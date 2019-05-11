Одноглазая собака из Орши, которую спасали всем миром, снова станет бездомной

Оршанская собака, историю которой «Комсомолка» рассказала месяц назад, завтра снова окажется на улице. Напомним: в конце марта-начале апреля в Орше пострадали две бездомные собаки. Каждой из них кто-то воткнул в глаз острый предмет. Собаки жили в одном из дворов по проспекту Текстильщиков, их подкармливали. Местные жители предположили, что собак изуродовали подростки. Милиция провела проверку, подтверждения этой версии не нашли.

Одну из пострадавших собак удалось поймать – помогли волонтеры из Витебска, привезли специальную сеть. Собаку привезли в Витебск, прооперировали. Глаз ей пришлось удалить. Оказалось, что все это время в глазу у собаки была большая игла от шприца.

Вторую собаку не поймали, она по-прежнему живет на улице. Инородное тело из глаза у нее выпало. Скоро на улице окажется и та собака, которую поймали и прооперировали. Все это время она находилась в витебском приюте для бездомных животных. Но период реабилитации после операции прошел, хозяин для собаки не нашелся. Завтра, 12 мая, собаку отвезут в «естественную среду обитания» - обратно в Оршу, на улицу. Приют переполнен, и держать ее там дальше нет возможности.

- Собака не агрессивная, она просто очень пугливая. Вначале почти не реагировала на присутствие человека, на прикосновение, почти не ела. Сейчас ей намного лучше, она кушает, правда чаще по ночам, но вкусняшки ест и днем сразу. Когда заходишь к ней в вольер, начинает дрожать. Ей непонятно, что её ждет, она не может сразу начать доверять любому человеку. Но агрессии нет. Есть страх. Если посидеть рядом, ласково поговорить, протянуть ладонь, девочка успокаивается. Ее можно гладить совершенно свободно. Но при малейшей возможности она старается спрятаться, забиться в угол и не поворачиваться. Очень сложно рядом с ней находиться, прямо все сердце наизнанку… Силой здесь ничего не сделаешь. Нужно время, терпение и забота, - рассказывает волонтер Алла Прасолова.

Все время, пока собака была в приюте, волонтеры пытались найти для нее дом или хотя бы передержку, но безрезультатно. Дали только имя – Ника.

-Глазик заживает хорошо, швы сухие, это ее совершенно не портит. Медицинский уход нужен будет минимальный и несложный, - рассказывает Алла. – Она пока не умеет ходить на поводке, не понимает, что такое выгул, но со временем ее ко всему можно приучить! Идеальный вариант для Ники – частный дом с вольером и ответственный человек, который не на эмоциях захочет взять собаку, а хорошо понимает, что могут быть проблемы и готов их решать.

Телефоны приюта: +375 33 336 78 77 , +375 29 590 00 22. Ника пробудет там еще два дня.