Специалист: «Сегодня очень актуальной проблемой стала жировая болезнь печени»

Майские праздники позади, и многие из нас провели их, отдыхая и расслабляясь за накрытым столом или на природе с шашлычком, а может быть - в поездках и путешествиях, где тоже не хочется отказывать себе во вкусных удовольствиях. А ведь впереди еще все лето и много поводов для радости и отдыха!

Конечно, меньше всего нам хочется после прекрасно проведенного времени получить проблемы со здоровьем, особенно с таким важным органом, как печень.

«СЛАБОСТЬ, СОНЛИВОСТЬ, УТОМЛЯЕМОСТЬ - УЖЕ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ»

- Раиса Валентиновна, правда ли, что проблемы с печенью легко пропустить, не заметить?

- Действительно, печень болит, только если быстро увеличивается в размере, а это бывает нечасто. При хронических гепатитах боль бывает редко. Хотя проблема не только гепатиты, но и другие поражения печени. Так, на сегодняшний день очень актуальна проблема жировой болезни печени. Это проявление нарушения обмена веществ, при котором в печени откладываются жиры - так называемая жировая дистрофия. Заболевание доброкачественное, от него можно излечиться. Но у 17 - 20% людей оно сопровождается воспалением, которое в свою очередь, примерно в 3% случаев приводит к циррозу печени.

- А как не довести до этого заболевания?

- Вопрос интересный и не до конца изученный. Одна из причин жировой болезни печени - это нарушения питания. Во-первых, очевидные - переедание и общее ожирение человека. Вторая причина жирового гепатоза - резкое похудение, знаете, как обещают иногда - «на 10 кг за две недели». Также среди факторов, провоцирующих болезнь, и обилие лекарств, и алкоголь, мико- и фитотоксины, которые мы получаем с продуктами питания… К сожалению, качество и состав современных продуктов зачастую оставляет желать лучшего, то же пальмовое масло, например.

- Печень не болит, но есть же хоть какие-то симптомы, что с ней не все в порядке?

- Самое частое проявление заболевания печени – астеновегетативный синдром: общее недомогание, повышенная сонливость, утомляемость… Ведь печень - это наш очиститель от всяких ядов, и если она не справляется, то все это, популярно выражаясь, «давит на мозг», то есть отравляет организм. Раньше это состояние образно называлось «печеночная лень». Основная диагностика, конечно, это лабораторные (биохимические) показатели крови и ультразвуковое исследование (УЗИ). Но часто заболевание диагностируется, увы, достаточно поздно… Так что, если заметили немотивированную слабость, повышенную сонливость, надо задуматься.

Кроме того, заболевания печени нередко сопровождаются нарушением пищеварительных функций. У человека могут быть неприятные ощущения в желудке, в правом подреберье, после еды - ощущение полноты, «стояния» пищи в желудке, горечь во рту, нарушения стула.

«ВМЕСТО ШАШЛЫКОВ ПОЛЕЗНЕЕ ЗАПЕЧЬ МЯСО В ФОЛЬГЕ»

- Позади праздники. Что делать, если чувствуем - перегрузили печень? Как ей помочь?

- Очищать организм, отдыхать от таких нагрузок. Принимать достаточное количество жидкости (около двух литров с учетом жидкости в пище), если позволяет артериальное давление. Гипертоникам, жидкость нужна в разумных пределах, Лучше - чистая вода, богатые калием компоты из сухофруктов. Минеральную воду я не советую употреблять постоянно. И, конечно, воздержание от «печеночных» токсикантов.

- А что это?

- Многие лекарства, даже от головной боли, это «удар» по печени, любой алкоголь это прямой яд. Не только водка и крепкие напитки, но и пиво, вино. Если говорить о токсикантах в пище, это жареные блюда. Шашлыки, барбекю, которые мы делаем на природе, - это не очень полезно, т.к. при жарении из животных жиров образуются токсичные вещества, и они попадают в печень прямым ходом с током крови. Поэтому поменьше жареного - отварное, запеченное.

- А овощи на углях можно?

- Можно запечь овощи, жира в них нет, а приятный запах дыма мы получим. В отношении запеченных овощей ничего плохого не могу сказать.

- А если мясо в фольге, а не на открытом огне?

- Мясо в фольге - это уже другое блюдо. И если на природе очень хочется мяса, то лучше запеките его в фольге, приготовьте овощи на огне… Вообще, все жареное - это не очень хорошо. Да, мы все его едим, но важно, чтобы это было не слишком часто, никак не каждый день. И потом, шашлыки, как правило, сопровождаются и какими-то возлияниями.

«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СЛЕДЯТ ЗА ЗДОРОВЬЕМ, НЕ ЕДЯТ МЯСО КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

- Какие угрозы печени в плане питания в первую очередь нужно знать?

- Первая и главная угроза - это переедание. Мы едим больше, чем нам надо! Много легкоусвояемых углеводов, на столах не переводятся всякие печенюшки-вкусняшки. Очень много потребляем жиров: это и сливочное масло, и маргарины, и сало… Второй враг печени - то, что мы едим чересчур много мясных продуктов, которые богаты скрытым жиром. Люди никогда не ели их столько, сколько сейчас! Во многих семьях мясо на столе по три раза в день, плюс колбасные изделия… Если уж на то пошло, лучше съесть мясо, чем такой же величины кусок колбасы, в котором будет мало белка, но много жиров и соли, плюс добавки. Люди, которые следят за здоровьем, не едят мясо каждый день, заменяя его рыбой, творогом. Нашу традицию мясоедства надо менять. Тем более сейчас столько разнообразных и доступных овощей, фрукты круглый год, ягоды. То есть мы и тотально передаем, и больше едим продуктов, которые люди раньше ели редко и мало. В результате страдает печень. И это не обязательно гепатит, чаще жировой гепатоз.

- Говорят, нам лучше есть фрукты-овощи, которые растут в Беларуси.

- Это правда, лучше есть то, что у нас растет. Генетически ферменты ориентированы на пищу местного происхождения, так сложилось. Иногда можно и экзотические фрукты, но лучше есть то, что растет у нас.

- А что печень любит?

- Продукты, содержащие аминокислоты: то есть белок печени нужен, и мясо нужно, но учитывать объемы и не жареное, не копченое, не консервации. В умеренных количествах можно сладости, самая полезная из них - зефир, там нет жира, но есть пектин - адсорбент токсинов. И поменьше сладостей со всякими добавками, такими как пальмовое масло.

Творог, сливочное масло должны быть в рационе, но в разумных пределах, как и яйца. Сейчас пересмотрели отношение к яйцам, раньше советовали не больше одного в неделю, сейчас они «реабилитированы». Яйца содержат самый полезный белок для человека. Там много холестерина, но там есть лецитин и другие вещества, которые не дают ему осаждаться на стенках сосудов. Можно 1 - 2 яйца в день, но помните, что они входят и в состав многих готовых блюд.

«Тяжеловаты» для печени бобовые, газообразующие продукты, их лучше есть поменьше, хотя в наших традициях питания их и так не много. Не очень хорошо - газированные напитки.