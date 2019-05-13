2019-05-13T13:13:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Совладельца минского бара, которого судили за оборот наркотиков, приговорили к 9 годам колонии

Свою вину он полностью признал
Алеся ДОБЫШ
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Совладельца модных минских заведений судят за оборот наркотиковСовладельца модных минских заведений судят за оборот наркотиковФото: Святослав ЗОРКИЙ
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13 мая суд Центрального района вынес приговор совладельцу минского бара Владиславу Бриштелю, которого обвиняют в распространении наркотиков. Он сделал 28 закладок, но ни один пакетик с веществом продать не успел. Бриштеля приговорили к 9 годам в колонии усиленного режима. У него конфискуют 700 долларов, часы Tissot, мобильный телефон Samsung и компьютер Apple.

32-летнего совладельца минских заведений задержали в октябре прошлого года при попытке сделать закладку наркотиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

32-летнего совладельца минских заведений задержали в октябре прошлого года при попытке сделать закладку наркотиковФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я прослушал, какой срок наказания? - уточнил Бриштель после того, как был озвучен приговор. Услышав ответ судьи, опустил голову. - Ясно, спасибо.

Владислава задержали с поличным в октябре прошлого года - он прятал в тайнике пакетик с психотропом мефедрон. По информации следствия, это была 28-я закладка. О том, где спрятаны предыдущие 27, Влад Бриштель сам рассказал следователям.

100 граммов мефедрона Влад Бриштель купил в октябре 2018-го через интернет, оплатил частью биткоина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

100 граммов мефедрона Влад Бриштель купил в октябре 2018-го через интернет, оплатил частью биткоина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Свою вину Владислав полностью признал. В суде он рассказал, что марихуану в первый раз употребил в 12 лет и продолжал это регулярно делать до 2012 года. Потом стал употреблять реже - несколько раз в год. А купить наркотики на продажу решил в октябре 2018 года. Обвиняемый говорит, что решился на это из-за сложной ситуации: нужны были деньги на лечение больной дочери.

Влад Бриштель рассказал, что купил 100 граммов психотропа и собирался продать, чтобы оплатить реабилитацию тяжело больной дочери Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Влад Бриштель рассказал, что купил 100 граммов психотропа и собирался продать, чтобы оплатить реабилитацию тяжело больной дочериФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это было не для того, чтобы питаться в ресторанах и одеваться богаче. У меня была проблема, но я решил ее неправильно. Я раскаиваюсь и хочу попросить о том, чтобы вы приняли во внимание эту историю.

Дилера обвиняемый легко нашел в интернете.

- Я был поражен тому, насколько это огромный рынок - купить и продать наркотики в Беларуси не является никакой проблемой. Я написал продавцу, что мне нужно вещество. Вообще хотел марихуану, но ее в наличии у этого продавца не было, и он предложил купить мне мефедрон на 400 рублей.

Свою вину обвиняемый полностью признает. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Свою вину обвиняемый полностью признает.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав забрал вещество, расфасовал его в машине по пакетикам и поехал делать закладки. Продать ничего не успел - его задержали в тот же день.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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