомолка» вспомнила историю Станислава Августа Понятовского, при котором разделили Речь Посполитую, узнала, сколько раз пытались захоронить его гроб и почему 30 лет назад останки монарха хранил в своем кабинете первый замминистра культуры БССР
Новости 24
Госпогранкомитет: На майские праздники увеличат число работников в пунктах пропуска на границе с ЕС
Мать, которая завернула новорожденного ребенка в пакет и выбросила в канаву, приговорили к 17 годам тюрьмы
С 4 мая в Беларуси начнут досрочно выплачивать пенсии за 7 и 9 мая
Нацбанк рассказал, что инфляция ускорилась, но сообщил, что ставку рефинансирования оставят неизменной
Тело пропавшего жителя Волковыска нашли в лесу
Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту
Любовь зла. Лошадь сбежала с фермы к мужчине, которому доверяла как хозяину, а он сдал ее на мясо
В Столбцах пьяный мужчина и двое его сыновей сначала напали с ножом на односельчанина, а потом с вилами и трубой - на милиционера
Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша
Реакция Кремля на смену Бабича: Нормальный ход
В Бресте из окна общежития выбросился 17-летний студент
Профсоюзы: Никто не имеет права наживаться на кошельках
В Кореличском районе на пожаре погибло 34 теленка
«Открыли окно, отодвинули комод и украли деньги из косметички»: в Борисове предприниматель лишился $20 тысяч
Белоруса задержали под Киевом за попытку изнасиловать 14-летнюю девочку
Россияне отдыхают в Беларуси на майские праздники и тратят $60 - 120 в день
Гомельчанин заработал $30 тысяч на незаконных займах зависимым игрокам казино, врачам и студентам
Минлесхоз: Запрет на посещение лесов снят в 14 районах, но класс пожароопасности остается высоким
В Светлогорске Lexus сбил 8-летнего мальчика, когда он с папой шел по пешеходному переходу
Трехлетний ребенок, играя в прятки, провалился в колодец и погиб
Лукашенко считает, что тема БелАЭС в Литве очень политизирована
Джефф Платт занял второе место в списке лучших бомбардиров на ЧМ по хоккею
В Беларусь снова поступает чистая нефть из России