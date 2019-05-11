В Минск привезут ковчег с десницей святой Елисаветы

Ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары будет находиться в Минске с 29 мая по 6 июня. Святыню привезут из Знаменского Синодального собора Нью-Йорка. Как сообщает Свято-Елисаветинский монастырь, святыню привозят ключарь собора протоиерей Андрей Соммер и представители Молодежной ассоциации святого князя Владимира.

В США ковчег с десницей святой Елисаветы и частью мощей святой Варвары находится с 1981 года. Великая княгиня Елисавета была Гессенской принцессой и приходилась внучкой королеве Великобритании Виктории. Она вышла замуж за князя Сергея Романова, которого убили в 1905 году. После трагедии княгиня основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Ее жизнь тоже оборвалась трагически: в ночь на 18 июля 1918 года советской властью княгиню Елисавету, инокиню Варвару, членов рода Романовых и близких к ним людей сбросили в шахту под Алапаевском. Останки мучениц Елисаветы и Варвары в 1921 году были привезены в Иерусалим, и с того времени они покоятся в храме равноапостольной Марии Магдалины.

Святой Елисавете молятся о детях, о благословении семьи, в болезнях и любых жизненных ситуациях просят ее духовной помощи.

Кстати, в Минск в прошлом году уже привозили ковчег с десницей великой княгини Елисаветы и частицей мощей инокини Варвары. В этом году есть снова возможность помолиться у ковчега с мощами святых.

БУДЬ В КУРСЕ!

Места пребывания святыни и время в Минске:

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

29 мая (среда) - с 17:00 до 22:00;

30 мая (четверг) - с 6:00 до 15:00.

Встречу мощей возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Свято-Елисаветинский монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Державная» (ул. Выготского, 6)

С 30 мая (четверг) по 6 июня (четверг) с 7:00 до 22:00 (30 мая с 17:00 до 22:00).