Продавцы пластмассовых цветов: «Молодые говорят об экологии, а нам выживать надо»

И экологи, и священники просят не нести на могилы пластик. Их поддерживает и Минприроды: ежегодно после праздников на полигоны вывозят более миллиона пластиковых цветов, и разлагаются они будут около 500 лет. Сжигать тоже нельзя – продукты горения отравят все живое поблизости. Выход один – не покупать.

Работают ли призывы экологов и церкви? Какая и почем есть альтернатива пластику? С этим вопросом отправляемся к стройным рядам продавцов у выходов из метро, магазинов и на рынке.

Священники и экологи призывают отказаться от пластика.Фото: Таисия САВИНА

«Бывает, за день и на 35 рублей цветов продам»

У метро женщина лет сорока предлагает купить красные маки «всего за 2,5 рубля».

- Цветы привожу из Польши и России, бабули у меня их покупают, а потом рядом становятся и продают, - рассказывает она. - Заработать можно неплохо, но попробуй помотайся на автобусах на закупы, да заплати 60 долларов за одну поездку.

На вопрос об экологичности такого бизнеса продавец раздраженно говорит «Природу мне не жалко», и дальше делает вид, что меня не существует.

Такой ларек с дешевой пластмассой стоит в Малиновке с ноября. Зимой там продавали новогодние украшения, а сейчас - пластиковые цветы.Фото: Таисия САВИНА

Подхожу к пенсионерке по соседству, она более разговорчива.

- Я не от хорошей жизни тут с цветами, - говорит пожилая женщина. - Пенсия 300 рублей, как прожить? Муж умер 14 лет назад. А так купила букет у оптовика за 50 копеек, продала за рубль, и хоть какая прибыль. Бывает, за день буквально пару цветочков продам, а бывает – и на 35 рублей. Главное, чтобы милиция не пришла и дождь не пошел. Вам, молодым, легко говорить об экологии, а нам как-то выживать надо.

Пластиковые цветы очень дешевые - в среднем от 1 до 15 рублей.Фото: Таисия САВИНА

На краю этой «поляны» с буйством пластмассовых цветов замечаю женщину с рассадой. Говорит, специально утром взяла побольше, и к концу дня осталось совсем немного. Живые цветы люди тоже охотно покупают к Радунице, особенно молодежь и женщины работающего возраста. Пенсионеры предпочитают покупать искусственные.

Вместо искусственных цветов лучше купить сухоцветы, свечи или живые цветы.Фото: Таисия САВИНА

- В Украине пластиковые цветы уже запретили (на самом деле нет. - Авт.), надеюсь, и у нас запретят. Сама не ношу их на кладбища, только живые. Сегодня много флоксов шиловидных принесла, два кустика осталось всего. Стоят по рублю, хотя на Комаровке они по 2,5 рубля! Растут хорошо, не надо на зиму выкапывать, специально поливать.

Пока мы разговаривали, оставшиеся кустики флоксов нашли свою покупательницу.

Некоторые продавцы специально к Радунице закупили живых цветов, например, флоксов.Фото: Таисия САВИНА

«Можно сделать так, что на могилке всегда будет что-то живое цвести»

На Комаровке тоже разросся огромный ряд с искусственными цветами по 1 - 15 рублей, и с каждым годом он становится все больше. Покупательницы разглядывают пластик, выбирая поярче. Спрашиваю у немолодой дамы с букетом ядовито-желтых подсолнухов: «А вы знаете, что пластиковые цветы вредят природе?»

- Да, но они дешевле! Купила букет на могилу маме, она любила подсолнухи, а где ж их взять? Живые цветы стоят дорого, одна гвоздика 3 рубля! А если посадить их на могилке, то ездить в соседнюю деревню и ухаживать я не смогу. Да и цветут они недолго, а хочется, чтобы у мамы всегда на кладбище было пестро, - вздохнула Лидия Степановна.

Гелиантусы, как и их братья-подсолнечники, поворачиваются вслед за солнцем.Фото: Таисия САВИНА

Примерно такой аргумент я услышала еще от одной покупательницы.

- А что такого? Ну купила букетик на кладбище, от одного букета экологическая катастрофа не случится. Я на кладбище к родителям в Гомельскую область ездить часто не могу, а надо, чтобы там всегда цветы стояли. Смотрю на могилы без цветов – сразу понятно, что никто не приезжает, - заявляет женщина.

На Комаровке перед Радуницей настоящий аншлаг.Фото: Таисия САВИНА

Иду к живым цветам. В уголке рынка продают рассаду - деревца, кусты томатов, цветы, травы. Людей очень много, половина покупателей на удивление - мужчины. Спрашиваю у продавца, что можно посадить на кладбище.

- В последнее время многие спрашивают об этом, я даже закупил побольше неприхотливых цветов. Мне вот очень нравится бегония вечноцветущая - красивый и не капризный цветок. Можно посадить ползучий барвинок, гортензию, крокусы, пионы… Я сам уже давно не ношу на кладбище искусственные цветы, посадил туи и бегонии. А вообще, у многих цветов разный период цветения, можно сделать так, что на могилке всегда будет что-то колоситься, - предлагает продавец.

Петунья дешевая, неприхотливая и очень ароматная.Фото: Таисия САВИНА

В результате я покупаю у него большую алую бегонию за 8 рублей и барвинок за 2 рубля - посажу на кладбище перед Радуницей.

Захожу и в цветочный магазин. Выбор подходящих цветов небольшой, в надежде обращаюсь к продавцу-консультанту Анне с вопросом «Какие неприхотливые цветы подойдут для кладбища?»

- Ой, не знаю даже… Наверное, на рынках нужно искать, у нас цветы в горшках для дома, - вопрос поставил девушку в тупик. – Разве что можно попробовать многолетнюю хризантему посадить, она неубиваемая, стоит 15 рублей. А еще берут петунью по 2 рубля, она вьется хорошо, но это однолетник.

Горшочек хризантем за 15 рублей.Фото: Таисия САВИНА

ПОДРОБНОСТИ

Почем живые цветы для кладбища?

Срезанные:

Тюльпаны – 1-2 рубля.

Нарциссы и гиацинты - 50−70 копеек.

Гвоздики - 2,5 рубля

Хризантемы — 4,5-5 рублей

Розы от 2,5 рублей

Связка колосков - 4 рубля

В горшочках:

Бегония – 8-15 рублей

Хризантема -– 8-12 рублей

Гелиантус (он же мини-подсолнечник) - 12 рублей

Петунья - 1-3 рубля

Флокс шиловидный - 1-2,5 рубля