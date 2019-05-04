2019-05-04T14:59:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

Типичный белорусский работник - это 40-летний инженер Тракторного завода

Белстат подсчитал, что в Беларуси на одного тунеядца приходится два работающих пенсионера
Таисия САВИНА
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Традиционно большинство мужчин заняты на производствеТрадиционно большинство мужчин заняты на производствеФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Специалисты Белстата сделали обзор рынка труда Беларуси и выяснили, в каких сферах больше работает женщин, а в каких - мужчин, возраст и образование трудящихся и их заработки.

Всего из примерно 9,5 миллиона жителей страны в прошлом году работали 4 миллиона 335 тысяч 500 человек. Остальные - это дети, неработающие пенсионеры (сейчас их 2,56 миллиона), люди, не работающие по состоянию здоровья, и те, кого причислили к тунеядцам - их около 500 тысяч человек.

Среди молодежи работает примерно каждый четвертый

В Белстате также выяснили средний возраст работающих, их пол и образование. В результате получилось, что типичный белорусский работник - это мужчина 40,6 года, с высшим образованием, занятый в промышленности. В общем, например, средних лет инженер с Тракторного завода или МАЗа.

Итак, средний возраст белорусских работников в прошлом году составил 40,6 года, причем больше всего работающих было в возрасте от 30 до 34 лет (91,5%), а работающей молодежи, например, только 24,2%. Напомним, молодежью наше законодательство считает людей до 31 года.

Удивительно, но, несмотря на декретные отпуска, женщины в трудоспособном возрасте имеют работу чаще, чем мужчины: трудится 84% женщин против 82% мужчин. Мужчины начинают больше работать только после пенсии и немного уравнивают счет: в 2018 году соотношение было 71,6% мужчин к 63,9% женщин.

Больше всего женщин среди медиков, а мужчин - среди строителей

Наиболее крупной отраслью по числу работников который год остается промышленность, в ней трудились 23,5% от всех занятых. Оставшиеся работают в основном торговле, ремонте, сфере образования и сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Также традиционно большинство мужчин заняты на производстве (там их 62,1%), а женщины - в сфере услуг (68,5%). При этом больше всего женщин (85,6%) среди медиков и соцработников, а мужчин - среди строителей (81,4%).

В каких сферах больше работает женщин, а в каких - мужчин Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В каких сферах больше работает женщин, а в каких - мужчинФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В 2018 году высшее образование было почти у трети всех работников страны (32,8%), среднее специальное - у 22,3%, ПТУ закончили 28,8%.

При этом женщины более образованны, чем мужчины. Большинство мужчин останавливаются, получив профессионально-техническое образование (таких 35,9%), в то время как женщины предпочитают заканчивать вуз (38,3%).

Но уровень образования, похоже, не сильно влияет на уровень зарплаты - белорусские женщины получают в среднем на четверть меньше, чем мужчины. Впрочем, и в целом в мире ситуация с гендерным равенством пока не очень: по данным Евростата, в прошлом году европейские женщины получали на 16,2% меньше. А по оценкам российского Минтруда, женщины в России зарабатывают меньше примерно на треть.

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