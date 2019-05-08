«Неполученные нашими отцами и дедами награды надо вручить потомкам»

Как мы относимся к боевым наградам наших предков? Знаем ли, за какие подвиги они их получили, рассказываем ли об этом своим детям? У каждой семьи своя история, но порой даже те, кто свято хранит память о дедах, не подозревают, что и они могут знать об их наградах не все. Во время Великой Отечественной медалей и орденов были удостоены 38 млн человек и, по некоторым оценкам, около миллиона наград не получили. Подвиг есть, приказ есть, а награды нет! Такая история произошла в семье Савицких.

«Отца вынесли с поля боя с тяжелым ранением»

- На сайте podvignaroda.ru я нашел информацию о своем отце Андрее Михайловиче Савицком, - рассказывает нам его сын Анатолий Андреевич. - Нашел подтверждение, что в 1945-м он получил орден Отечественной войны II степени. Но оказалось, что отец был удостоен и ордена Красной Звезды! Я удивился, ведь у отца такой награды не было. Ее просто не вручили!

Андрей Савицкий до начала войны работал в колхозе в деревне Куты, что в 25 км от Могилева, отслужил два года срочную, а в 1939-м участвовал в освобождении Западной Беларуси.

В день начала войны ему было 33 года. Он уже был женат, воспитывал двоих сыновей. В строю был с первых дней войны. Проявил мужество под Смоленском, когда его взвод вступил в бой с немецкими парашютистами, а под Вязьмой сумел выйти из окружения, был несколько раз ранен. Но наград не имел. До Курской дуги в 1943-м.

Открываем сайт podvignaroda.ru (сведения о награжденных еще можно получить на сайте pamyat-naroda.ru, а о погибших и пропавших без вести на сайте obd-memorial.ru - это электронный банк документов о Великой Отечественной, предоставленный Минобороны России). Вбиваем ФИО и читаем приказ от 12 июля 1943 года: «Наградить орденом Красной Звезды за проявленное мужество старшего лейтенанта Савицкого Андрея Михайловича, командира стрелковой роты 282-го Свердловского стрелкового полка».

В наградном листе от 1943 года описан подвиг у деревни Тросна (Орловской области): «Во время горячих боев Савицкий лично командовал ротой. Когда был ранен, не ушел с поля боя, продолжая руководить ротой. Танки противника подошли близко к боевым порядкам роты. Под его руководством рота отразила атаки противника, при этом было уничтожено большое количество солдат и офицеров. Только после второго тяжелого ранения Савицкого вынесли с поля боя».

- Это было начало боев на Курской дуге, - продолжает рассказ Анатолий Андреевич. - Отец вспоминал, что на их стрелковую роту, которой была придана батарея орудий, наступало больше 50 танков. Разгорелся жестокий бой. После второго ранения четыре бойца на плащ-палатке вынесли отца, который был без сознания, с поля боя. Очнулся он в медсанбате на третьи сутки. Из-за тяжелейшего ранения в голову он получил вторую группу инвалидности. Тогда он и не подозревал, что награжден орденом. Полгода лечился в госпитале. А на рубеже 1944 года его направили в Кричев, который уже был освобожден от фашистов. Он там руководил торговой организацией. Затем был председателем сельсовета, бухгалтером в колхозе.

«Вручение наград потомкам не предусмотрено»

Сын ветерана поставил перед собой цель получить награду, которую заслужил отец:

- Через Центральный военкомат города Минска мы заказали в Центральном архиве Минобороны РФ информацию об отце. Нам ответили, что ему были вручены орден Отечественной войны и «За победу над Германией». По вопросу ордена Красной Звезды мы обратились уже в Российский государственный военный архив. Там подтвердили, что он награжден Красной Звездой, но сведений, что орден вручен, нет. Я задался вопросом: могу ли я получить орден отца? В российском посольстве мне сообщили, что законодательством вручение наград потомкам не предусмотрено, могу получить только наградное удостоверение. Обидно. Только представьте, какое внимание мы могли бы привлечь к нашей истории, к подвигам наших дедов, если бы в России и Беларуси организовали вручение так и не полученных героями орденов их внукам и детям! В то же время я читаю в газетах, что английское посольство вручает неполученные награды белорусам, которые воевали в «армии Андерса». Так почему не организовать вручение наград солдат Красной армии?!

БУДЬ В КУРСЕ!

«Российская газета» совместно с Минобороны РФ сформировала и постепенно пополняет именную общедоступную базу неврученных наград "Звезды Победы". Она уже насчитывает более 66 тысяч подтвержденных сведений.

КСТАТИ

Историк Игорь МЕЛЬНИКОВ: Белорусы могут получить медали родственников из «армии Андерса»

- Если человек знает, что его родственник воевал во 2-м польском корпусе («армия Андерса»), а награда по разным причинам не сохранилась или не была вручена, он может обратиться в посольство Великобритании в Минске. Затем в Лондон отправляют запрос в военный архив Минобороны. Это стоит денег. Если информация получает подтверждение, то в Беларусь приходят документы и реплики наград. Обычно это медаль «Итальянская звезда», медаль «За Вторую мировую войну», медаль «За оборону» и другие награды. В том числе «Африканская звезда», ведь корпус воевал в Африке против армии Роммеля. Польское посольство также передает в Беларусь реплики наград. Вручают их послы. На моей памяти произошло более десяти таких награждений.