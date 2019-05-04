Выставка «СМІ ў Беларусі - 2019»: День пиара и вручение «оскаров» журналистам

Перерезали красную ленточку в честь открытия выставки замглавы администрации президента Владимир Жевняк и министр информации Александр Карлюкевич. Владимир Григорьевич зачитал приветствие участникам события от президента. В нем Александр Лукашенко говорит о том, что профессиональная журналистика - «один из факторов обеспечения информационного суверенитета», а СМИ должны, среди прочего, беречь национальное единство. А министр накануне события говорил, что СМИ нужно «больше концентрироваться на продвижении позитивной повестки дня».

Выставка "Смi ў Беларусі - 2019"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "Смi ў Беларусі - 2019"Фото: Павел МАРТИНЧИК

В комплексе по столичному адресу: проспект Победителей, 14 - Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» в этом году идет всего три дня - с 2 по 4 мая. На ней представлено более 50 экспонентов.

Печатный станок времен Франциска Скорины очень понравился детям.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Печатный станок времен Франциска Скорины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересно, что в этом году в событии участвует и стенд Белорусской ассоциации журналистов, где пройдут встречи с редакторами ряда негосударственных медиа.

Выставка "Смi ў Беларусі - 2019"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "Смi ў Беларусі - 2019".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме неформального общения со звездами теле- и радиоэфиров, а также акулами пера печатных и интернет-СМИ выставка включает в себя серьезную профессиональную программу. Так, 3 мая тут День пиара. Ведущие пиар-агентства расскажут о теории и практике выстраивания современной коммуникации. Также в этот день наградят победителей XV Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера» - своеобразного журналистского «Оскара».

Многие события на выставке посвящены 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посетителям выставки предложена разнообразная программа мероприятийФото: Павел МАРТИНЧИК

Посольство КНР показало искусство чаепития.Фото: Павел МАРТИНЧИК

и боевые искусства поднебесной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие события на выставке посвящены 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Все желающие могли попробовать солдатскую кашу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А перед входом в выставочный центр публике покажут, как изнутри выглядят ПТС - передвижные телестанции, которые обычно можно заметить на больших событиях - через них оттуда ведут прямые трансляции.

На выставке можно увидеть процесс поединков по армрестлингуФото: Павел МАРТИНЧИК

Вход на выставку свободный!Фото: Павел МАРТИНЧИК

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

На выставке работает стенд «Комсомолки». Тут можно купить по лучшим ценам издания из коллекций «КП», детские книги по мотивам любимых мультсериалов. Также на стенде - нашумевшие фолианты «Главные документы войны» и «Сталин. Главные документы» с документами, которые более полувека хранились под грифом «Секретно». Можно приобрести и книгу об Алле Пугачевой от ее лучшего биографа.