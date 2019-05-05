Лето в Минске: кино и театр на улице, победительница «Евровидения» и новые граффити от Vulica Brasil

До начала лета осталось всего ничего, и очень скоро решить, куда сходить на выходные в Минске, станет сложнее. Город оживает, столько проходит фестивалей, концертов, представлений - глаза разбегаются! Мы выбрали самое интересное и расставили в хронологическом порядке – можно заносить в календарь.

Уточним, что мероприятия в основном проходят в выходные дни.

"Песочница" открылась в Минске в прошлом году и сразу стала очень популярнойФото: Ольга ШИЛАК

Идем за едой - попадаем на концерт

КОГДА: с 1 мая по 15 сентября

Место, где летом будет не протолкнуться – «Песочница» (Куйбышева, 45), большая площадка во дворике «Горизонта» с десятками точек уличной еды. Каждый павильончик подготовил для гостей свой сет – набор из блюд, цена которого 7 руб. Например, рис, свинина и овощи.

В этом сезоне точек стало 16, а меню обещают менять каждые полтора месяца, чтобы минчане попробовали больше разной еды. Но «Песочница»- это история не только про хлеб, но и про зрелища. Здесь ежедневно обещают концерты, фестивали, выступают диджеи. Планируются также ярмарки, лекции и мастер-классы и просмотры фильмов.

Верхний город - обитель для меломановФото: Павел МАРТИНЧИК

«Пешеходка»: прослушивание музыкантов и мастер-класс по линди-хопу и блюзу

КОГДА: с 18 мая по 28 сентября.

Благодаря проекту «Пешеходка», в Верхнем города каждые выходные выступают уличные музыканты, актеры, поэты и чтецы, танцоры.

Сезон уличной музыки откроется 18 мая фестивалем «Место под солнцем». Это своего рода прослушивание музыкантов на пяти площадках Верхнего города: Каретный дворик, JAM дворик, Музыкальный переулок, Арт-терраса и сцена у Ратуши. Артисты, прошедшие его, смогут целый год играть для прохожих на улицах, не боясь штрафов. Городские власти предоставят 12 площадок для выступлений, в Верхнем городе и в переходах.

Для любителей потанцевать в Верхнем городе будут мастер-классы от разных танцевальных студий, например, по линди-хопу и блюзу.

В прошлом году в Верхнем городе стартовала «Пешеходка.Kids», где выступают детские театры и студии. Продолжится проект и в этом году.

Совсем скоро уличные музыканты станут играть на разных площадках Верхнего городаФото: Павел МАРТИНЧИК

Дни национальных культур: британская телефонная будка, хиты корейских звезд и клоуны из Швеции

КОГДА: с 1 июня по 28 сентября.

Потоптать виноград, посмотреть выступление британских волынщиков или команды боевого искусства таэквондо, наесться хинкали – все это можно на праздниках национальных культур. В этом году на один день территория Верхнего города снова станет маленькой версией Польши, Швеции, Италии, Кореи, Китая, Азербайджана, Грузии и других стран. Программа расписана аж до конца сентября, уже есть некоторые подробности проведения таких праздников.

В этом году запланированы разные дни национальных культурФото: Павел МАРТИНЧИК

Откроет сезон праздник шведской культуры 1 июня. Дата совпадает с Днем защиты детей, так что спектакли по мотивам шведских сказок, будет работать релакс-зона для детей. В посольстве Швеции говорят, что хотят сделать праздник инклюзивным и интересным для разных детей, там будут работать больничные клоуны из Беларуси и Швеции. На другой локации расскажут об экофике, шведской традиции делать перерыв в работе, чтобы выпить кофе, проведут мастер-класс по сортировке мусора. Также будут работать стенды с очками виртуальной реальности, и гости смогут «полетать» над Стокгольмом.

Фишка вечера – музыкальная программа. Перед минчанами выступят шведский инди-музыкант Йенс Лекман, шведский хор. А кавер-бенд клавишника группы ЛСП Петра Клюева исполнит хиты шведских групп: Ace of base, ABBA, Roxette и т.д. В финале вечера на сцену выйдет победительница «Евровидения-2012» Лорин.

На британском фестивале, как и в прошлом году, минчане смогут сфотографироваться в красной телефонной будке, познакомиться с деятельностью британских компаний, узнать о возможностях изучения английского языка и обучения в Великобритании, о книгах британских авторов. Обещают также театральную и кинопрограмму.

День Швеции -2018Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 августа в Верхнем городе развернется праздник корейской культуры. В посольстве Кореи говорят, что там выступят кавер-группы К-Рop, они исполнят хиты корейских звезд. Также на празднике можно будет больше узнать о каллиграфии, выучить пару-тройку слов на корейском языке, попасть на выставку традиционной одежды ханбок.

