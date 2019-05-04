Главную задачу решили: сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион чемпионата мира

В предпоследний игровой день чемпионата мира в дивизионе А1 сборная Беларуси играла с Казахстаном, хозяевами турнира. С первых минут Казахстан стал оказывать давление на ворота наших хоккеистов, место в которых впервые на турнире занял 22-летний Александр Осипков. Ситуацию усугубили фантастическая шайба Михайлиса с острого угла. А затем четыре минуты играли в меньшинстве: вроде бы выстояли, но пропустили буквально через пять секунд, как Хенкель вышел из бокса для штрафников. Лишь в последние пять минут удалось отодвинуть игру от своих ворот, но не более.

Во втором периоде удалось более явно навязать контригру. Артем Демкову удалось эффектно забросить сразу после выигранного Платтом вбрасывания (вообще этот компонент игры у нас проседал, на отдельных отрезках матча статистика была 60 на 30 в пользу Казахстана). Но хозяева турнира продолжали оказывать давление, в воротах был хорош Осипков, который к концу второго периода отразил 27 бросков.

В третьем периоде была примерно та же картина: белорусы бросали в два раза реже. Но смогли сравнять счет. Основное время так и завершилось – 2:2. Учитывая, что сегодня Южная Корея проиграла Литве, то и Беларусь и Казахстан сохранили за собой две первые строчки в турнирной таблице, которые дают право в следующем году вновь сыграть в сильнейшем дивизионе мирового хоккея.

В овертайме Казахстан забросил третью шайбу и оформил победу. Но главную стратегическую задачу наши хоккеисты решили.

Казахстан — Беларусь — 3:2

Шайбы: 1:0 — Михайлис (Сен-Пьер, Боченски, 8.36). 2:0 — Жайлауов (Рымарев, 15.12). 2:1 — Демков (Платт, 26.49). 2:2 — Феоктистов (Волков, Китаров, 44.16). 3:2 — Шестаков (Метальников, Асетов, 63.42).

Завтра сборная Беларуси проведет завершающий матч на турнире – с Южной Кореей.

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