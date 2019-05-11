«Я кусок земли даю чиновникам построить дом или квартиру, чтобы он не воровал эти миллиарды». Лукашенко о чиновниках и коррупции

11 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с журналистами в Студенческой деревни. Он прокомментировал самые громкие темы последних дней. А также высказался о…

… ЗАДЕРЖАНИИ ВТЮРИНА

«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности (задержанный в апреле Андрей Втюрин, - ред.)». «Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой, и хорошая сторона у него была как у человека, не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс - иди и работай. Что, заместитель госсекретаря - плохая должность для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности».

Президент обратил внимание на то, что некоторые связывают арест Андрея Втюрина и отстранение Михаила Бабича от должности посла России в Беларуси. По словам Президента, Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности.

Андрей Втюрин в Купаловском театре. 2003 год. Фото: пресс-служба президента.

«Вот тогда у меня были сомнения, и буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы». «Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России. Если он был агентом иностранного посла, через сутки бы уже знали об этом».

По словам президента, около полутора-двух лет бывший руководитель Службы безопасности находился под контролем спецслужб, у которых было много фактов о его противоправной деятельности.

«Но было мое железобетонное требование: человек, который имеет «индульгенцию» от президента, должен быть задержан только при наличии железобетонных доказательств. Его взяли с поличным: 150 тысяч долларов ему в очередной раз привезли россияне».

«Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного, обычная борьба с коррупцией. Но тем, кто наверху, кто занимает такие должности, к ним еще жестче будет отношение».

… БЛИЗКИХ ЛЮДЯХ

Когда стало известно о задержании Андрея Втюрина, многие СМИ писали, что он был близким человеком для президента. Александр Лукашенко сказал, что это ошибочное мнение.

«Моих близких людей вы видели 9 мая. Это были три человека, которые стояли у меня за спиной (речь о сыновьях, - ред.). Поверьте, это самые близкие и родные мне люди, за которых я отвечаю головой. Я отвечаю и за госслужащих».

По словам президента, единственные близкие для него люди - сыновьяФото: Павел МАРТИНЧИК

… ЧИНОВНИКАХ, КОТОРЫЕ СТРОЯТСЯ В ДРОЗДАХ

Президент обратил внимание, что все высокие должностные лица одинаково к нему приближены и знают, что с них будет двойной, а то и тройной спрос в случае совершения преступлений.

«Вот такая «приближенность» к президенту. Я всем сказал: хотите со мной работать - работайте и выполняйте эти требования. Они основаны на наших законах, ничего здесь чрезвычайного нет». «Мое отношение к этим вопросам вы знаете: я никогда не пиарюсь на этих проблемах».

И добавил, что поддерживает госслужащих, ведь они вносят большой вклад в развитие страны.

«От них зависят миллиарды рублей. Я кусок земли даю чиновникам построить дом или квартиру, чтобы он не воровал эти миллиарды и они остались у государства. И если ты нарушаешь этот порядок - отвечай на всю катушку».

Президент добавил, что позже поделятся с журналистами подробностями этого уголовного дела (Втюрина, - ред.), фактами взяток, способами конспирации обвиняемых.

… ПЛАСТИКОВОМ ХЛАМЕ

В Студенческой деревне главе государства показали новую кухню и столовую, где будут питаться участники II Европейских игр. Увидев, что их предлагается кормить из одноразовой пластиковой посуды, президент возмутился.

«Хватит этого пластика. Мало того, что травим людей, так еще и засоряем природу. Наша синеокая скоро превратится в хлам. Поэтому надо заканчивать». «У нас же бумаги - сколько хочешь, стекла - сколько хочешь, девать некуда. Надо производить. Пусть это будет дороже, но человек будет понимать, что лишних десять копеек заплатил, но здоров будет».

«Вторсырье и отходы - это серьезный вопрос. Не дай бог, захлебнемся, как в России. Россия огромная, а отходы вывозить некуда, потому что люди уже не хотят дышать гадостью».

По словам президента, в Беларуси должны перерабатывать 50-60% отходов.

Александр Лукашенко пообщался с журналистами в Студенческой деревни. Фото: president.gov.by

… ПОДГОТОВКЕ К ИГРАМ

Одним из главных требований президента было максимальное использование отечественной продукции для организации питания и проживания делегаций игр.

