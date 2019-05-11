Можешь быть матерью – но так, чтобы этого никто не видел

Что есть, то есть: матери и дети многих в нашей стране раздражают! Не так давно читала статью о том, почему все должны терпеть чужих детей в кафе, когда хочется просто спокойно отдохнуть – пусть дети находятся в специально отведенных для них местах. А на днях в соцсетях разразился настоящий скандал на тему кормления грудью в общественных местах с сотнями комментариев в духе «почему мамаши с колясками таскаются с детьми повсюду, когда должны оставаться в периметре дом-поликлиника-детская площадка». И финальное, компромиссное – мы же толерантная нация: «Я не против материнства, но пусть матери растят своих детей так, чтобы это никому не мешало».

Интересно, кто этот «никто», кому нельзя доставлять проблемы, пока ребенок не научится воспитанно кушать, не капризничать и не просить грудь? Этому «никому» не мешают инвалиды-колясочники в транспорте или парках? Медленно бредущие по пешеходному переходу старики – зачем вообще они выходят из дома? Толстяки, занимающие полтора места в автобусе? Темнокожие, узкоглазые, понаехавшие? Шокированы? Не толерантно так об инвалидах? Не по-человечески – о стариках? Меня тоже передергивает от подобных выражений. Но почему-то высказывания о «мамашах с сиськами и колясками» вполне в духе нашего толерантного общества. Но мы есть, мы выходим из дома, едем в парки и детские центры, успокаиваем капризничающего ребенка, кормим, когда он просит, – не рассчитывая на понимание окружающих, скорее, ожидая осуждения и раздражения. А теперь, похоже, и предложения растить своих детей так, чтобы никто этого не видел. Матерям здесь не место...

У меня двое детей, пятилетний на двоих опыт грудного вскармливания, но все эпизоды кормления в общественных местах - кафе, торговых центрах, на прогулках – происходили в основном за пределами Беларуси, где ты не чувствуешь осуждения, если ребенок вдруг отодвинет край слинга или шарф, который ты набросила во время кормления… И честно, я не вспомню других кормящих мам, делающих это напоказ, - разве что Мадонну, кормящую младенца на старинных гравюрах. Но и в этом для меня нет «отвратительного физиологического процесса, переходящего в эксгибиционизм». Я вижу любовь.

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