«Я сорок лет каждый год ездила мимо могилы дяди, но не знала, что он там похоронен»

Об этой удивительной мистической истории «Комсомолка» рассказывала в 2012 году. Вещий сон, который приснился жене местного учителя-краеведа, помог найти братскую могилу, где похоронены 14 партизан.

- Тот сон я уже в деталях не помню, - рассказывала Татьяна Тухто. - Снилось, что была я дома, ко мне кто-то пришел и говорит: «Таня, там твоего Валеру спрашивают!» Я из дома вышла, стоят люди. Они моего кота испугались, и я догадалась, что это не живые люди, а призраки. Беру кота на руки, они спрашивают, где мой муж. Я отвечаю, мол, ушел, нет его дома. «Скажи ему, что мы лежим в могиле, нас 14 человек и нас надо найти», - говорят они. И начали называть свои имена. Я попросила записать имена на бумажке. Они написали, бумажку мне дали и ушли.

Во сне Татьяна прочла список имен, но когда проснулась, вспомнить смогла только одно - Александр. Рассказала сон мужу. Валерий Тухто, руководитель краеведческого кружка Слободской школы Лепельского района, вначале не придал сну значения. Вспомнил, когда наткнулся в архивах на информацию о бое за деревню Новые Волосовичи в 1942 году. Тогда на деревенском кладбище похоронили в братской могиле 13 погибших партизан и одного, который попал в плен и был расстрелян. Установили их имена, нашли среди местных жителей старожила, который помнил, где расстрелянных партизан похоронили. Могилы на том месте не было. Видимо, ее сровняли с землей в 50-е годы, когда в центре деревни установили памятник павшим в годы войны. В общее захоронение должны были перенести останки из окрестных братских могил и индивидуальных захоронений. Но во многих случаях это делали формально - просто брали горсть земли и переносили к мемориалу.

Владимир Титович Харленок в 1942 был ребенком, но запомнил, где похоронили погибших партизан. Фото: из семейного архива.

Сейчас на месте братского захоронения четырнадцати партизан стоит скромный памятный знак со списком имен. Пятый в этом списке - Дмитрий Климушкин. До 1985 года семья считала его пропавшим без вести. Потом узнали, что Дмитрий погиб в Беларуси. Но где искать его могилу, родственники не знали.

- Недавно мы нашли в интернете заметку о том, как вещий сон помог найти партизанскую могилу. В списке похороненных увидели имя «Климушкин Д.». Сомнений, что это мой дядя, Дмитрий Климушкин, не было. И в документах из архива, и в воспоминаниях сослуживцев дяди упоминалась деревня Волосовичи, - рассказала племянница Дмитрия Климушкина Наталья Платицына.

2 мая родственники Дмитрия приехали в Беларусь из Волжска - города в республике Марий Эл. Привезли на могилу родственника цветы, пасхальный кулич и землю с родины. Получилось, что приехали как раз на юбилей - со дня рождения Дмитрия в этом году исполняется сто лет.

Племянник Дмитрий привез на могилу дяди Дмитрия Климушкина землю с родины. Фото: из семейного архива.

- Дмитрий был вторым из пяти детей в большой семье. Он погиб молодым, детей у него не осталось. Но сестры и племянники никогда его не забывали, - рассказала внучатая племянница Дмитрия Климушкина Ольга. - Мы не знали, где он похоронен, но на нашем кладбище поставили ему крест. Долгое время, пока Дмитрий считался без вести пропавшим, как погибшего его не поминали. А потом его отцу приснился сон о нем. И после этого сна он сказал: «Поминайте Митю как погибшего, в живых его нет».

О том, как Дмитрий воевал в Беларуси и как погиб, семья узнала из воспоминаний его однополчанина Н. Софронова, опубликованных в «Марийской правде».

«Помню май 1942 года. Нам предстояло разбить крупный хорошо укрепленный вражеский гарнизон в населенном пункте Жукнево Толочинского района, - вспоминает Софронов. - Чтобы выполнить задачу с наименьшими потерями, собрав разведданные о противнике, решили выманить его днем из гарнизона и уничтожить из засады. Рано утром партизаны заняли опушку леса в 60 - 80 метрах от дороги, ведущей из гарнизона в соседнюю деревню Максимово. Тщательно замаскировались, поставили наблюдателя и стали ждать. А чтобы выманить гитлеровцев, трое разведчиков - Николай Каянов, Дмитрий Климушкин и Володя Рябинин - отправились в деревню Максимово. Притворившись пьяными, ходили по дворам в поисках самогона и закуски. Их заметил староста и тут же отправился в Жукнево с сообщением о появлении в Максимово партизан».

Фашисты двинулись в Жукнево по той самой дороге и попали в партизанскую засаду. Гарнизон был разгромлен.

А вот что вспоминает Софронов о том, как погиб Климушкин.

«Пытались разбить фашистский гарнизон в Волосовичах Лепельского района, но получилось так, что отряды не смогли одновременно подойти к гарнизону и начать наступление. Партизаны завязали упорные уличные бои, дело дошло до рукопашных схваток. Мужественно сражались бойцы. Климушкин с группой партизан были отрезаны от основных сил. Но немало врагов положил он из своего ручного пулемета. Только кончились боеприпасы, погибло несколько бойцов, и раненный в руку Дмитрий Климушкин с тремя товарищами был взят в плен. Не вырвав у партизан ни слова, фашисты решили их расстрелять. Сняли верхнюю одежду и обувь, подгоняя прикладами, довели до кладбища. И тогда пленные решили использовать последний шанс - бежать. Не удалось уйти Дмитрию Климушкину, настигла его фашистская пуля. А один из обреченных все же сумел спастись и добраться до отряда. От него и узнали партизаны о гибели товарищей».

Из родственников Дмитрия уже не осталось никого, кто хотя бы смутно помнит его живым - все они родились уже после 1942 года. Но большая семья хранит память о нем.

- У меня муж родом из Беларуси, мы 40 лет вместе, часто ездили к родственникам мужа и, как оказалось, проезжали совсем недалеко от могилы дяди, - говорит Наталья. - Теперь будем навещать ее…