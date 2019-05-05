2019-05-05T11:05:02+03:00
Минск
КП Беларусь

Битбоксеры, американский рэпер и «Дрозды». В Минске у Ратуши прошел первый почти летний концерт

В столице стартовал летний сезон в Верхнем городе [фото]
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Перед минчанами выступил американский рэпер и музыкант WordsmithПеред минчанами выступил американский рэпер и музыкант WordsmithФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Площадка Верхнего города летом становится чуть ли не самым популярным местом для отдыха у минчан. Там выступают и уличные музыканты, и клубы исторической реконструкции, мировые и белорусские звезды джаза и классики. В общем, на любой вкус!

Самые зрелищные летние концерты - на площадке у Ратуши Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самые зрелищные летние концерты - на площадке у РатушиФото: Павел МАРТИНЧИК

А вот 4 мая был на сцене около Ратуши был дан старт так называемому развлекательно-туристическому сезону, то есть череде музыкальных, театральных, танцевальных проектов.

На вечернем оpen air выступил американский рэпер и музыкант Wordsmith, белорусская группа «Дрозды», команда битбоксеров MADE-UP Street Beat A Capella Group. Несмотря на довольно прохладную погоду, людей на площадь Свободы пришло очень много.

Площадку у Ратуши знают все минчане: именно там лето всегда проходят самые шумные концерты под открытым небом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Площадку у Ратуши знают все минчане: именно там лето всегда проходят самые шумные концерты под открытым небомФото: Павел МАРТИНЧИК

На вечернем концерте у Ратуши выступали и белорусские битбоксеры Фото: Павел МАРТИНЧИК

На вечернем концерте у Ратуши выступали и белорусские битбоксерыФото: Павел МАРТИНЧИК

Минчане отплясывали под американского рэпера, битбоксеров Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минчане отплясывали под американского рэпера, битбоксеровФото: Павел МАРТИНЧИК

Особенно запомнилось столичным зрителям выступление американского рэпера Фото: Павел МАРТИНЧИК

Особенно запомнилось столичным зрителям выступление американского рэпераФото: Павел МАРТИНЧИК

На концерт пришло много людей Фото: Павел МАРТИНЧИК

На концерт пришло много людейФото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезон Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезонФото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на прохладную погоду, у Ратуши вечером было многолюдно Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на прохладную погоду, у Ратуши вечером было многолюдноФото: Павел МАРТИНЧИК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
СК возбудил уголовное дело после смерти 31-летней роженицы в 6-ом роддоме
«Спустили по автолестнице». В Березе на пожаре спасли 10-летнюю девочку
В Вилейке пьяный водитель после ДТП снял номера с машины и убежал
В Барановичах полковника, который незаконно купил и хранил оружие, лишили звания и посадили на 4 года
Мининформ разрешил трем иностранным телеканалам вещать в Беларуси
«Убью и закопаю за сараем!»: Сожитель кулаками «воспитывал» жительницу Молодечненского района
Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая
Выпившая гродненка украла из магазина бутылку водки и квашеную капусту на закуску
Цены на топливо в Беларуси снова подорожают на копейку с 5 мая
В Гродно неуправляемая фура сбила на остановке двух женщин
В Гомеле неделю ищут пропавшую школьницу
Сборная Беларуси уступила Казахстану в овертайме, но вернулась в элитный дивизион ЧМ
Суд вынес приговор мужчине, отрубивший кисть бывшей жене
Суд обязал психиатрическую больницу увеличить выплаты бывшей пациентке, выпавшей из окна
В Витебске собирают деньги на лечение десятилетнего мальчика
Лесники искали пожар в лесу с помощью дрона, а тот заснял парочку за неприличным занятием
Белорусы пережили самый сухой апрель с 1945 года! Но уже завтра начнутся ливни и грозы