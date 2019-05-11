Мама ребенка-инвалида: «Разметку, которая обозначала место для нашей машины, соседи закрасили черной краской»

В мире 6 - 12 мая проходит Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Людям рассказывают об осторожности и рисках на дорогах. Похожие мероприятия проводятся и в Беларуси.

ГАИ Партизанского района вместе с Белорусским клубом автомототуризма решили проверить, с какими проблемами в Минске сталкиваются люди с инвалидностью, когда передвигаются по городу в качестве водителя, пассажира и пешехода.

Мы посмотрели, что вышло из этого эксперимента.

У подъезда стоит автомобиль, на нем - знак с инвалидным креслом на желтом фоне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Для моего ребенка каждый метр - боль»

Первая наша остановка - у дома №1 по переулку Клумова. У подъезда стоит автомобиль, на нем - знак с инвалидным креслом на желтом фоне. Машина принадлежит Екатерине Заенковской, маме 11-летней Маруси, инвалида, у которой «IV степень утраты здоровья».

Женщина говорит, что, несмотря на обозначение, припарковаться в городе сложно.

- Посмотрите на машины в первой линии парковки - Range Rover, Lexus! Или бывает, что место для авто есть, но, если ее поставить, места для коляски нет. Во дворах еще хуже. Когда свободно, ставлю здесь, на небольшой парковке у дома. Когда места нет, ставлю где придется, а потом разговариваю с ГАИ… Поймите, для моего ребенка каждый метр - боль.

Однако не успела Екатерина попользоваться разметкой и полгода, как ее закрасили соседиФото: Павел МАРТИНЧИК

Екатерина обратилась в ЖЭС, чтобы на парковке у дома сделали разметку, что это место - для водителя с инвалидностью.

- Я собрала все бумажки, написала заявление, 30 ноября прошлого года ее сделали. Но от соседей посыпались упреки, мол, как вы надоели, нормальным людям стать негде! И продолжили ставить машины. Я даже ГАИ вызывала. И вот однажды возвращаемся с Марусей домой, а разметка закрашена черной краской. Чтобы восстановить ее, нужно также поставить знак, а для этого - согласование проекта, на это должны выделить деньги... Есть ощущение, что это никому не нужно.

В ГАИ Партизанского района нам сказали, что есть предписание возобновить разметку, которая, по новым Правилам дорожного движения, приравнивается к дорожному знаку. Работы проведут в течение месяца.

В ГАИ Партизанского района нам сказали, что есть предписание возобновить разметкуФото: Павел МАРТИНЧИК

«От маршруток и трамваев я уже отказалась»

На улице Долгобродская встречаемся с 29-летней Александрой, которая передвигается на коляске. Здесь мы проверяем, удобно ли людям с особенностями пользоваться общественным транспортом.

По словам Александры, которая передвигается на коляске, ей пришлось отказаться маршруток и трамваевФото: Павел МАРТИНЧИК

Пока идем на остановку, девушка рассказывает, что довольно часто ездит на автобусах, если они с низким полом, и в метро:

- В принципе, транспорт, который ездит по центральным улицам, у нас удобный. А вот, например, в Лошице до сих пор двухступенчатые зеленые автобусы! Почему не закупить низкопольные? Обычно мне не приходится просить помощи, я подъезжаю к троллейбусу или автобусу и могу сама заехать в салон. Если не получается из-за высоты платформы автобуса, прошу, чтобы подтолкнули, мне главное - поставить колеса. Даже водители выбегали из автобуса, чтобы помочь, если я была одна на остановке. Электробусы очень удобные - близко подъезжают, и платформа чуть ниже. А вот от маршруток и трамваев я уже отказалась. Зайти туда не могу, коляску поставить негде. Зато городские линии - это прекрасно! Новые электрички останавливаются вровень с землей, как в метро - это очень удобно!

Девушка рассказывает, что довольно часто ездит на автобусах, если они с низким полом, и в метроФото: Павел МАРТИНЧИК

В метро девушка предпочитает обращаться за помощью к сотрудникам, а не пользоваться подъемником.

- В метро тоже спускаюсь и прошу помочь сотрудников метро. Если есть на станции эскалаторы, я колесиками упираюсь в ступеньки и держусь за поручень, а меня подстраховывают сзади. Я езжу через станцию «Петровщина», там есть подъемник, но очень медленный. Если попросить помощи сотрудников, подняться наверх получится за две минуты, а на подъемнике - 7 - 10 минут. Когда торопишься, это неудобно.

Тут к остановке подъезжает автобус, но пол слишком высокий - девушка самостоятельно не может заехать, нужна помощь. И, как она признается, в отдаленных районах столицы такая ситуация не редкость.

Пол автобуса слишком высокий - девушка самостоятельно не может заехать, нужна помощьФото: Павел МАРТИНЧИК

«Минсктранс»: «Только 3% трамваев - низкопольные»

А что говорят транспортники?

- Сейчас на балансе предприятия свыше 1300 автобусов в городском и пригородном сообщении. 85% из них низкопольные, и 65% оборудованы аппарелью (выдвижной пандус в автобусе. - Авт.). Также мы получили 300 низкопольных автобусов и 61 электробус, оборудованный для людей с ограниченными возможностями. На предприятии эксплуатируется 137 трамваев, только 3% из них - низкопольные. Возможно, когда будет строительство скоростного трамвая, он будет низкопольный, - говорит начальник управления организации перевозок «Минсктранса» Александр Фомин. - К нам поступают обращения по поводу неудобств для людей с ограниченными возможностями. Бывает, водитель по разным причинам не подъезжает вплотную к остановке. Автобусы оборудованы видеокамерами. Разбираемся, водителя могут депремировать.

Екатерина говорит, что обычно ей не приходится просить помощи, чтобы зайти в автобусФото: Павел МАРТИНЧИК

В Белорусском клубе автомототуризма говорят, что три года назад, когда Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, проводилось исследование, с какими проблемами они сталкиваются.

- Для водителей - вопросы стоянок, особенно во дворах. В центре города на стоянках, например, кнопка для въезда находится слишком высоко, люди на колясках не могут ее достать, - говорит Ирина Потякина, директор Белорусского клуба автомототуризма. - Пешеходы с особенностями тоже сталкиваются с проблемами, которые зависят от вида заболевания. Колясочники - из-за отсутствия пандусов, люди с инвалидностью по зрению - отсутствия звуковых сигналов светофоров. Что касается пассажиров, в принципе общественный транспорт доступный. Мы знаем об этих проблемах, и многое делается, чтобы их решить. Но не все происходит быстро.