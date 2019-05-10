2019-05-10T14:34:28+03:00
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КП Беларусь

ZENA выйдет петь в белых сапогах выше колена

Наряд белорусской участницы «Евровидения-2019» вызвал оживленные споры в интернете [фото + видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Свой сценический образ ZENA придумала сама. Фото: eurovision.tvСвой сценический образ ZENA придумала сама. Фото: eurovision.tv
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На сцене «Евровидения» наша участница ZENA провела две индивидуальные репетиции, и уже более-менее понятно, как будет выглядеть номер. Украинский постановщик и хореограф Андрей Царь (экс-супруг Светланы Лободы, который ставил ей номер на «Евровидении-2009») пошел по пути минимализма и в качестве артефактов использовал на сцене самые обычные ящики на колесиках, в которых артисты перевозят оборудование. Кроме Зины Куприянович на сцене, судя по всему, будут четверо танцоров - два парня и две девушки.

Из реквизита на сцену выкатят только ящики. Фото: eurovision.tv

Из реквизита на сцену выкатят только ящики. Фото: eurovision.tv

По поводу наряда 16-летней артистки в интернете разразились бурные споры. Прежде всего взгляд цепляется за белые сапоги выше колена на каблуках. Сверху в виде украшения на них большие металлические буквы ZENA. Надписи ZENA в виде граффити на топе артистки и шортах. В брендированные майки одеты и танцоры. Вся одежда - плод фантазии самой артистки, которая позиционирует себя также как дизайнер. Удачный ли образ - как раз и спорят в интернете. Некоторые считают, что не стоило лепить из еще по сути ребенка этакую роковую леди. ZENA - самая юная участница конкурса, и можно было бы использовать это преимущество, создав свежий и милый образ. Другие считают, что не нужно мешать юной артистке самоутверждаться, и если ей в этой одежде комфортно, то пусть так и будет.

Зина Куприянович покажет на сцене зажигательные танцы. Фото: eurovision.tv

Зина Куприянович покажет на сцене зажигательные танцы. Фото: eurovision.tv

Тем временем в рейтингах букмекеров ZENA немного поднялась. В первом полуфинале ее ставят на 13-е место из 17-ти. А пройдет в финал лишь первая десятка. В общем, шансы пока довольно призрачны. Но посмотрим - букмекеры иногда ошибаются.

Танцоры одеты в майки с надписью ZENA. Фото: eurovision.tv

Танцоры одеты в майки с надписью ZENA. Фото: eurovision.tv

Напомним, первый полуфинал «Евровидения-2019» пройдет 14 мая в Тель-Авиве. У нас его покажет «Беларусь 1».

Во время исполнения песни, судя по всему, будут пиротехнические эффекты. Фото: eurovision.tv

Во время исполнения песни, судя по всему, будут пиротехнические эффекты. Фото: eurovision.tv

Belarus - ZENA - Like It - Exclusive Rehearsal Clip - Eurovision 2019.

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