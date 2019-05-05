2019-05-06T08:53:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Интернет в обмен на пиво и первые ворованные пароли: вспоминаем, как начинался доступ Беларуси во всемирную сеть

Белорусскому интернету исполнилось 25 лет. В тот первый год одну MP3-песню качали бы два часа… всей страной! [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Белорусский интернет начинался с FidoNet и встреч инетчиков на «Филаре». Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.Белорусский интернет начинался с FidoNet и встреч инетчиков на «Филаре». Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

Сегодня свой юбилей отмечает белорусский интернет - ровно 25 лет назад, 5 мая 1994 года, Беларуси была выделена национальная доменная зона .BY. Примерно через год в Беларуси появляется первый коммутационный узел «Белпак» - так называли подразделение будущего «Белтелекома», которое отвечало за передачу данных.

Скорость первого белорусского интернета была 19,2 кбит/сек. И это на всю страну!

- В те годы никто не понимал, для чего надо передавать данные и кто в Беларуси может этим пользоваться. С «большим интернетом» Беларусь была связана через московскую сеть «Релком» по обычным телефонным проводам, - вспоминает Андрей Никитин, который тогда работал инженером в вычислительном центре одного из минских НИИ. - Канал на всю страну был всего 19,2 кбит/сек. Для сравнения: трек в MP3-формате на такой скорости скачивался бы часа два.

10 мая 1994 года Беларусь получает собственный домен .BY - от транскрипции названия нашей страны на латинице Byelorussia. Зарегистрировала домен компания «Открытый контакт», которая на годы стала монополистом по регистрации именной в зоне .BY. У белорусских организаций появилась возможность заводить электронный адрес в национальном домене. Поскольку услуги связи оказывал «Белпак», все адреса электронной посты заканчивались на @belpak.minsk.by.

- Именно такие непонятные большинству белорусов названия стали появляться в визитках руководителей белорусских фирм и в рекламах этих же организаций, - вспоминает Андрей Никитин.

Встроенный модем US Robotics 28.8K Sportster.

Встроенный модем US Robotics 28.8K Sportster.

О новостях высоких технологий узнавали из газеты

В том же году выходит первый номер легендарной газеты «Компьютерные вести» - ее учреждает фирма BelHard. Тираж первого номера, состоявшего из восьми страниц, - всего 999 экземпляров.

Обложка первого номера Компьютерных вестей. 1994 год.

Обложка первого номера Компьютерных вестей. 1994 год.

Забавно, но новости высоких технологий узнавали из газеты - белорусских сайтов еще не было. Заголовки были примерно такие: где-то начались коммерческие поставки процессоров Pentium-100, в бестселлеры вырвался новый струйный принтер HP DeskJet 520, который печатает целых три страницы в минуту! Белорусам предлагались к продаже «Компьютеры IBM PC AT286…486», «Notebook из США», принтеры и бесперебойники.

Для специалистов публиковали обзор компьютерной литературы и анализ белорусских цен на компьютеры: AT286 - $700, AT386 - $1100, AT486 - $1600. Предел мечтаний - топовый Pentium-60, с 8 мегами оперативки и винчестером на 1 гигабайт. Цена вопроса - $7300.

Учитывая, что доллар тогда был крепче, эту цифру для сегодняшних реалий можно смело умножать на два. Даже сейчас новейший и мощнейший Apple iMac Pro стоит дешевле. Впрочем, основной массой компьютеров в Беларуси в те годы были 386, сравнительно недорогие, и на них уже можно было поставить Windows.

Так выглядела книжная полка белорусского компьютерщика в 90-е годы. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Так выглядела книжная полка белорусского компьютерщика в 90-е годы.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Вместо интернета - сеть FidoNet и BBS

В первых «Компьютерных вестях» не было ни слова про интернет. Почему? В 1994 году большинство белорусов не понимали, что это. Зато в газете был список минских BBS, который мало что скажет нынешнему тинейджеру. Какая-то табличка с десятками названий, имен, номеров телефонов и скоростью модема…

Список минских BBS - мало кто знал, что это такое и для чего это нужно.

