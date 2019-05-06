Юлия Коваль: Семья семьей, но женщина должна жить своей жизнью

Два года назад жена знаменитого хоккейного голкипера и тренера Виталия Коваля в интервью «Комсомолке» говорила, что будет бороться за свою семью даже после того, как ее супруг вернулся из путешествия по Америке с женой другого хоккейного голкипера Андрея Мезина...

- Юлия, два года назад вы говорили мне в интервью, что такого идеального мужа и отца ваших трех дочерей еще поискать. Поэтому планируете бороться за свою семью…

- Если прокрутить назад, я бы поступила так же. Когда все случилось, моя мама сказала такую фразу: «Юля, если ты хочешь пройти девять кругов ада, борись. Но, как правило, такие истории не заканчиваются хорошо». На что я сказала: «Я люблю этого человека, это моя семья, и по-другому не могу».

Чаще разводы приходятся на возраст 35 - 45 лет. И не из-за того, что в семье что-то не так, а потому, что у конкретного человека меняются ценности и взгляды на жизнь. Спортсмены - не исключение.

Думаю, так произошло и в нашей семье - карьера мужа подходила к концу, нужно было что-то менять. И он сделал свой выбор.

Я до сих пор не оцениваю - правильно он поступил или нет. Была и злость, и ненависть, и обиды. И да, я очень хотела обратно свою семью - чтобы было как раньше. Но вся эта ситуация убила во мне любовь к мужу. Постепенно все сошло на ноль, прежде всего из-за моего разочарования…

- Может, вы рано опустили руки?

- Я пробовала бороться… Но это такой бред! Я была и в чулочках, и устраивала романтические ужины, и отели снимала, и наряжалась. Но у меня нет нового тела, не будет новых искр после стольких совместных лет.

Нет, они могут возникнуть сейчас, например, когда человек снова как чужой...

Да, с моральной точки зрения - это предательство, но если бы я ставила себя на его место, то точно так же думала бы про новый всплеск эмоций, думала бы, что это пройдет.

Как и он одно время думал, говоря, что давай подождем, дай время...

Он только недавно забрал из нашего дома свои вещи - когда я попросила. Хоть три года - это срок, мы до сих пор не развелись. Он ждал, что я подам документы, но не я начинала эту ситуацию, не мне ее и завершать.

«Я потребовала, чтобы он обеспечил троих наших детей до их 18-летия»

- Как трем девочкам объяснить, что папа всегда рядом и в то же время нет?

- Поначалу было тяжело, особенно со старшей, ей было 12. Но сейчас она всегда защищает папу, у них очень тесная связь.

Со старшей дочкой. Фото: личный архив.

Все дочки его защищают и очень ждут - даже в школу без него не одеваются. Я спрашиваю: «А если настанет момент, когда папа не придет?» Они уверены: «Не настанет». Да и он подтверждает: «Такого не будет».

Он, как и прежде, остается хорошим отцом. День за днем каждое утро отвозит дочек в школу и вечером привозит, возит на факультативы, проводит с ними много времени по вечерам и в выходные. Сейчас дочкам достаточно того, что он их любит, а дети любят нас обоих, они уже привыкли, что мы врозь.

- Так что у нас с детьми все хорошо: у нас есть все для комфортной жизни, все дети учатся в частных школах, мы путешествуем. Каждое лето на 3 - 4 месяца ездим в Америку. Фото: личный архив.

Дети чувствуют нашу любовь, а нам с ним говорить не о чем. У нас остались взаимные претензии друг к другу, и у каждого своя правда. Когда все случилось, прежде чем он ушел, я потребовала, чтобы он обеспечил троих наших детей до наступления их совершеннолетия.

- Как вы решили этот вопрос?

- Мы не делили имущество, а сразу заключили брачный договор, по которому муж оставил в счет алиментов единовременную сумму. По этому договору большая часть имущества осталась в нашей семье.

Виталий до сих пор не чает души в трех дочках и каждое утро отвозит их в школу. Фото: личный архив.

Единственным его условием при подписании брачного договора, и я уважаю его за это, был пункт, что он может видеть детей всегда, везде и сколько захочет. Это подтверждает то, что на первом месте у него дочки. Когда я уезжаю, он проводит все время с ними: ночует с дочками няня, но все остальное делает он, даже кушать готовит…

Так что у нас с детьми все хорошо: у нас есть все для комфортной жизни, все дети учатся в частных школах, мы путешествуем. Каждое лето на 3 - 4 месяца ездим в Америку.

- Все дочки его защищают и очень ждут - даже в школу без него не одеваются. Я спрашиваю: «А если настанет момент, когда папа не придет?» Они уверены: «Не настанет». Фото: личный архив.

