В Гродно женщина нашла на улице 1500 долларов и вернула их хозяйке

История о впечатляющей сознательности произошла 3 мая в Гродно. 59-летняя женщина шла по улице, а в сумочке у нее была крупная сумма - 1500 долларов. Причем деньги не были запрятаны вглубь, а лежали в целлофановом пакете сверху. В какой-то момент пакет со сбережениями просто выпал из сумки. Женщина не заметила пропажу и пошла дальше.

На сверток с деньгами наткнулась 41-летняя жительница Гродно, которая проходила мимо. Она подняла деньги и позвонила в милицию. В это время женщина, потерявшая деньги, стала их искать. Она вернулась на дорогу, по которой шла, и даже встретилась с дамой, которая нашла сбережения. Но сразу деньги обратно ей получить не удалось.

- Женщина рассказала о находке, но валюту без присутствия сотрудников органов внутренних дел передавать отказалась, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

В результате в присутствии милиции деньги вернули владелице.

Мы решили уточнить, как действовать в ситуациях, когда нашел деньги: можно ли вообще к ним прикасаться, например, забрать, чтобы потом отнести в милицию?

- Случаи, когда граждане находят имущество, а потом обращаются в милицию, чтобы его вернуть, происходят не очень часто, но бывают, - говорит старший инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей УВД Минского облисполкома Сергей Босько. - Четкого алгоритма, как действовать в таких случаях, нет. Можно в милицию заявить о находке или дать объявление в газету. Если вы не видели, кто потерял деньги, и попытаетесь его найти, вопросов к вам не будет. Но если вы себе забрали деньги, то к вам применятся статья «Присвоение найденного имущества». И за это предусмотрена ответственность, она зависит от размера ущерба. Если он до 250 базовых (6375 рубля. - Авт.), применяется административная ответственность, если больше - уголовная. Если же вы видели, как человек выронил кошелек, и забрали его себе, это уже считается кражей - можно получить от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.