Такого еще не было: четыре английских клуба сыграют в двух финалах еврокубков

В финале Лиге чемпионов нас ждет игра «Ливерпуль» - «Тоттенхэм», а в Лиге Европы - «Челси» - «Арсенал». Ранее чисто английские финалы бывали лишь дважды: в 2008-м в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» в серии 11-метровых ударов обыграл «Челси», а в 1972-м в финале Кубка УЕФА «Тоттенхэм» в двух матчах (такой был регламент) одолел «Вулверхэмптон».

Можно сказать, что английские клубы сменили испанскую экспансию.

Победа «Атлетико» в Лиге Европы укрепила испанскую экспансию в футболе

До этого пик их успешности был с 2005-го по 2012-й, когда в 7 из 8 финалов Лиги чемпионов был хотя бы один представитель АПЛ. Затем пять лет главный турнир выигрывала либо «Барселона» Месси, либо «Реал» Роналду. Причем дважды финал был чисто мадридский, а в это же время испанская «Севилья» штамповала победы в Лиге Европы.

Такие результаты подняли новую волну разговоров, что АПЛ - сильнейший чемпионат в мире. Спорить нет смысла. Но резонно заметить, что сами англичане в четырех клубах-финалистах представлены незначительно. У всех клубов тренеры иностранцы (у «Ливерпуля» немец Клопп, у «Тоттенхэма» аргентинец Почеттино, у «Челси» итальянец Сарри, у «Арсенала» испанец Эмери). Из футболистов-англичан на видных ролях Хендерсон, Александер-Арнольд и Милнер - в «Ливерпуле», Лофтус-Чик, Кэхилл, Баркли - в «Челси», Триппьер, Роуз, Алли, Кейн - в «Тоттенхэме». У «Арсенала» англичане играют совсем мало.

Сейчас в АПЛ ситуация обратная 90-м годам. Тогда английские клубы по разным причинам были изолированы от остального мира. Сейчас в чемпионате Англии благодаря инвестициям собраны лучшие тренеры, игроки, технологии. Что и сказывается на результате. В том числе и самой сборной Англии.

У БОЛЕЛЬЩИКОВ «ТОТТЕНХЭМА» ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ

Головокружительные сюжеты полуфиналов Лиги чемпионов надолго останутся в памяти. «Ливерпуль» после поражения в Барселоне 0:3 дома эффектно отыгрался - 4:0. Причем сделал это без лидеров (Салаха, Фирмино, Кейта).

- Эти парни - ######## [офигенные] гиганты, невероятно! Если надо, штрафуйте меня. Но я иностранец и не знаю других подходящих слов, - был эмоционален после игры Юрген Клопп.

Если мерсисайдцы приучили к героическим камбэкам (тот же финал 2005 года с «Миланом»), то «Барселона» второй сезон подряд упускает из рук победу. Год назад в ¼ финала дома обыграли «Рому» 4:1, а в ответной игре сдулись 0:3. Эрнесто Вальверде надо лучше работать над ошибками.

Оцените еврокубковую кампанию «Тоттенхэма». После трех туров таблица в группе «В» была такой: «Барселона» – 9 очков, «Интер» – 6 очков, «Тоттенхэм» – 1 очко, ПСВ – 1 очко. Затем в игре с ПСВ «шпоры» отыгрались (2:1) благодаря двум голам Кейна (решающий забил на 89-й минуте). В последнем туре они играли с «Барселоной» без Месси и вырвали ничью (1:1) на 85-й минуте. Лондонцы и не думали, что пройдут в плей-офф, поняли это уже после матча по шуму своих болельщиков, в это время немотивированный ПСВ неожиданно притормозил «Интер» (1:1).

Про безумие ¼ финала с «Манчестер Сити» вы, наверное, помните. На 93-й минуте «Сити», казалось бы, сделал счет 5:3 и праздновал выход в полуфинал, но рефери и система VAR через паузу отменили гол, и уже праздновали другие.

В игре с «Аяксом» «Тоттенхэм» забил трижды во втором тайме (решающий мяч Моура провел на 6-й добавленной минуте). Интересно, что до этого они не могли забить в трех играх подряд! Тренер Маурисио Почеттино не скрывал слез во время послематчевого комментария. Автору хет-трика Лукасу Моура после игры показали безумную реакцию бразильских комментаторов, когда он забил третий мяч. Он тоже расплакался:

- Только взгляните на меня. Это лучший момент в моей жизни, карьере. Благодарю партнеров по команде, потому что то, что я переживаю в «Тоттенхэме», просто немыслимо.

ПОЧЕМУ ИГРОКИ «АЯКСА» ЕЛИ НА ПОЛЕ ВО ВРЕМЯ МАТЧА?

Вы заметили, что игроки «Аякса» в той игре что-то ели из тюбиков?

Хаким Зиеш и Нуссаир Мазрауи (на фото) соблюдали пост Рамадан, и этот энергетик - первое, чем они подкрепились за день.

Это энергетический гель, но обычно его используют в конце игры. А тут уже на 22-й минуте. Оказалось, что мусульмане Хаким Зиеш и Нуссаир Мазрауи соблюдали пост Рамадан, и этот энергетик - первое, чем они подкрепились за день (к 22-й минуте матче в Амстердаме как раз полностью село солнце).

- Это решение игроков. Я оставляю это на их усмотрение. Это никак не повлияет на их игру, - говорил тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг до матча.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Ливерпуль» при Клоппе за 4 года сыграет в третьем финала еврокубка. В 2016-м - в первый же год работы Юргена - красные вышли в финал Лиги Европы, но проиграли «Севилье». В прошлом году в Лиге чемпионов уступили «Ливерпулю». Третья попытка…

«Тоттенхэм» может повторить уникальное достижение и встать в один ряд с пятью командами, которые смогли завоевать три самых важных континентальных трофея: Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков: это «Ювентус», «Аякс», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Финал Лиги Европы состоится 29 мая 2019 в Баку на Олимпийском стадионе. Эмери и Сарри вышли в финал в первые годы работы с клубами. Для Эмери это четвертый финал Лиги Европы: с 2014 по 2016 год он побеждал с «Севильей».