«Надо самим кормить людей. И это хорошая школа, чтобы самим научиться. Приготовь хорошо блюда белорусской кухни - и с удовольствием будут питаться спортсмены и представители делегаций. Это наша культура. Пускай попробуют, как мы живем».

Сейчас все 15 спортивных площадок, где будут проходить соревнования, готовы на 99,9%.

«Там, где люди будут соревноваться, - это уже проверенные объекты, испытанные. Мы умеем организовывать. Пример тому - чемпионат мира по хоккею, многие другие топовые соревнования, этапы кубка мира и так далее. У меня нет абсолютно никаких сомнений, что эти 15 спортивных объектов, где будут расположены спортивные площадки по видам спорта, будут готовы (к началу игр, - ред.)».

... ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ

По словам президента, Беларусь через два года будет готова к проведению чемпионата мира по футболу. Но для этого нужно построить вместительный национальный стадион. Китайские партнеры уже пообещали возвести этот объект вместе с плавательным бассейном мирового уровня.

«У нас хватает их (бассейнов, - ред.), но такого уровня, чтобы проводить этапы кубка мира, чемпионаты Европы по водным видам спорта, у нас нет. Россияне молодцы: построили в Казани такой бассейн. Вот такого типа Китай нам построит за собственный счет». «Это подарок китайского народа белорусскому. Мы это в ближайшие два года сделаем, и тогда можем замахнуться на что угодно».

«Наша олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой олимпиадой и знали, что это они привезли этот праздник в страну и сделали для этого немало. Душевность соответствует менталитету нашего народа, это в генах наших людей. Мы эту доброту подарим всем, кто приедет к нам на игры».

… НЕДВИЖИМОСТИ ДОРЕНКО

По словам президента, многие известные россияне любят бывать здесь и даже покупают землю и жилье, заметил глава государства.

«У Сергея Доренко (царствие ему небесное) здесь четыре квартиры. Он мне говорил о том, что здесь живет. Где бы он что ни говорил, но я знаю его мнение о Минске: это самое удобное место для детей. И дети его часто здесь бывали». «Мы должны показать, каким должен быть образцовый мегаполис для жизни людей. Тот Минск, который видите сейчас, не производит впечатления каменного мешка».

… УЩЕРБЕ ОТ ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТИ

Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью». «За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает».

«Сказать эту сумму (ущерб пока неизвестен, но цифра будет высокой, - ред.) я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки».

«Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка».

При подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих.

«Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ». «И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины».

… РЕМОНТЕ «ДРУЖБЫ»

Президент напомнил, что по его распоряжению Беларусь планировала начать ремонт нескольких участков нефтепровода «Дружба» (на нем насчитывается порядка 10-12 аварийных участков). Но начало ремонтных работ откладывалось, чтобы не останавливать российский транзит.

«И доработались до того, что дальше тянуть некуда. Но я в очередной раз, когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть, запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы еще большего ущерба России не нанести».

«Мы приостановили всякие ремонты, чтобы не усугубить ситуацию с поставками и транзитом нефти через Беларусь в Западную Европу. Россия не может полностью заменить эту артерию. Некоторые говорят: да мы через Ленинград будем поставлять… Никто никому не запрещает. Но такие объемы невозможно поставить. И во что это обойдется? Никто не говорит, что мы закроем транзит. Нам тоже это выгодно».

Президент пояснил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти с президентом России не обсуждался.

«Он (Путин, ред.) понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен». «Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко, - сказал белорусский лидер. - Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил (что редко бывает) для разборок. И надо сказать, что Бортников (директор ФСБ Александр Бортников, - ред.) со своими коллегами очень быстро нашел виновных, и они за это должны ответить».

«Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру. Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они (в России, - ред.) разбираются у себя сами. На наши нефтеперерабатывающие заводы, как мне докладывают, поступает уже чистая нефть. Часть ядовитой нефти мы откачали в свои хранилища». «Ее нужно отсюда россиянам вывозить, или мы найдем какой-то другой вариант использования этой нефти. Эпопея для Беларуси, я так понимаю, подходит к концу, но для Европы она еще продолжается».

По информации belta.by

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