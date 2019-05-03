Шестимесячной малышке вернули слух: «Кажется, она удивлена, что мама говорит, а не только открывает рот, как рыбка»

Матрене Масюкович 8 месяцев. Большую часть своей жизни она не слышала никаких звуков. О том, что у малышки глухота, родителям сказали еще в роддоме. Но Ирина и Александр все равно надеялись на чудо, купили самый мощный слуховой аппарат...

- У Матреши были серьезные проблемы с сердцем, поэтому об ушах сразу мы вообще не задумывались. Думали о том, чтобы ребенок выжил, - рассказывает Ирина Масюкович. - А когда на 30-е сутки нас выписали, мы уже знали, что дочка глухая. Это подтвердило несколько исследований. Но мы все равно надеялись: а вдруг!

«Вдруг» не случилось: родители и гремели, и звенели около дочки, но на звуки малышка не реагировала. Врачи говорили, что глухота у Матреши абсолютная, на уровне 110 дБ. Это значит, что она не может услышать даже пролетающий вертолет. Иногда родителям все-таки казалось, что Матрена слышит, но позже они узнали, что девочка различала вибрации.

Сейчас для Матреши очень важно узнавать все больше новых звуков

«Оказывается, кот не только бегает, но и мяукает»

Когда стало понятно, что услышать мир малышке поможет только операция, Ирина и Александр решились. В шесть с половиной месяцев под кожу в височной области девочке установили кохлеарный имплант. А через месяц, когда все зажило, на ушко поставили внешний речевой процессор, и после этого малышка услышала свои первые звуки. Чуть тише, чем обычно, чтобы не испугалась.

Так выглядит прибор, благодаря которому малышка смогла слышать. Чтобы он был повеселее, Ирина обклеила яркими наклейками

- Нас предупреждали, что Матреша первое время может пугаться и плакать от звуков, но такого не было, реакции были только положительные - удивление и улыбка, - вспоминает Ирина. - Матрешка заулыбалась, когда услышала голоса мужа и сына. По ее выражению лица кажется, что она удивлена: «Ого, мама еще и говорит! А раньше просто рот открывала, как рыбка». Потом еще оказалось, что кот не только бегает, но и мяукает!

Один из первых звуков для Матрены стало мяукание кота

Сейчас для Матреши очень важно узнавать все больше новых звуков. Помогает ей в этом вся семья, а особенно старший брат Серафим.

- У Симы синдром Аспергера, он у нас такое домашнее радио, постоянно что-то рассказывает, - улыбается Ирина. - Матреше повезло, что у нее такой брат. Да и сын тоже очень рад. Как хорошо, говорит, что у нас теперь есть кохлеарная девочка (имплант, который установили Матрене, называется кохлеарным. - Ред.).

Серафим играет на фортепиано и поет. И маленькая Матрешка два раза была на его концертах, но тогда еще просто наблюдала. А уже в этом месяце попадет на концерт к брату и впервые не только увидит его за фортепиано, но и услышит.

- Теперь Матреша у нас будет образованная во всех звуках, - говорит Ирина. - Фактически 29 апреля родился ее слух, поэтому ей надо насобирать как можно больше звуков, которые не успела за это время. Чтобы заговорить в том же возрасте, что и обычные детки.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Пришлось использовать маленькие инструменты и осторожничать»

- Матреша - самая маленькая пациентка, которой установили кохлеарный имплант. До этого самой маленькой была восьмимесячная Аделина, которую оперировали в 2015 году, - рассказывает замдиректора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Марина Песоцкая, которая оперировала Матрену. - Юных пациентов у нас не так много, как хотелось бы. Родители часто надеются, что есть другие способы решения проблемы.

Марина Песоцкая, замдиректора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Фото: lor.by

В Беларуси впервые такую операцию ребенку сделали в 2009 году. За это время детям до года сделали 20 операций. В мире такие операции малышам тоже редкость.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, считается, что плановые операции до года делать нежелательно. Одна из причин в том, что ребенок в этом возрасте очень бурно развивается, а наркоз может негативно повлиять на развитие. Но в то же время результаты реабилитации тех, кого прооперировали в раннем возрасте, гораздо лучше. Например, все дети, прооперированные у нас до 2 лет, понимают речь. В возрастной группе постарше результаты хуже.

Обычно такая операция длится пару часов. Матрену оперировали немного дольше.

- Хоть Матреша и достаточно крупная девочка для своего возраста, все равно у нее еще все очень маленькое. Пришлось применять меньшие инструменты и осторожничать, - вспоминает Марина Владимировна. - Вы удивитесь, но родители далеко не всегда воспринимают то, что ребенок впервые услышит звуки, как что-то удивительное. Я оперирую 10 лет и не могу до сих пор привыкнуть: человек не слышал, а теперь будет слышать!

Но в этом случае была действительно партнерская операция: Ирина и Александр интересовались абсолютно всем. Только что в операционной не были.

Через месяц малышка будет слышать звуки громче, чем сейчас - так же, как и все люди. По прогнозам врачей, у Матреши есть все шансы заговорить в том же возрасте, что и все дети.