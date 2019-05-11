Почему в Беларуси мамы с детьми вызывают такое раздражение?

Как ответная реакция в Беларуси недавно даже начался флешмоб #дэманстратыўнавываліла в поддержку права мам на грудное вскармливание в общественных местах. Почему в нас нет огульной любви к детям, как в Италии или Израиле, где незнакомцы на улицах умиляются вашему ребенку, и как избавиться от этой нелюбви, «Комсомолка» беседовала с известным психологом Михаилом Лабковским

- Михаил, почему многие жители постсоветского пространства, в том числе белорусы, так нетерпимы к детям в кафе, транспорте, торговых центрах?

- Нелюбовь к кому бы то ни было, включая детей, - производная от нелюбви к себе. Чтобы кого-то не любить, надо сначала не любить себя. Например, в Беларуси рождается ребенок - неважно, в 1800 или в 2000 году. И часто первое, с чем он сталкивается - родители много работают, мало зарабатывают, все трудно и тяжело. Эти не совсем счастливые люди начинают воспитывать детей. Переводя на русский, они их бьют. Их били родители, и они точно так же бьют следующее поколение. Это выглядит, как дедовщина в армии. Знакомый военный рассказывал мне, что в их деревне всех мальчиков по пятницам пороли, в субботу ехали на ярмарку им за угощением, а по воскресеньям - баня. Традиция такая. Пороли не за что-то, а для профилактики. В России когда-то была уголовная статья за семейное насилие, но ее переделали в административную. Отец побил ребенка или муж жену - максимум штраф. Поэтому люди, обиженные на жизнь, срывающие свою обиду на детях, формируют следующее поколение таких же агрессивных людей, которые тоже будут орать, наказывать своих детей.

«Комсомолка» побеседовала с известным психологом Михаилом Лабковским. Фото: личный архив

Этот замкнутый круг разрывается очень просто. Как его разорвали во всем мире? В Европе и Штатах нельзя не то что бить ребенка - орать на него не рекомендуется. Там взяли и сказали: побои - это не физическое воспитание, а физическое насилие, которое суд будет трактовать, как и сексуальное насилие. И в одном, и в другом случаях это преступление. Сегодня практически во всех странах Европы дети получают бумажку в детском саду, где написано: если родители ведут себя агрессивно - позвони по этому телефону. Если в Германии или в Великобритании вы видите, что ребенок выбежал на проезжую часть, а мать догоняет и бьет его по попе, через минуту приедет социальная служба или полиция, и, скорее всего, для матери это плохо закончится, вплоть до изъятия ребенка. Вот поэтому все вдруг резко полюбили детей. Это точно так же, как в моем детстве не было ремней безопасности в машинах. Когда их ввели, в первых «Жигулях» не было дырок для этих ремней, и водители высверливали для них дырки. Иначе штраф. А сегодня все ездят с ремнями. Почему? Потому что сознательные, и всем вдруг резко понравились ремни безопасности? Нет. Потому что не хотят платить деньги. Точно таким же образом можно принудительно научить людей любить детей. Ко мне на прием приходят мамы, которые рассказывают про разводы с мужьями и отсутствие у тех интереса к детям. Раньше я считал, что все, что можно сделать, - заставить отца платить алименты по суду. Но выяснил, что в Израиле отец должен общаться с ребенком два дня в будние и выходные через выходные. Если отказывается - штрафуют, если и после этого он в сознание не приходит - привлекают к общественным работам, и он начинает мести улицы. Дальше - тюремное заключение. Глядишь, у малыша и папа появился.

«Вначале родители будут впадать в истерику - по-другому они не умеют»

- Поэтому государство, в частности Беларусь, имеет абсолютную волю запретить на государственном уровне любое физическое насилие по отношению к детям. Да, вначале родители будут впадать в истерику, потому что они по-другому не умеют: их били их родители, поэтому, как только проблема или конфликт, они тоже сразу хватаются за ремень. Но если после этого начнутся суды, я вас уверяю - детей на руках будут носить.

Михаил Лабковский: "Чтобы вырастить из детей счастливых людей, надо, чтобы папа с мамой тоже были счастливые." Фото: соцсети

- А мы-то думали, что в Израиле и Италии детей все любят-обожают…

- Израиль и Италия в этом плане всегда стояли особняком, у них культ детей. Если у ребенка школа очень хорошая в другом районе или городе - вся семья туда переедет. Главный человек в этих странах - ребенок. У меня знакомый в Италии в отеле сделал дочке замечание, что она в холле подушки с дивана на пол сбрасывает. Прибежали с ресепшена и давай его отчитывать: «Пусть бросает!» Или пример из Израиля: в магазине красивая пирамида из консервных банок, ребенок берет нижнюю банку и все рушит. Сбегается весь магазин: «Ты не ушибся, не испугался?..»

- В государствах с таким отношением к детям вырастают счастливые люди?

- Чтобы вырастить из детей счастливых людей, надо, чтобы папа с мамой тоже были счастливые. К сожалению, так бывает не всегда. Но точно эти дети вырастут во взрослых, которые будут уверены в себе, будут незакомплексованными и смелыми. Все тревоги и страхи тоже из детства, от страха перед родителями. Не могу сказать, что израильтяне, англичане или немцы - сплошь счастливые люди. Но они не битые, а потому более уверенные и менее зашуганные.

- И в нашей стране выросло поколение мам, которые хотят жить полноценной жизнью с детьми - ходить в кафе, путешествовать, да просто выходить из дома и кормить грудью в общественных местах… Но они многих раздражают: мол, родила - сиди дома! Как договориться?