Список минских BBS - мало кто знал, что это такое и для чего это нужно.

BBS - Bulletin Board System - электронная доска объявлений. Работало это примерно так. Пару десятков минских энтузиастов поставили в свои компьютеры модемы, подключили их к телефонной линии. Позвонив, можно было подключиться к этому компьютеру (он и назывался BBS), обменяться какой-то информацией. Интерфейс был сугубо текстовый.

Так выглядел интерфейс BBS.

Так выглядел интерфейс BBS.

Одна BBS могла одновременно быть соединена только с одним пользователем. Плюс были разные уровни доступа. Чтобы прокачать свой уровень, нужно было дружить с владельцем BBS… Или угощать его пивом на еженедельных «сисопках». «Сисопы», или системные операторы (так называли владельцев BBS), собирались по субботам в парке Горького и обсуждали свои дела на непонятном для окружающих сленге.

На «инетках» и «сисопках» знакомились в реале те, кто до этого чатился. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

На «инетках» и «сисопках» знакомились в реале те, кто до этого чатился. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

Еще была культовая для многих сеть FidoNet, которую тоже организовали энтузиасты. Получался некий прообраз «настоящего» интернета.

- С помощью специального сервиса через FidoNet можно было даже отправлять в «настоящий» интернет электронную почту, - вспоминает Дмитрий Фомичев, который в те годы работал в интернет-провайдере «Соло».

Так выглядел интерфейс сети FidoNet.

Так выглядел интерфейс сети FidoNet.

«Разместить сайт из пяти страниц стоило $600 в год, за разработку просили $5000»

Доступ в «настоящий» интернет стоил неимоверных денег. Люди сидели в нем или на работе, или в институтах, откуда доступ был бесплатным. Самые хитрые, уходя с работы, оставляли включенным компьютер с заранее настроенным модемом, а потом из дома соединялись с ним и получали доступ.

- Еще была сеть Microsoft Network, - вспоминает Дмитрий. - В нее можно было бесплатно зайти на скорости 2400 бит/сек и посетить ограниченный набор сайтов. Полноценным интернетом, конечно, это назвать нельзя, но тогда даже это было окошком в мир. Потом, правда, доступ сделали платным, а позже и вовсе закрыли. Еще появилась одна мутная схема выхода - через международную сеть Sprint, которая использовалась для банковских целей. Иностранные фирмы покупали к ней доступ, пароли как-то попадали в Беларусь. За пиво на «сисопке» можно было выклянчить логин и пароль. По Минску ходили 2 - 3 аккаунта, ими пользовались 20 - 30 человек. Там уже была скорость 9600 бит/сек.

Прохожим казалось, что участники «инеток» и «сисопок» разговаривают на непонятном языке. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

Прохожим казалось, что участники «инеток» и «сисопок» разговаривают на непонятном языке. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

В 1996 году появился первый белорусский хостинг. Разместить простенький сайт из пяти страниц стоило 600 долларов в год, а за его разработку просили 5000 долларов. Неизвестно, когда появился первый белорусский сайт, но в 1996 году появился первый белорусский новостной ресурс - это был сайт газеты «Вечерний Минск».

Кроме «сисопок» стали проходить «инетки» - интернетчики собирались по средам на площадке перед минской филармонией.

- В те времена еще даже не было «аськи» - только какие-то примитивные чаты, самым популярным был «Диванчик». Там люди знакомились, а потом встречались в реале. Один раз даже сыграли мини-свадьбу прямо на Филаре, - рассказывает Дмитрий Фомичев.

