«К нему были вопросы. Ему был предоставлен шанс»: Лукашенко высказался о задержании Втюрина

11 мая Александр Лукашенко приехал в Студенческую деревню. Общаясь с журналистами, он прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

- Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, - сказал Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by. - Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс.

По его словам, Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности.

- Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы, - сказал президент.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что Андрея Втюрина задержали по подозрению в коррупции. Указом Президента 24 апреля он был освобожден от должности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

4 мая КГБ сообщил, что Втюрин был задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Бывшему заместителю госсекретаря Совбеза предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.3 ст.430 (получение взятки) УК, второму лицу - в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме.

Ранее Втюрин был награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени. Он возглавлял Службу безопасности президента Беларуси с 2007 по 2014 год.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а в 2002 году - Академию МВД Беларуси.

С 1992 по 1995 годы занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси. Был командиром взвода батальона специального назначения в/ч 3214, в мае 1993 получил право ношения крапового берета.

Примерно в то же время он попал в структуру Службы безопасности президента, которую в 2007 году и возглавил. Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.

В 2010 году Втюрин руководил операцией по доставке в Беларусь беглого Курманбека Бакиева:

- Мы просто выполнили приказ президента. Сегодня Бакиев вместе с семьей находится в Минске под охраной белорусского государства, - говорил тогда Андрей Втюрин.

Андрей Втюрин значился среди 160 белорусских чиновников, которым Евросоюз в феврале 2011 года запретил въезд на территорию ЕС.

В 2014 году Андрея Втюрина уволили с должности начальника Службы безопасности президента. Поговаривали, что это из-за скандала с пранком – телефонным розыгрышем, который устроил украинский пранкер Вован. Он дозвонился белорусскому президенту и представился сыном Януковича. Запись звонка попала в сеть. Пранкер уверяет, что звонок был настоящий однако Лукашенко все отрицал:

- Меня никто никогда не разыгрывал. И никаких Вованов я не знаю, - говорил тогда президент. - Никогда никто не соединит с президентом, если человека не проверят. Тем более, если это звонок из-за границы. Тогда это была Петкевич, она прорабатывала этот вопрос, что-то соединяла, говорила, что якобы появилась в прессе какая-то моя прямая речь, но это неправда.