2019-05-12T11:28:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Bright fest слышала половина Минска!

Сергей Михалок и Лобода на стадионе «Динамо» открыли II Европейские игры.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Ведущий концерта Евгений Булка не упустил возможности устроить стэйдж-дайвинг и прыгнул в толпу.Ведущий концерта Евгений Булка не упустил возможности устроить стэйдж-дайвинг и прыгнул в толпу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Бресте в субботу ожидали прибытия из-за границы «Пламени мира» (это событие можно считать символичным стартом II Европейских игр). А в Минске на обновленном стадионе «Динамо» прошел концерт, также посвященный главному спортивному форуму этого года в нашей стране. Билеты раскупали довольно бодро.

Зрители отрывались на стадионе весь вечер! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители отрывались на стадионе весь вечер!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для многих это был не просто шестичасовой концерт-марафон, но и возможность увидеть, как реконструировали стадион «Динамо». Билеты на сидячие места раскуплили полностью. Да и танцпол был практически забит до отказа. Кстати, футбольное поле на время концерта покрыли белым пластиковым полом, из-за чего он издалека напоминал лед. Организаторы сказали, что на стадионе 20 тысяч человек – то есть, сколько и планировали.

Стадион "Динамо" успешно прошел "проверку боем" перед II Европейскими играми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стадион "Динамо" успешно прошел "проверку боем" перед II Европейскими играми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ровно в 6 вечера распахнулись двери, и первые зрители рванули бегом к сцене, чтобы занять самые лучшие места. Открыла концерт популярная среди молодежи исполнительница и блогер Лера Яскевич. Накануне она признавалась в соцсетях, что волнуется – еще бы, ведь это ее первое выступление перед таким количеством зрителей. Начинать концерт всегда довольно сложно – но Лера справилась отлично.

J:Морс празднует в этом году свое 20-летние! Фото: Павел МАРТИНЧИК

J:Морс празднует в этом году свое 20-летние!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следом выступала группа J:Морс, которая в этом году отмечает 20-летие. Среди публики мы заметили в прошлом клавишника этой группы Дениса Воронцова, который пришел послушать, как звучат коллеги.

Зрителей переполняли эмоции. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрителей переполняли эмоции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Парадокс в том, что уже выросло целое поколение, которое не знает песен, - заметил он. – Просто слышали название J:Морс.

Команда Владимира Пугача J:Морс Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команда Владимира Пугача J:МорсФото: Павел МАРТИНЧИК

Впрочем, молодежь подпевала лидеру группы Владимиру Пугачу довольно активно.

Bright fest стал неформальным открытием II Европейских игр Фото: Павел МАРТИНЧИК

Bright fest стал неформальным открытием II Европейских игрФото: Павел МАРТИНЧИК

На небе сгущались тучи, и казалось – вот-вот грянет ливень. На свинцовое небо со сцены поглядывал и Владимир, и даже пошутил - вот бы пронесло! И в самом деле, с погодой повезло невероятно – Минск, находившийся в облаках как в осаде, вечером избежал дождя.

Владимир Пугач то и дело посматривал со сцены на сгущающиеся вокруг "Динамо" тучи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимир Пугач то и дело посматривал со сцены на сгущающиеся вокруг "Динамо" тучи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Давайте активней двигаться, а то у меня ощущение, что часть публики решила остаться на стадионе после концерта Солодухи, - пошутил ведущий Евгений Булка.

Белорусы любят "Касту". И это, похоже, взаимно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусы любят "Касту". И это, похоже, взаимно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За «морсами» на сцену поднялась «Каста», и зрителей заметно прибавилось. Было видно, что многие целенаправленно шли послушать российских рэперов. Их пик популярности пришелся на самое начало века – так что смело можно сказать, что на их песнях уже выросло целое поколение слушателей.

"Каста" очаровала минчан лирикой "пацанов из спальных районов". Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Каста" очаровала минчан лирикой "пацанов из спальных районов".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Группа Milmars, которая выступала после «Касты», оставила зрителей в некотором недоумении. Будем откровенны – о них вообще мало кто слышал. В основном, информация ограничивалась тем, что их выбрали для разогрева в своем туре Scorpions. Впрочем, среди музыкантов бытует мнение, что легендарные исполнители специально выбирают для разогрева довольно слабые группы, чтобы публика еще больше ждала выхода основных исполнителей.

