2019-05-09T00:32:15+03:00
Спорт
КП Беларусь

Еще одно сумасшествие Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» вытянул матч с «Аяксом» и в финале сыграет с «Ливерпулем»

В них почти никто не верил, а они забили три мяча за тайм. Тот случай, когда радуешься за одних и жалеешь других
Захар ПЛАТОНОВ
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Лукас Моура забил три мяча. Фото: Getty/uefa.comЛукас Моура забил три мяча. Фото: Getty/uefa.com
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«Аякс» влюбил себя за этот сезон Лиги чемпионов: искрометный футбол, дерзость, смешанная с тактической выучкой и высоким мастерством. Они обыгрывали «Реал» и «Ювентус». Они в полуфинале в гостях переиграли «Тоттенхэм» (1:0) и дома в ответной игре вели 2:0. Английской команде для того, что выйти в финал, надо было забивать три мяча. По ходу матч это не читалось. Но…

Во второй тайме на 55-й и 59-й минутах Лукас Моура забивает дважды. И «Тоттенхэм» уже в шаге от финала. «Аякс» ищет шансы в атаке, Зиеш даже попадает в штангу. Вскоре и Вертонген проверяет на прочность перекладину ворот «Аякс». Уже идет добавленное время, вратарь амстердамцев Онана не стесняется тянуть время. Но все тот же Лукас Моура забивает на 6-й добавленной минуте! Что за Лига чемпионов! Днем ранее «Ливерпуль» после поражение 0:3 в Барселоне выиграл 4:0!

Аякс – Тоттенхэм – 2:3

Голы: 1:0 – 5 де Лигт, 2:0 – 35 Зиеш, 2:1 – 55 Лукас Моура, 2:2 – 59 Лукас Моура,2:3 – 90 Лукас Моура.

Лукас Моура стал всего лишь пятым игроком, которому удалось сделать хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов. Ранее это удавалось Алессандро Дель Пьеро, Ивице Оличу, Роберту Левандовски и Криштиану Роналду.

1 июня в финале на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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