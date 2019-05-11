Что сейчас происходит с визами? В визовом центре Литвы заработала запись, с польским по-прежнему все сложно

Похоже, ажиотаж по поводу записи на получение визы в польский и литовский визовые центры (ВЦ) немного поутих после больших выходных. Например, в рабочую субботу, 11 мая, в 10 утра сайт литовского ВЦ не просто работает, а даже располагает целой неделей свободных дат на запись во второй половине мая, причем свободно практически все время - с 10.00 до 15.45.

В апреле даты разлетались за пару минут, а теперь целый день свободны.Фото: Таисия САВИНА

Напомним, еще месяц назад записаться в оба центра было неимоверно сложно: на сайтах были технические сбои, а по телефону говорили, что мест вообще нет и когда появятся - неизвестно. Представители ВЦ комментировать ситуацию отказались, поэтому о причинах можно только догадываться.

Возможно, сложности были вызваны как раз большими выходными - многие хотели уехать из страны. Теперь же спешить некуда, и остается потихоньку искать свободные даты на визы к июню - июлю. Среди других возможных причин - работы над сайтом, возможное подорожание виз до 80 евро и переезд визового центра Литвы с улицы Железнодорожной на Бобруйскую, теперь он находится по соседству с польским ВЦ.

Возможно, скоро мы будет платить за визу не 60 евро, а все 80.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Телефон визового центра в рабочую субботу не отвечает. Автоответчик предлагает записаться в зал повышенного комфорта (за дополнительную плату) или дождаться ответа оператора. Ответа мы не дождались.

- Записаться пыталась недели две, мониторила время, звонила - толку ноль. В итоге появилось окошко поздно вечером, чудом я записалась, хотя уже подумывала об агентстве. В остальном все было как всегда: духота, толпа народу в новом ВЦ, предложение смс-оповещения и доставки документов через два часа ожидания. Отказалась, - делится впечатления Татьяна, которая на днях получит свои документы.

- На смс-рассылку я подписался. В итоге смс пришла через два дня после того, как я узнал на сайте о готовности виз. За что платил? - задается вопросом Игорь.

Параллельно пытаемся посмотреть свободные даты в мае в польском визовом центре. Увы, сайт бесконечно выдает «ошибка при обработке вашего заявления, пожалуйста, свяжитесь с нами». Связаться с ВЦ по телефону не удалось - на другом конце провода автоответчик говорит, что линия перегружена. На сайтах можно увидеть много недовольных отзывов.

- Пришел в 13 часов, в очереди передо мной 80 человек. К 15 часам очередь сократилась до 60 человек, центр работает до 17 часов. Пошел узнать, что можно с этим сделать, - направили в окошко для премиум-обслуживания за 25 рублей. Оно как бы дает возможность подать документы без очереди, но чтобы в него попасть, нужно тоже отстоять очередь, причем живую. Суммарное время подачи документов через премиум-обслуживание - 2 часа. По обычной очереди просто потерял бы 4 часа и ушел бы домой, - делится отзывом Александр, получивший свою визу неделю назад.

Без очередей у нас вообще никак: сначала за визой, а потом - на границе.Фото: Александр Рюмин/ТАСС

- Я больше месяца пыталась записаться в визовый центр, в итоге обратилась в агентство - время поджимало. За 30 евро меня записали на подачу документов через две недели. Я потом поинтересовалась, как они это делают. По секрету сказали, что ставят по 15 телефонов на автодозвон, - рассказала нам Наталья.

Печальная ситуация, учитывая, что консульства Польши выдают почти половину всех шенгенских виз Беларуси, - это действительно большая нагрузка, и жаль, что их работу никак не удается облегчить.

Но есть и подвижки: в Польше представители малого бизнеса подписали петицию о возвращении для белорусов виз на закупы. Напомним, Польша отменила их с 2 января 2019 года из-за бюрократии внутри зоны Шенгена. Взамен белорусам предложили получать обычную туристическую визу.