Самые известные фото Родена, Эйнштейна и Шагала сделал революционер из Гродно

Петр Шумов - автор, пожалуй, самых известных фотопортретов Альберта Эйнштейна, Марка Шагала, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и Огюста Родена - родился в Гродно в 1872 году. Его отец Иван Андреевич - царский чиновник, присланный на наши земли в 1864 году, сразу после подавления восстания Кастуся Калиновского. В 20 лет Петр окончил гродненскую гимназию и поступил в Технологический институт в Петербурге. Там он начинает участвовать в социалистическом движении, но впервые попадает в поле зрения полиции на родине – Шумова арестовывают в августе 1894-го за участие в нелегальном собрании гродненских интеллигентов, которые хотели помочь рабочим организоваться в борьбе за свои права.

Петр Шумов - автопортрет (справа) и портрет с сыном Сержем, который станет известным физиком и участником антифашистского Сопротивления во Франции.

- Гэта былі адукаваныя людзі - вайсковы ўрач Сяргей Галюн, мяшчане Пётр Баар і Марцін Берзін, студэнт Шумаў. Але падчас сваёй першай да сустрэчы на прыватнай кватэры яны не паклапаціліся пра элементарную канспірацыю, - говорит Андрей Вашкевич, завотделом Гродненского историко-археологического музея. - За змоўшчыкамі сачылі, іх размову падслухаў жандар, што сядзеў на дрэве каля адчыненага праз гарачыню акна. У выніку іх усіх арыштавалі.

Шумову, можно сказать, повезло: его освободили из-за решетки в мае 1895-го. Правда, с запретом два года покидать Гродно и под надзор полиции. Петр тщетно пытался оспорить эти меры, а параллельно продолжил организовывать движение рабочих. После снятия надзора Шумов хотел доучиться в Технологическом институте Харькова на химфаке (путь в столицу империи ему был заказан). Но революционные идеи взяли верх – тем более в Гродно вокруг него уже сложился революционный кружок.

Знаменитый скульптор Огюст Роден не любил фотографов и только Шумову не просто разрешил – просил снимать его.

- Восенню 1899 года яны зладзілі першую вялікую забастоўку на тытунёвай фабрыцы, у час якой улады арыштавалі каля 100 чалавек – у тым ліку Шумава. Праўда, яго хутка выпусцілі. Дарэчы, за 1894 -1907 гады Шумава арыштоўвалі 6 разоў, а за кратамі ён правёў 4 гады, - рассказывает Андрей Вашкевич. - За гэты час ён, вядома, стаў абазнаным барацьбітом. У яго з’явіліся разнастайныя псеўданімы – Перэц, Пейсах, Літоўскі, Пётр Іванавіч, Баляслаў.

В 1897–1898 годах Шумов возглавляет местную организацию Польской социалистической партии, знакомится с Юзефом Пилсудским – будущим главой Польши. Однако вся эта активность разворачивается на фоне семейной драмы:

- Шумаў быў жанаты на дачцэ багатага гродзенскагя яўрэя Кацярыне (Кейле) Лапінай. Таксама ён утрымліваў маці і сястру-ўдаву з чатырма дзецьмі. Аднак яго заробкам былі толькі прыватныя ўрокі. Відаць, у Пятра былі няпростыя адносіны са старэйшым на 7 гадоў братам Андрэем, які спачатку пайшоў па чыноўніцкай лесвіцы, а затым служыў у паліцэйскім упраўленні Слоніма.

Для Марка Шагала это один из лучших портретов (слева), а такой снимок Альберта Эйнштейна, пожалуй, знаком немногим.

ЦВЕТАЕВА: «ЛОНДОНЦЫ (ОСОБЕННО ДАМЫ!) НАПЕРЕБОЙ БЕРУТ ВАШ АДРЕС»

После поражения Первой русской революции Шумов в 1908 году вместе с женой эмигрирует в Париж. Там он учится фотоделу у своего знакомого – гродненцу пригодились познания в химии и тонкий художественный вкус. В 1911-м Шумов открывает мастерскую на Монпарнасе, в богемном районе, и меняет имя на французский манер – Пьер Шумофф.

- Да таго часу ў Пятра Іванавіча ўжо быў славуты кліент – мастак і скульптар Агюст Радэн. Цягам дзевяці гадоў іх знаёмства, ад 1908-га да смерці найвядомейшага імпрэсіяніста ў 1917-м, Шумаў зрабіў паўтары сотні ягоных здымкаў за працай і ў побыце.

Одни говорят, что их познакомил скульптор Серафим Судьбинин, другие утверждают, что Петра Шумова в мастерскую к Родену привела знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Художник фотографов не жаловал, но после первых же снимков попросил Шумова быть его единственным фотографом.

Эти кадры до сих пор считают эталонными. Владимир Маяковский сразу же заглянул в ателье к Шумову, когда прибыл в Париж в 1925-м, Марина Цветаева раздавал адрес фотографа впечатленным ее портретами лондонцам.

