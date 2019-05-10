2019-05-10T11:49:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Офис для Bentley и Rolls-Royce в духе старой минской Националки построят в Великобритании

Автор проекта белорусской часовни в Лондоне, получившей премию лучшего здания мира, готовит очередной проект, связанный с нашей страной [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Здание старой Националки впечатлило архитектора для нового проекта в Великобритании. Фото: Spheron Architects, Дмитрий ЛАСЬКОЗдание старой Националки впечатлило архитектора для нового проекта в Великобритании. Фото: Spheron Architects, Дмитрий ЛАСЬКОФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Лондонское архитектурное бюро Spheron Architects британского архитектора китайского происхождения Цвай Со известно белорусам благодаря нашумевшему проекту мемориальной деревянной белорусской часовни в Лондоне. Ее построили для местной униатской общины. Сначала часовня вошла в топ-50 любимых место Лондона, затем ее отметили как энергоэффективное здание, а в конце 2018-го ей вручили премию «Лучшее здание мира» в номинации культовых сооружений – своеобразный архитектурный «Оскар». Также молодой мастер создал пан-европейский мемориал жертвам тоталитаризма в Брюсселе, где также есть отсылки к нашей истории – вдохновила его на создание памятного объекта история сожженной деревни Хатынь.

Цвай Со делает уже третий проект с белорусскими мотивами. Фото: Саша Белоокая

Цвай Со делает уже третий проект с белорусскими мотивами. Фото: Саша Белоокая

Новый объект, задуманный Цвай Со и согласованный местными властями, - это коммерческий проект. Речь о новом головном офисе в британском Сюррее для старейшего в мире дилера и реставратора винтажных Rolls-Royce и Bentley. Здание площадью 3,716м2, как планируется, построят в будущем году среди индустриальной застройки 1920-х. Оно напомнит об архитектуре белорусского конструктивизма. В этом признался сам архитектор:

Проект Цвай Со действительно напоминает одновременно пластику линий старого здания Национальной библиотеки и фабрики-кухни в Минске. Фото: Spheron Architects

Проект Цвай Со действительно напоминает одновременно пластику линий старого здания Национальной библиотеки и фабрики-кухни в Минске. Фото: Spheron Architects

- Британская пресса описала здание как стиль арт-деко, хотя во время поездки в Беларусь меня вдохновили сохранившиеся зданиями начала ХХ века. Они построены в стиле конструктивизма. И, конечно, я не перестаю восхищаться мощным талантом Иосифа Лангбарда, автора конструктивистского здания Дома правительства.

По этому снимку сразу видно, какие элементы этого здания могли вдохновить Цвай Со. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

По этому снимку сразу видно, какие элементы этого здания могли вдохновить Цвай Со.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Также Цвай Со рассказал «Комсомолке», что его дизайн для Frank Dale & Stepsons (заказчика нового здания) с закругленными углами отчасти вдохновлен старым зданием Национальной библиотеки, а также фабрики-кухни в Минске. «Это два сооружения в стиле конструктивизма, которыми я восхищаюсь», - говорит архитектор.

В начинке нового здания для Bentley и Rolls-Royce с отсылами к белорусскому конструктивизму будут офис, шоу-рум и открытые мастерские. Фото: Spheron Architects

В начинке нового здания для Bentley и Rolls-Royce с отсылами к белорусскому конструктивизму будут офис, шоу-рум и открытые мастерские. Фото: Spheron Architects

Что касается начинки, то в новом здании в Сюррее разместится офис автодилера, шоу-рум и мастерская с 73-летней историей. При этом у посетителей будет возможность своими глазами увидеть, как восстанавливают винтажные Rolls-Royce и Bentley.

Тем временем, Цвай Со задействован еще в одном белорусском проекте. Теперь он работает с Фондом еврейского наследия в Великобритании и семьей Наташи Каплински. Задача проекта - сохранить слонимскую синагогу XVII века.

Объект обещают сделать и для покупателей винтажных авто, и для всех посетителей. Фото: Spheron Architects

Объект обещают сделать и для покупателей винтажных авто, и для всех посетителей. Фото: Spheron Architects

КСТАТИ

Со 2 июля по 22 сентября у Цвай Со пройдет персональная выставка в колледже Вулфсон Кембриджского университета. Тут покажут рисунки архитектора, сделанные им в Беларуси и другие работы, связанные с нашей страной, а также другие его проекты, удостоенные наград. Например, впервые покажут оригинал рисунка большого формата «Слоним, 1941». Он вдохновлен визитами Цвай Со в Слоним и воспоминаниями семьи Каплински. После выставки часть работ перейдет в постоянную коллекцию музея Виктории и Альберта. Куратор проекта – экс-замдиректора всемирно известного музея Фитцвилльям Маргарет Гривз.

Белорусская часовня в Лондоне получила мировое признание. Фото: Joakim Borén

Белорусская часовня в Лондоне получила мировое признание. Фото: Joakim Borén

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