Я часто вспоминаю, как мы с Виталиком, 18-летние, начинали жить вместе. Обещали: «Если кто-то кого-то разлюбит - обязательно скажем друг другу!» Для меня это было как клятва. И когда я узнала про всё, я вспомнила: «Ты же обещал сказать, если разлюбишь. Почему не сказал?» А он не смог.

- Вы не рассказывали, как про всё узнали…

- Через смс в телефоне, как в плохом кино. Утром. Причем накануне мы вместе с Мезиными отмечали день рождения Виталика. А утром на пол упал его мобильный, экран загорелся, я подняла и увидела переписку. Не поверила - это невозможно. Но все оказалось правдой…

- Когда все случилось, моя мама сказала такую фразу: «Юля, если ты хочешь пройти девять кругов ада, борись. Но, как правило, такие истории не заканчиваются хорошо». Фото: личный архив.

Не скажу, что была депрессия, но мое внутреннее состояние после разрыва было ужасное. Я держалась только за счет своих детей, они очень сильно меня поддержали, и я не хотела их обижать.

«Мы сами надеваем на человека идеальный костюм, а потом страдаем»

- Мы сами надеваем на человека идеальный костюм, думая, что это и есть он. Но в определенных обстоятельствах костюм начинает трещать по швам - человек в него не вписывается.

Но ведь это наши проблемы - не очаровывайтесь слишком, и не будет вам разочарований. На самом деле люди постоянно надевают разные «костюмы». С женой он один, на работе - другой, с любовницей - третий. Я пыталась выяснять: «Может, что-то не то, надо что-то улучшить?» В ответ слышала: «Меня все устраивает!»

У меня психологическое образование, но после разрыва я сама обратилась к специалисту, которая помогала мне справиться с потерей.

Когда я немного пришла в себя, то вспомнила о своей профессии и посмотрела на нее другими глазами. До сих пор благодарю этого психолога за поддержку - в тот момент для меня это было самым ценным.

Дальше я дополнительно прошла курс эриксоновского гипноза, изучила практики НЛП. Курс по развитию интуиции перевернул мое отношение к ситуации, к миру. Сейчас уже я - практикующий психолог, коуч и эзотерик.

Я постоянно учусь, посещаю много мероприятий. Хоть бывший муж иногда и шутит: «Не забудь закрыть свой третий глаз…»

- Опасается, что отомстите?

- Ни в коем случае! Это ужасно. На чужом несчастье счастья не построить.

На самом деле развод - это не конец, для меня он стал началом для новых достижений и карьерного роста. А еще я никогда не относилась к нашим отношениям как к разводу.

Да, вся моя жизнь была в этом мужчине, и это неправильно. Семья семьей, но каждая женщина должна думать о себе и любить в первую очередь себя. И конечно же, реализовываться. Я это поняла только после расставания, и то не сразу.

Я долго верила, что все можно вернуть. Все ждала по вечерам: «А смс прислал?»

Нужно было сразу все это пресечь, а я вела беседы, все надеялась.

Я настолько не любила себя в попытке все вернуть, позволяла над собой измываться… Сегодня же я настолько полюбила себя, что мнение чужих людей меня в принципе не волнует, мне вообще ничего не страшно: все равно, кто, что обо мне думает и как относится. Жизнь после развода начинается тогда, когда женщина оставляет в покое прошлое и начинает идти к новой цели, развиваться, расти как личность.

Иначе, да - только тихо умирать, прокручивая в голове все снова и снова...

Не скрываю - первоначально я начала развиваться, чтобы доказать своему мужу: «Смотри - я могу! Не только ты смог достичь успеха…» Выход один: ставить цель, учиться не останавливаясь. И непременно жить в удовольствие.

К сожалению или к счастью, сейчас время мужчин, которым уже не нужны юные длинноногие малявочки. Спрос на грамотных, зрелых, мудрых женщин, с которыми приятно и есть о чем поговорить.

Еще одна проблема, с которой ко мне обращаются, - проблема предназначения: для чего я живу? Многие не знают, чего хотят, что им надо. Нет целей, нет мечты - надоело зарабатывать деньги и жить в нищете, не знают, как заработать, чтобы прокормить детей.

И очень много людей, которые не знают, как быть с нездоровыми зависимыми отношениями. Имея свой пережитый опыт, мне легче понимать моих клиентов и оказывать качественную профессиональную помощь. Хоть многие из них ждут волшебной таблетки.

- Мы сами надеваем на человека идеальный костюм, думая, что это и есть он. Но в определенных обстоятельствах костюм начинает трещать по швам. Фото: личный архив.

Если честно, я в своей ситуации тоже надеялась на чудо. Но изменения внутри себя - серьезная внутренняя работа, неважно, выстраивание это новых отношений, поиск себя или нового дела.

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