В 1920-х клиентами фотоателье Шумова становятся многие эмигранты из советской России – Марк Шагал и Марина Цветаева, Александр Куприн и Константин Бальмонт, Александр Керенский и Антон Деникин. У него снимались знаменитый физик Альберт Эйнштейн, писатели Анатоль Франс и Анри Барбюс, художник Фернан Леже, а во время выезда в Париж – Владимир Маяковский. Побывал перед камерой Шумова и еще один знаменитый уроженец Гродно - Леон Бакст, сценограф знаменитой балетной труппы «Русские сезоны» Сергея Дягилева.

- Практычна ўсе прыязджалі здымацца непасрэдна ў майстэрню. Лічаныя выпадкі, калі Шумаў сам некуды выпраўляўся на здымку - скажам, на адкрыццё выставы Бакста. Таксама Пётр Іванавіч паехаў да мастака Клода Манэ, каб зрабіць серыю фота да ягонага 80-годдзя.

Порой модели Шумова смотрят в кадр, как композитор Игорь Стравинский, а иногда, как другой композитор Сергей Прокофьев, могут и не смотреть в объектив, но это не снижает психологизма портрета.

Отзывы у героев снимков были исключительно превосходные. Другом и покорным слугой Шумова называл себя Куприн, прося «увековечить» своих друзей «художественным объективом». «Я не забуду, конечно, Вас благодарить за Ваши присланные фотопортреты с меня, полные жизни и экспрессии!» - писал Шумову Марк Шагал. «Карточки восхитительны», - отмечала Марина Цветаева, а позже добавляла: «Весь Лондон полон Вашей славой. Трублю ее повсеместно, - не словом, а делом, то есть показывая Ваши (свои) карточки, которые здесь со мной. Лондонцы (особенно дамы!) наперебой берут Ваш адрес». Кто знает, может, после рекламы от Цветаевой в ателье у Шумова побывал даже премьер-министр Англии Джеймс Рамси МакДональд.

АТЕЛЬЕ ШУМОВА ПОДКОСИЛ МИРОВОЙ КРИЗИС

Снимки Петра Ивановича подкупали мастерской игрой контраста света и тени на отпечатке. Сам Шумов считал главным для своих работ проникнуть в психологию личности модели. Порой это занимало несколько часов. Чаще всего мастер снимал портретируемых в профиль или в повороте на три четверти, нередко делал акцент на руке или на отражении в очках, а взгляд модели направлялся или на зрителя, или в точку за кадром.

- Таксама ён выкарыстаўваў рэтуш, каб пазбавіць кадр ад лішніх дэталяў, выявіць ідэальны, блізкі да прыроды вобраз. А яшчэ Пётр Шумаў прыдумаў партрэты на аснове фота, якія ствараў інкрустацыяй парод драўніны розных тонаў і памераў. Такую тэхніку ён назваў «Буашумаў».

Фотограф изобрел технику, названную им Баушумов (слева), и примененную на портрете английского премьера Джеймса Рамси МакДональда, а за портрет графини Х получил гран-при Лондонского салона фотографии.

Шумов не раз выставлялся на персональных экспозициях и в рамках салонов. Уроженец Гродно также выиграл Гран-при Лондонского салона фотографии в 1922 году (победу принес «Портрет Графини Х») и золото парижской международной выставки современных искусств в 1925 году.

Но несмотря на все успехи, ателье Шумова не пережило мировой экономический кризис – клиентуры становилось все меньше. В 1933-м маэстро, часть работ передав на хранение в пресс-агентство, с семьей переехал в польскую Лодзь, где работал на химзаводе. Польша наградила Шумова Крестом Независимости за его революционное прошлое. А вот успел ли он побывать в межвоенном Гродно – неизвестно…

Ателье Шумова посещали классики европейской литературы Анатоль Франс (слева) и Эмиль Верхарн.

Умер фотограф 25 июня 1936 года от сердечной недостаточности. После этого его супруга вернулась в ждавший ее дом родителей в Гродно и, возможно, передала в местный музей снимки мужа. Три из них сейчас хранятся в историко-археологическом музее – это все, что есть в Беларуси из наследия Шумова. В начале войны Катерина (Кейла) Шумова погибла в немецком концлагере – скорее всего, это было гродненское гетто. В другом лагере, «Маутхаузене», оказался сын Шумова Сергей - участник французского сопротивления. Он выжил, и после войны он стал известным физиком. Одну из дочерей, Марию, Шумовы потеряли в детском возрасте, а другая дочь, Татьяна, после войны жила в Ленинграде и работала в музее Пушкина. В 1970 году она выехала в Париж.

- Здымкі Пятра Шумава сёння ёсць у многіх калекцыях, яны цэняцца як творы мастацтва. Хацелася б, каб адзнака пра майстра была і на яго радзіме – у Беларусі, - говорит Андрей Вашкевич.

В ателье у Шумова снималась вся русская эмиграция - от поэта Максимилиана Волошина (справа) до политика Александра Керенского.

Недавно в Гродненском историко-археологическом музее показали три десятка снимков Петра Шумова из коллекции французского Музея Родена. Впереди еще одна выставка его работ в столице. До этого работы Шумова уже показывали в Минске 7 лет назад. Интересно, что этими снимками иллюстрировали многие издания классиков литературы, музыки и искусства ХХ века - правда, без указания авторства…

Фото: альбом "Русский парижанин: Фотографии Петра Шумова"

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