Битбоксеры, американский рэпер и «Дрозды». В Минске у Ратуши прошел первый почти летний концерт

Площадка Верхнего города летом становится чуть ли не самым популярным местом для отдыха у минчан. Там выступают и уличные музыканты, и клубы исторической реконструкции, мировые и белорусские звезды джаза и классики. В общем, на любой вкус!

Самые зрелищные летние концерты - на площадке у РатушиФото: Павел МАРТИНЧИК

А вот 4 мая был на сцене около Ратуши был дан старт так называемому развлекательно-туристическому сезону, то есть череде музыкальных, театральных, танцевальных проектов.

На вечернем оpen air выступил американский рэпер и музыкант Wordsmith, белорусская группа «Дрозды», команда битбоксеров MADE-UP Street Beat A Capella Group. Несмотря на довольно прохладную погоду, людей на площадь Свободы пришло очень много.

Площадку у Ратуши знают все минчане: именно там лето всегда проходят самые шумные концерты под открытым небомФото: Павел МАРТИНЧИК

На вечернем концерте у Ратуши выступали и белорусские битбоксерыФото: Павел МАРТИНЧИК

Минчане отплясывали под американского рэпера, битбоксеровФото: Павел МАРТИНЧИК

Особенно запомнилось столичным зрителям выступление американского рэпераФото: Павел МАРТИНЧИК

На концерт пришло много людейФото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезонФото: Павел МАРТИНЧИК