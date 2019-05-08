Обломки загадочного самолета достают из болота на Полесье

Работники Житковичского торфобрикетного завода, добывая торф с полесских болот, внимательно всматриваются в черную массу, чтобы не пропустить новые находки. Как-то рабочие обнаружили в торфе фрагмент самолета. Потом - снова и снова. С тех пор обломки складывают в надежде когда-нибудь собрать этот пазл и выяснить, какой именно самолет покоится на дне болота.

- Фрагменты фюзеляжа военного самолета мы находим уже два года. Насобирали два мешка, - рассказывает «Комсомолке» работник завода Сергей Хильман. - Хлопцы постоянно находят новые элементы. Есть еще фрагмент форточки, что-то типа генератора. Но должен же где-то быть и мотор! По нему мы могли бы определить, что за самолет, когда разбился, кто на нем летел и куда. Ведь за каждым вылетом следили военные. Может, и летчиков бы нашли? Возможно, их останки тоже в болоте покоятся. Мы уже звонили в военкомат, отдавали туда большой обнаруженный обломок.

Болото находится в этом районе. Фото: скриншот Яндек.Карты

Военный комиссар района Вячеслав Горошко ответил, что, к сожалению, найденных фрагментов пока недостаточно, чтобы начать поисковые работы.

- Выезжали на место, смотрели. Но фрагменты попадаются совсем небольшие, 10 на 10 сантиметров, по ним невозможно определить модель самолета. Даже нет уверенности пока, что он упал во времена Великой Отечественной войны. Поисковый батальон готов присоединиться к поискам, только если будет обнаружен какой-либо существенный элемент, с номером, чтобы можно было восстановить события.

Ближайшие от болота деревни - Рог и Осово в Солигорском районе. Но там, по словам председателя сельсовета Ирины Скалаба, старожилы ничего не знают. Никаких данных о том, что в этом районе падал самолет, нет и у военных.

В пользу версии о военном самолете говорит пока всего одна зацепка: в десятке километров от болота, в деревне Кочева, в период Второй мировой был партизанский аэродром. На этом месте сейчас стоит памятный знак.