Группа Milmars для зрителей стала единственной "темной лошадкой" фестиваля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Группа Milmars для зрителей стала единственной "темной лошадкой" фестиваля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом смысле лучшего расклада для команды Сергея Михалка и придумать нельзя было. Когда «Ляпис-98» вышел на сцену, стадион взревел. Команда Михалка сейчас гастролирует по маленьким городам Беларуси – есть даже залы, которые рассчитаны максимум на 500 зрителей. А вот на «Динамо» «ляписы» не выступали еще ни разу. По этому поводу Сергей даже пошутил – мол, в следующий раз такой случай может выпасть уже на пенсии.

Голос Сергея Михалка долетал практически до самых окраин Минска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Голос Сергея Михалка долетал практически до самых окраин Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но, судя по тому, как он отрывался на сцене, о пенсии он пока не задумывается. Прозвучали все хиты любимые народом хиты группы начиная от «Ау» и «Яблоней» и до «Капитала», «Воинов света» и «Манифеста». А напоследок он исполнил даже «Зеленоглазое такси» в оригинальном варианте – так, как его пел еще Михаил Боярский. Интересно, что вокал Михалка здорово усилил недавно принятый в команду гитарист Алесь Мышкевич. Их вокал похож даже тембрально. Зрители переглядывались, когда Михалок отходил от микрофона, а голос продолжал звучать.

Сергей Михалок явно не хотел уходить со сцены и говорил, что этот прием зрителей запомнит надолго. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Михалок явно не хотел уходить со сцены и говорил, что этот прием зрителей запомнит надолго.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Говорят, звук с «Динамо» долетал до другого конца города – Логойского тракта. Так что, выйдя на балкон, можно было даже различать слова песен. В общем, добрая половина Минска, особенно восточная часть города, куда были направлены колонки, слышала происходящее на стадионе.

Публика заполнила большую часть футбольного поля "Динамо". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Публика заполнила большую часть футбольного поля "Динамо".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Организация концерта была образцовой! Звук, свет, да еще и бонусом развлечения: 2 дополнительные сцены, 20 зон с разными активностями и 50 точек фудкорта.

Светлана Лобода показала Минску, как капризничают звезды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Лобода показала Минску, как капризничают звезды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Завершила концерт дива Светлана Лобода. За кулисами она изо всех сил демонстрировала, кто тут главная звезда. Журналистов собрали в помещении за кулисами и попросили подождать, пока артистка поднимется на сцену – им было строго-настрого запрещено снимать ее до этого момента. Говорят, были прецеденты, когда у артистки портилось настроение и она вовсе отказывалась выступать, если ей по пути на сцену попадался кто-нибудь.

Светлана Лобода согрела танцпол смелым нарядом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Лобода согрела танцпол смелым нарядом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шоу Светланы Лободы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шоу Светланы Лободы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впрочем, уже после трех первых песен зрители ручейками потянулись на выход – над Минском сгустилась ночь, было холодно, и шесть часов на стадионе давали о себе знать.

Светлана Лобода всего месяц назад была в Минске с сольным концертом - и вот снова! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Лобода всего месяц назад была в Минске с сольным концертом - и вот снова!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Лобода запретила себя снимать до выхода на сцену. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Лобода запретила себя снимать до выхода на сцену.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Ожидается множество гостей из-за границы, прежде всего соседних стран - России, Украины, Польши и Прибалтики. На этот период визой в Беларусь будет служить билет на соревнования Европейских игр. Для тех, кто путешествует на своем транспорте, на время Европейских игр отменяется плата за пользование платными дорогами Беларуси, чтобы максимально облегчить пребывание гостей в нашей стране. Уже сейчас точно известно, что Европейские игры будут транслироваться по телевидению в 117 странах мира, а к июню ожидают еще больше - до 160 стран.

Символ II Европейских игра лисенок Лесик также был участником концерта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Символ II Европейских игра лисенок Лесик также был участником концерта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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