Россия нашла подозреваемых в поставках плохой нефти в Беларусь

27 апреля Дмитрий Медведев поручил в недельный срок найти и привлечь к ответственности виновных за поставки некачественной нефти из России в Беларусь. Спустя 11 дней, 7 мая, в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что арестовали подозреваемых.

- По версии следствия, с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей (около 15 тыс. долларов. - Авт). Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений, - отмечает СК России.

Сейчас четверо подозреваемых заключены под стражу, двое находятся в розыске. Им грозит ответственность по статьям 215.3 ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность"), ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и ст. 158 ("Кража") Уголовного кодекса России. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Беларусь успела поступить некачественная нефть, из-за чего даже вышло из строя оборудование Мозырского НПЗ. Только 2 мая, после двух недель простоя, по трубопроводу «Дружба» из России пошла чистая нефть. 4 мая 2019 года в 15.00 начался ее прием в резервуары ЛПДС «Мозырь», а 6 мая она начала поступать из Беларуси в Украину. «Белнефтехим» сообщил, что нефть хороша по всем параметрам.

- Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту, - заявила пресс-служба «Белнефтехима».

Беларусь в конце апреля заявила об ущербе в 100 млн долларов, но точные размеры убытков из-за некачественной нефти пока не озвучивали. Теперь стало известно, что пострадало оборудование не только белорусских НПЗ. В Следственном комитете России рассказали, что загрязненная нефть привела «в непригодное для эксплуатации состояние» 8 резервуаров парка «Лопатино» в Волжском районе России.

Параллельно с этим Министерство энергетики России заявило, что в случае одобрения правительством в ближайшее время могут ужесточить контроль за качеством российской нефти, отправляемой на экспорт.

- Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и европейских потребителей, - сообщил 7 мая на заседании правительства министр энергетики России Александр Новак.

Минэнерго России ожидает, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая.