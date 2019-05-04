«Ходят легенды, что картина стоит тысячу долларов». Есть еще несколько дней, чтобы увидеть работы 700 художников

В нескольких залах Национального центра современных искусств на Некрасова больше месяца показывали работы художников - всех, кто захотел. Еще есть время до 12 мая, чтобы увидеть все работы самой народной выставки «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич». Их организаторы Ольга Клип и Дмитрий Попов принимали без отбора. Такое практикуют уже третий год и ставят только одно условие: чтобы работа пролезла в дверь. Этот год стал рекордным по количеству работ, отмечают кураторы прогресс в качестве…и размере.

Ольга Клип и Дмиртий ПоповФото: Павел МАРТИНЧИК

- В этом году художники в прямом смысле выросли в размерах. Те, кто выставляется у нас уже третий год, принесли во-о-от такие вот работы, - Ольга Клип широко разводит руки. - Кажется, многие стремятся не вписаться в требование «чтобы картина пролезла в дверь».

Куратор выставки Ольга КлипФото: Павел МАРТИНЧИК

Слева - работа художника-хирурга Вячеслава Игнатенко, справа ноги организатора выставки Дмитрия ПоповаФото: Павел МАРТИНЧИК

«УЗНАЛИ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ - БОЛЬШЕ НАМ НИЧЕГО ГОВОРИТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ»

В первый год выставка проходила в Доме картин на проспекте Победителей, где еще до открытия галереи собралась очередь желающих показать миру (или хотя бы Минску) свои картины. В прошлом году в НЦСИ на Независимости ажиотаж слегка спал, сейчас выставка занимает несколько залов НЦСИ на Некрасова, а в дни приема работ снова было много желающих.

- Я приехал в первый день. Зашел - огромная очередь. Думаю, может, блат найду и примут без очереди - не нашел, поехал назад в мастерскую. Вернулся в последний день, - улыбается Денис Евтихиев, которого Дмитрий Попов представляет бомондным белорусским художником.

Денис Евтихиев и его «Сестры»Фото: Павел МАРТИНЧИК

В последний день приема работ принес свою картину и известный в творческих кругах художник и переводчик Николай Прудников. Особых пожеланий, где повесить работу, говорил, нет. Главное, чтобы не очень низко, чтобы дети не дотянулись, а то уже расписался однажды на его холсте маленький художник.

Николай ПрудниковФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

За то, где что будет висеть, отвечали студенты Института культуры. Им доверили развешивать работы.

- Нам сказали делать неординарно, - рассказывает о главном требовании к размещению работ самый активный студент Максим и сразу проводит нас в зал, чтобы показать на примере. - Поэтому здесь у нас висят все квадратные работы и одна круглая. Все должно смотреться гармонично. А дальше подключаем свой вкус. Кому насколько повезло с ним.

Работы на самую народную выставку принимали три дня. А увидеть их можно до 12 маяФото: Павел МАРТИНЧИК

- В первую очередь мы смотрим, чтобы все висело геометрически правильно, чтобы работы не закрывали друг друга. При всем этом обилии правила приличия стараемся соблюдать, - комментирует Ольга Клип. - Поначалу ребята хотели выстраивать экспозицию: с одной стороны повесить пейзажи, с другой - портреты. Но когда пришел еще только двухсотый художник, они поняли, что их идея на грани фола.

Работ в этом году принесли очень много! Это их малая частьФото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, принимают не только картины. Но и скульптуры, фотографии. Но об этом каждый год многие забываютФото: Павел МАРТИНЧИК

- Есть правила, как картинам лучше висеть, - продолжает Ольга. – Но глаз видит лучше чем линейка, поэтому я вешаю всегда на глаз. Но это большое мастерство, которое далеко не каждому доступно. Обычно мы вешаем экспозицию, и она хорошо смотрится. А как-то раз спешили, повесили на скорую руку несколько картин - это было ужасно! Я уверена, что у некоторых людей есть врожденный вкус, они видят, если что-то провалено, а кому-то не дано, сколько ни учись.

Самое главное в экспозиции - геометрия, неординарность и хороший вкусФото: Павел МАРТИНЧИК

А еще - прочное креплениеФото: Павел МАРТИНЧИК

В принципе студенты так и делали: вешали на глаз, основываясь только на внутренние ощущения. Но все-таки одну затею осуществить удалось.

- В черный зал мы собирали темные картины. А на одной из стен повесили все картины в рамах. Это была идея Ангелины, она ее до последнего момента отстаивала и никому не отдавала картины в рамах. Видите, даже немного прогнулась палка, на которой висят работы, - показывает Максим.

Эта стена оказалась самой тяжелой для студентов. Во всех смыслахФото: Павел МАРТИНЧИК

Студент Института культуры МаксимФото: Павел МАРТИНЧИК

Что-то про зеркало душиФото: Павел МАРТИНЧИК

Но картины все берегут, а некоторые особенно (шутка, все в целости и сохранности).

- Ходит легенда, что эта работа стоит 1000 долларов, - Максим показывает на картину брестского художника Мировлада Палачича.

Максим и картина Мировлада Палачича за спинойФото: Павел МАРТИНЧИК

- Сказали особенно беречь?

- (Максим закатывает глаза и выдыхает) Нам, когда цену сказали, больше ничего не надо было. Этого было достаточно. Кстати, эта картина очень тяжелая.

В этом году есть отдельный зал с картинами флуоресцентных цветов. Хороший фон для селфиФото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одна известная художница, чья работа представлена на выставке, Зоя Луцевич. Кстати, другую ее картину стоимостью около 1000 долларов разыграют среди проголосовавших. Голосовать за понравившиеся работы может любой посетитель выставки, который купил билет.

Искусство и то, что его сопровождаетФото: Павел МАРТИНЧИК

НЕ ПРОПУСТИ!

ГДЕ? НЦСИ Некрасова 3.

КОГДА? до 12 мая (6, 7, 9 мая - выходные)

ЦЕНА ВОПРОСА: 2-5 рублей