Любители интернета собирались по средам возле минской филармонии. 1999 год. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

Любители интернета собирались по средам возле минской филармонии. 1999 год. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

Вместе с интернетом появилась и киберпреступность

В 1997 году «Белтелеком» нарастил внешний канал до 1,2 Мбит в секунду. Это в десятки раз меньше, чем скорость интернета в нынешнем смартфоне. И это - на всю страну! В том же году появилось первое интернет-кафе в Торговом доме «На Немиге», познакомиться с интернетом мог каждый за $5 в час. Правда, что там делать, было не очень понятно. Например, автор этих строк, чтобы разобраться, в 1997 году купил целую книгу «Интернет для чайников».

- На работе нужно было принять из Москвы базу данных размером в гигабайт. Мы посчитали, что с нашими скоростями он будет качаться неделю, но база данных нужна была срочно. И меня отправили в командировку в Москву, забрать все на компакт-дисках, - вспоминает Дмитрий Фомичев.

На таких встречах можно было выпросить халявный пароль для доступа в интернет. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

На таких встречах можно было выпросить халявный пароль для доступа в интернет. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

В то время у многих провайдеров были проблемы с безопасностью.

- Часто пароли утекали, и ими можно было безнаказанно пользоваться, - рассказывает Дмитрий.

Примерно в то же время в Беларуси - как и на всей территории бывшего СССР - случился расцвет киберпреступности.

- У интернет-магазинов не было нормальной защиты, сервисы оплаты даже не проверяли, существует ли банковская карточка на самом деле, - вспоминает Дмитрий. - Были программы - генераторы номеров карточек. Зная номер, можно было заказывать товары из иностранных интернет-магазинов - и это прокатывало. Многие в ту пору нормально на этом заработали. Сгенерировать номер карточки мог даже школьник. Более продвинутые хакеры в закрытых чатах покупали данные настоящих карточек. Одна штука стоила $1, но без гарантии.

Дмитрий Фомичев на фото - второй справа. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

Дмитрий Фомичев на фото - второй справа. Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым.

«Час интернета дома стоил $5,4»

Революция в белорусском интернете произошла в 1999 году вместе с так называемым беспарольным доступом от «Белтелекома». По легендарному номеру 8-600-100 с помощью dial-up-модема можно было соединить домашний компьютер с интернетом.

Такое окошко помнит каждый, кто сидел в интернете через беспарольный доступ. Фото: byfly.ws.

Такое окошко помнит каждый, кто сидел в интернете через беспарольный доступ. Фото: byfly.ws.

Правда, дозваниваться приходилось порой по часу. В случае удачной попытки появляющийся звук коннекта из динамика модема ласкал слух и радовал. Максимальная скорость - 56 кбит/сек, реальная - в два раза меньше. Одна MP3-песня качалась час. И надо было молиться интернет-богам, чтобы связь не оборвалась - иначе приходилось начинать сначала.

Надо было молиться интернет-богам, чтобы связь не оборвалась - иначе приходилось начинать сначала.

Надо было молиться интернет-богам, чтобы связь не оборвалась - иначе приходилось начинать сначала.

Стоимость интернета включалась в плату за домашний телефон. Цены были высокими: час интернета стоил $5,4. То есть, проводя по часу в интернете ежедневно, за месяц набегало $160. Чтобы сэкономить, в интернете сидели по вечерам и ночам - с 21.00 действовала 50%-ная скидка.

Во время сеанса связи телефонная линия была занята, поэтому разговоры типа «Не могу до них дозвониться - наверное, сидят в интернете» были постоянными.

Внешний модем Zyxel Omni 56K - был в свое время мечтою многих. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Внешний модем Zyxel Omni 56K - был в свое время мечтою многих.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Именно 1999 год называют расцветом белорусского интернета. Стали появляться электронные каталоги, поисковики, новостные сайты, форумы и первые интернет-магазины. Росли и скорости: в 2001 году появился первый ADSL-провайдер, началась эра домашних компьютерных сетей, а потом - и оптоволокно. На смену старой доброй «аське» пришел Skype, появились Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, а дальше - все, к чему мы сегодня привыкли.

Легендарной "аськой" пользовались конце 90-х - начале 2000-ых годов.

Легендарной "аськой" пользовались конце 90-х - начале 2000-ых годов.

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