У стен Ратуши – самые известные исторические сражения

КОГДА: с 18 мая по 28 сентября.

Летом у стен Ратуши будут проходить исторические представления: начиная с полоцкого княжества, заканчивая XX веками. Обычно это очень зрелищно: рыцари в доспехах, военные сражения, которые потом сменяются танцами и музыкой.

-Нам важно показать каждый исторический период с позиции войны и мира. Минск часто разрушался, горел, но всегда восстанавливался на историческом месте. Поэтому и концепция такая, - говорит режиссер проекта Игорь Усенко. - Мы знакомим зрителя с экипировкой воинов, показываем самые знаменитые сражения: Грюнвальдская битва битва, Отечественная война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны.

Рыцари будут сражаться у стен Ратуши каждые выходныеФото: Мария РОЛЬСКИТЕ

Вместо европейских фильмов - белорусское кино под открытым небом

КОГДА: с 25 мая по 7 сентября.

Киноманам тоже будет чем заняться: уже несколько лет во дворике отеля «Монастырский» организуют показы разных фильмов под открытым небом. Вход свободный. Раньше в репертуаре в основном были европейские ленты и короткометражки, сейчас же показывать будут белорусское кино.

- Мы приурочили это к 95-летию белорусского кинематографа. Откроет кинопоказы историко-биографический фильмом «Я, Франциск Скорина» с Олегом Янковским в главной роли, - говорят в «Киновидеопрокате». - Планируется позже и показ киноальманаха «Мы».

Вечера в Верхнем городе собирают немало минчанФото: Павел МАРТИНЧИК

Летом на улицах Минска появится театр

КОГДА: с 1 июня по 31 августа.

1 июня в столице стартует новый проект «No Stage / Без сцены». Суть его в том, что все лето по субботам на пересечении улиц Революционной и Комсомольской будут проходить постановки уличных театров. Участвуют в проекте не только белорусские театры, но и коллективы из Швеции, Польши, Франции.

Зрителям обещают летние перфомансы, спектакли под открытым небом, живые скульптуры и т.д. Помимо этого по выходным, с 15:00 до 17:00 будут выступать разные оркестры Минска.

На Революционной и Комсомольской будет театр!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сначала джаз, потом - классика!

КОГДА: С 22 июня по 31 августа.

Сцена у Ратуши на лето становится главной площадкой для меломанов. По субботам там проходят полюбившиеся минчанам джазовые вечера. Обычно они собирают столько людей, что кажется, джаз у нас слушает весь Минск! В этом году они стартуют 22 июня. Обычно на такие концерты приглашают лучших белорусских и зарубежных артистов.

С 20 июля на смену джазу придут вечера классической музыки. Послушать ее в исполнении лучших белорусских и зарубежных артистов и оркестров можно будет до конца лета. Запланированы выступления Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина, Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением Александра Анисимова.

Вечера джаза и классической музыки уже давно полюбились минчанамФото: Павел МАРТИНЧИК

Граффити от бразильских художников и пешеходная Октябрьская

КОГДА: с 26 июля по 11 августа

Этим летом в Минск возвращается фестиваль уличного искусства Vulica Brasil, и на улицах появятся новые граффити, скульптуры от белорусских и бразильских художников.

Организаторы пригласили и мастеров из других стран, пока имена держат в тайне. Известно, что приедут близнецы Osgemeos, те самые, которые в 2015 году разрисовали здание посольства Бразилии.

Летом на фестиваль Vulica Brasil приедут бразильские художники, чтобы подарить городу новые граффитиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Как и раньше, большая часть работ разместится на улице Октябрьской и в ее окрестностях, но несколько будет на других улицах. На фестивале планируют уделить особое внимание популярной нынче теме экологии.

Конечно, в конце нас ждет большой праздник с барабанами, танцами и музыкой на улице Октябрьская, которая 10 и 11 августа станет пешеходной. Там появятся новые локации, например, chill-зона, где во время фестиваля можно будет отдохнуть под расслабляющую музыку.

Мы выбрали самые интересные события лета в Минске, за которые вы не заплатите и рубляФото: Павел МАРТИНЧИК

На Европейских играх - не только соревнования

КОГДА: с 19 по 30 июня.

В этом году особый ритм июню в городе зададут II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. К нам приедут десятки тысяч спортсменов и болельщиков из 50 стран мира.

Помимо соревнований, гостей ждет и культурная программа. Около Дворца спорта, «Минск-арены» и «Чижовка-арены» уже с 19 июня заработают фан-зоны, где будут проходить музыкальные, спортивные выступления.

Запланирована музыкальная программа и у Ратуши с 24 по 28 июня. Как говорят организаторы из «Минсконцерта», каждый вечер будет посвящен определенному жанру: от народной до поп-музыки.