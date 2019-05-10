Смертельная авария в Бешенковичах: «Братья были такие дружные, всегда вместе, вместе и погибли…»

Двое молодых мужчин и девушка погибли в ночной аварии под Бешенковичами около половины первого ночи 8 мая. «Ситроен Ксантия» ехал по дороге Бешенковичи - Асовец. На повороте машина съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.

По следам протекторов видно - водитель даже не пытался вписаться в поворот, просто ехал прямо. Местные жители говорят, что этот участок дороги аварийным никогда не был и поворот не считается опасным.

- Водитель скрылся с места происшествия. Через 30 минут его задержали по месту жительства, - рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц. - Оказалось, он не имел прав на управление транспортным средством.

Водитель не пострадал. Осталась цела и девушка, которая ехала на переднем сиденье. Они были пристегнуты. Когда водитель сбежал, девушка вызвала «скорую» и милицию.

На заднем сиденье находились двое мужчин и две женщины. Выжила только одна, она в тяжелом состоянии в реанимации.

- Иван и Максим были родными братьями, - рассказала знакомая семьи. - Они были такие дружные, всегда вместе … У обоих остались дети: у Максима сын, а у Ивана дочка. У погибшей девушки Ани тоже маленький ребенок, она недавно вышла из декретного.

Жена одного из братьев - та самая выжившая женщина, за жизнь которой борются врачи.

9 мая погибших похоронили. Все Бешенковичи в шоке, город небольшой, все друг друга знают. Рассказывают, что молодые люди подружились недавно, после того, как построили квартиры в новом «молодежном доме». Погибшим братьям было 27 и 28 лет, девушке - 23 года.

Были ли пьяны пассажиры «Ксантии», правоохранительные органы не сообщают. В парах воздуха, выдыхаемого 30-летним водителем, обнаружено более двух промилле алкоголя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек, ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.