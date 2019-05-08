Никогда не сдавайся. «Ливерпуль» обыграл «Барселону» 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч завершился победой «Барселоны», хотя «Ливерпуль» больше владел мячом. Но каталонцы потрясающе реализовывали свои моменты плюс как всегда был великолепен Месси.

Перед ответной игрой «Ливерпулю» предстояло решить не простую задачу: минимум трижды забить «Барселоне» в основное время. И сделать это надо было без лидеров: Салаха, Фирмино, Кейта. Сам Мо Салах, получивший недавно травму, смотрел матч с трибуны в байке с надписью «Never Give Up» (Никогда не сдавайся).

Уже на 7-й минуте Ориги вывел «Ливерпуль» вперед. Несколько раз «Барселона» огрызалась, но либо хозяев выручал Алиссон Бекер, либо в завершении атак ничего не получалось.

Во втором тайме на кураже команда Юргена Клоппа еще трижды забила. Так «Ливерпуль» вписал в свою историю еще один грандиозный камбэк (все помнят финал Лиги чемпионов 2005 года, когда «красные» проигрывали «Милану» 0:3, а в итоге выиграли в серии 11-метровых ударов).

У «Барселоны» и Эрнесто Вальверде незавидная тенденция. В прошлом сезоне в ¼ финала они дома обыграли «Рому» 4:1, но затем в Риме проиграли 0:3 и остались ни с чем.

«Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов второй год подряд. Второй финалист станет известен после игры «Аякс» - «Тоттенхэм».

Джордан Хендерсон, капитан «Ливерпуля»:

- В раздевалке все в это верили. Знали, что способны что-то сделать. Это особенный вечер для "Энфилда", который встал в один ряд с лучшими в истории. Каждый сыграл нереально.

Ливерпуль - Барселона - 4:0

Голы: 1:0 – 7 Ориги, 2:0 – 54 Вейналдум, 3:0 – 56 Вейналдум, 4:0 – 79 Ориги.