- В Беларуси сколько, 9 - 10 миллионов жителей? А белорусы заинтересованы, чтобы у них была большая и сильная страна или все-таки не очень? Почему те же израильтяне так обожают детей? Потому что ребенок - это будущее их государства. И его носят на руках по той причине, что он и есть государство. Если бы у белорусов была подобная заинтересованность в стране, за каждого ребенка голову бы оторвали тому, кто в кафе на него рот откроет. Или на его кормящую мать, потому что она кормит белоруса, который будет гражданином этой страны, когда вырастет. И будет не 9 миллионов, а 15, а потом и 20. Но тут главное - без перегибов. Не всем нравится, если кормящая мать гордо выставляет свою грудь на обозрение, например, в кафе. Прикрывается и пусть кормит. А тем, кому не нравятся мамочки с младенцами в общественных местах, надо объяснить, что это мать сейчас кормит белоруса и тем самым увеличивает количество населения в стране. Поэтому «смотрите в свою тарелку, пусть малыш поест: вырастет - станет гражданином».

Фото: соцсети

«Любить ребенка можно начиная с любого этапа»

- Но порой нервируют не столько активные дети, сколько их родители, которые реагируют на собственных чад неадекватно, лишь подливая масла в огонь. Нужно таким делать замечания?

- Истеричные люди только и ждут, когда вы им сделаете замечание - они этим подпитываются и лишь сильнее утверждаются в своей правоте. Я бы не советовал вмешиваться, будет еще хуже.

- Существует понятие «родительское выгорание». Как с ним справляться?

- Выгорание происходит от того, что у многих матерей развивается постродовая депрессия, а они этого не понимают. От самого роддома чувствуют, что все навалилось, что жить не хочется. Это надо лечить у психиатра. И еще надо, чтобы про это говорили врачи в женских консультациях еще до родов, что бывает такое заболевание из-за гормональных изменений во время беременности. И что оно проявляется затяжной усталостью, апатией, желанием все бросить и даже умереть. Это проблема с метаболизмом нейромедиаторов в коре головного мозга, а не потому, что она устала или ненавидит своего ребенка. Это все из-за болезни, и ее надо лечить.

- Часто виной тому - пропаганда идеальных пупсов и довольных накрахмаленных мамаш в рекламе и на картинках. А врачи боятся напугать - и так рождаемость невысокая, да и движение чайлдфри набирает обороты…

- Обычно женщины не могут жить счастливо и в свое удовольствие без детей. Они запрограммированы на роды. А чайлдфри - это те, у кого было тяжелое детство, те, кто подвергался насилию в семье и не хотят рожать, считая, что «рожают детей в ад». Это не идеология, а следствие испорченного детства. Ситуацию можно менять вместе с психологом.

Обычно женщины не могут жить счастливо и в свое удовольствие без детей.Фото: Алексей ФОКИН

- Как вести себя родителю, который сегодня хочет начать любить, возможно, уже взрослого ребенка? Менять поведение, просить прощение за прошлое?

- Если есть за что - можно и попросить. Любить ребенка можно начать с любого жизненного этапа, в любом возрасте. Принцип простой: бери и делай, не ожидая ничего взамен.

- Существует много теорий отношений родитель - ребенок. Например, канадский психолог Гордон Ньюфелд разработал теорию привязанности, когда отзывчивый взрослый становится защитой для ребенка, реагируя на его потребности…

- Родители ничего, кроме того, что заложено в их собственной психике, дать не могут.

- То есть мы такие, какие есть, и от себя не убежать?

- В общем - да. Но менять себя можно и нужно. И мой главный совет - не бояться обращаться за помощью к психологам и психиатрам. Белорусам тоже нужна их помощь, это я понял еще на своей лекции в Минске, куда пришло более тысячи человек с конкретными вопросами и проблемами, в том числе о детях.

- Михаил, вы рассказывали, что ваше детство было трудным, за непослушание и двойки мама била вас ремнем. Свою дочь вам удалось воспитать счастливым человеком?

- Как и мои родители, я имел от своего ребенка конкретные ожидания, считал, что она должна получить высшее образование. Но я столкнулся с тем, что она поступила, но учиться не хотела. Тогда я сказал: не хотим учиться - значит, идем работать. Она пошла в армию. Вернулась, взялась за голову, поступила в медицинский институт, но три года отучилась и сказала, что больше учиться не хочет. Тут я, как и мои родители, начал орать, пошли скандалы, конфликты... Думал, одумается. Но она не одумалась, и для меня это стало трагедией, потому что мы все привыкли, что дети должны иметь высшее образование. Сейчас дочери 33 года, у нее два неоконченных высших образования - художественное и медицинское, она абсолютно счастлива, замужем, работает, все у нее хорошо. Она и тогда пыталась мне это объяснить, говоря: «Папа, чего ты ко мне пристал? Меня все устраивает». Так вот я хочу сказать родителям, которые читают эту статью: ваши амбиции, ваше понятие, что так надо или правильно - это очень неоднозначно. Правильно - чтобы ваши дети были счастливы, а будут они образованны или нет - это им решать. Вы им дали образование, отведя их в школу. А все, что будет потом - их дело. Не надо убиваться по поводу поступления в университет и прочего, это не самая большая проблема в вашей жизни. Цукерберг, кстати, заработал свои миллиарды без высшего образования, которое получил лишь через 12 лет после того, как его выгнали из Гарварда.

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