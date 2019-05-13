Запретить игры у окна и обязательно установить блокирующие устройства. Как уберечь ребенка от трагедии

Только за последние два месяца в Беларуси четверо детей выпали из окон, один из малышей разбился насмерть. Почти во всех случаях родители или бабушки-дедушки в этот момент были в соседних комнатах. Печальные истории с одним и тем же сценарием повторяется из года в год с наступлением тепла: дети из любопытства залезают на подоконники и падают из открытых окон.

Как правило, при падении с высоты дети получают тяжелые травмы: это может быть черепно-мозговая травма, переломы рук и ног, костей таза, позвоночника. Причем не всегда важно, упал ребенок с первого этажа или с третьего: даже при падении с небольшой высоты есть риск удариться шеей и получить серьезную травму.

Ребенку стоит объяснить, что окно - не место для игр. Фото: unsplash.com

Следователи рекомендуют родителям соблюдать правила безопасности. Самое первое из них - никогда не оставлять окно открытым в комнате, где есть маленький ребенок. Малышу хватит пары минут, пока вы отлучитесь проверить еду на плите, чтобы забраться на подоконник и упасть.

Москитная сетка не задержит ребенка - она просто не рассчитана на вес даже годовалого мальчика или девочки. При этом у малыша может возникнуть ощущение, что он в безопасности, поэтому дети часто опираются на москитную сетку и выпадают из окон.

Игры у окна должны быть под запретом. Объясните ребенку, что нельзя влезать на тумбочку или стул, чтобы рассматривать из окна улицу, не стоит сидеть и стоять на подоконнике. Лучше всего, если никакой мебели у окон просто не будет.

БДИ!

Какие защитные устройства можно установить на окна?

Самый простой и надежный способ, который точно убережет ребенка от падения - замки на окнах. Большинство запорных механизмов блокируют створку так, чтобы окно можно было открыть только на проветривание. Ребенок сам не сможет открыть окно.

Ограничитель открывания (блокиратор поворота окна)

Ограничитель зафиксирует створку в поворотном (закрытом) положении, с этой точки перевести ее можно только в любой из режимов проветривания - распахнуть полностью невозможно. Ограничитель имеет многоступенчатую фиксацию положения створки и встроенный аэродинамический подтормаживатель, что позволяет регулировать степень открытия на желаемую ширину (не более 4 - 5 см). Механизм запирается с помощью кнопки или специального ключа (более надежно). Разблокировать можно тем же ключом или нажатием кнопки. Устанавливается на вертикали подвижной створки в области крепления оконной ручки и может быть заказан как вместе с оконным изделием, так и отдельно.

Ограничитель открывания окон с тросиком

Створка открывается в режиме проветривания, как в откинутом сверху, так и в распахнутом на длину тросика (10 - 15 см.) положении.

Ручка с замком

Ручка со встроенным замком позволяет запирать окно на ключ. Вы можете сделать створку неподвижной как в закрытом положении, так и в приоткрытом на проветривание. Отличие от предыдущих механизмов в том, что каждая ручка с замком имеет свой комплект ключей. Таким образом, чтобы проветрить помещение, вам придется открывать каждую створку отдельным ключом, что не всегда удобно, зато надежно. Хранить ключи нужно в недоступном для детей месте.

От трагедии может уберечь простое действие: установка запорных механизмов на окна. Фото: unsplash.com

КСТАТИ

Что грозит родителям

- По каждому случаю гибели ребенка или причинения ему телесных повреждений проводится проверка. Выясняется, имело место преступление или это действительно несчастный случай, - говорит адвокат Наталья Шекина. - Если проверка покажет, что родители или те, кто должен был следить за ребенком (няня, родственники), плохо выполняли свои обязанности и не следили за малышом и в результате он погиб или получил травмы, будет возбуждено уголовное дело. Если ребенок травмировался, возможное наказание - от штрафа до ограничения свободы, если погиб - от ограничения до лишения свободы на четыре года. Так в Светлогорске недавно осудили бабушку, по недосмотру которой выпал с балкона и погиб четырехлетний мальчик - женщине назначили ограничение свободы на три года и штраф в 2550 рублей.

- Что касается родителей, то здесь ситуации бывают разные, - продолжает адвокат. - Если проверкой будет установлено, что родители всегда добросовестно исполняли свои обязанности, а гибель ребенка наступила действительно в результате несчастного случая, то родителей не будут привлекать к уголовной ответственности.