В прошлом году на айтишниках страна заработала столько же, сколько на производстве сигарет

В прошлом году копилку страны пополняли 419 606 плательщиков (речь идет о субъектах хозяйствования – то есть организациях или ипэшниках). Они перечислили в бюджет почти 24 млрд 40 млн рублей. Какая сфера деятельности стала самой прибыльной для страны?

Как сообщает журнал «Финансы, учет, аудит», который выпускает Министерство финансов, больше всего денег в бюджет перечислили те компании и предприниматели, которые работают в сфере оптовой торговли (подробнее см. инфографику). Благодаря им казна пополнилась на 3 млрд 457 млн рублей. То есть примерно каждый седьмой рубль из всех уплаченных в казну пришел от оптовиков.

- Отчисления оптовиков в госбюджет почти на 1 млрд превысили уровень непростого для белорусской экономики 2016 года, - отмечают эксперты Минфина.

В первую тройку плательщиков попала и розничная торговля с 1 млрд 720 млн рублей отчислений. А сфера информации и связи (к ней относятся IT-компании) в общем рейтинге плательщиков оказалась на седьмом месте - по соседству с производством табачных изделий.

- Заметим, что в «цифровом» секторе экономики преобладают индивидуальные предприниматели (около 75% от общего числа плательщиков), однако 98% поступлений обеспечивают юридические лица, - комментируют эксперты.

В первую десятку плательщиков не вошла торговля автомобилями, но в Минфине отмечают, что вклад этой сферы в бюджет заметно увеличился. В прошлом году сумма отчислений составила 616,2 млн рублей, и это в 1,7 раза больше, чем два года назад.

- Всплеск поступлений в госбюджет от этого сектора во многом стал результатом автомобильного бума, который наблюдался в последние два года в Беларуси. Продажи новых легковых машин за 2018 год выросли на 54% (на 18,6 тысяч штук), за 2017-й – на 30% (на 7,7 тысяч), - объясняют эксперты.

Пополняют бюджет и социальные сферы: образование, здравоохранение, спорт, культура и так далее. Например, из сферы образования в бюджет в прошлом году пришло почти 559 млн рублей, из здравоохранения – 447 млн. Но доход страны от них не так велик, поскольку большинство организаций в этих сферах финансируются как раз за счет бюджета. Так что единственное, за счет чего они могут пополнять копилку страны – это подоходный налог.

10 видов деятельности, которые больше всего пополнили бюджет

Оптовая торговля (кроме авто и мотоциклов) – 3 млрд 457 млн рублей*

Сухопутный и трубопроводный транспорт – 2 млрд 58 млн рублей

Розничная торговля (кроме авто и мотоциклов) – 1 млрд 720 млн рублей

Снабжение электричеством, газом, паром, горячей водой – 1 млрд 471 млн рублей

Строительство – 1 млрд 388 млн рублей

Производство напитков – 1 млрд 317 млн рублей

Информация и связь – 1 млрд 296 млн рублей

Производство табачных изделий – 1 млрд 232 млн рублей

Горнодобывающая промышленность – 935 млн рублей

Производство кокса и продуктов нефтепереработки – 934 млн рублей

*С учетом подоходного налога, заплаченного работниками

По данным Министерства по налогам и сборам