«Избивали посетителей и раздевали их догола»: в Минске судят директора и завотделом магазина

В понедельник, 13 мая, суд Ленинского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении двух сотрудников продовольственного магазина в Серебрянке. Заведующий отделом и директор магазина обвиняются по ряду статей: "Превышение власти или служебных полномочий" (ч. 3 ст. 426 УК), "Разбой" (ч. 2 ст. 207 УК), "Хулиганство" (ч. 3 и ч. 2 ст. 339 УК), "Вымогательство" (ч. 2 ст. 208 УК).

Напомним, в одном из магазинов столичной Серебрянке директор и заведующий отделом жестко расправлялись с воришками. Прохожая, увидев, как из подсобки выбегает голый мужчина, позвонила в милицию. Как писала «Комсомолка», 38-летний безработный решил украсть в магазине бутылку водки, но был пойман с поличным. И вместо того чтобы вызвать милицию, директор и завотделом затащили воришку в подсобку, связали и заклеили рот скотчем. А потом начали избивать, в ход пошел даже молоток. Работники также требовали деньги, чтобы закрыть недостачи в магазине, к которым пострадавший не имел никакого отношения. После истязаний они раздели вора догола и выставили за дверь магазина.

Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении двух сотрудников продовольственного магазина в СеребрянкеФото: Святослав ЗОРКИЙ

По уголовному делу проходит и 54-летний безработный, не раз судимый мужчина. Он пытался украсть бутылку настойки. Вора схватили, только, прежде чем выставить за дверь нагим, плеснули ему в лицо кофе.

В клетку конвоиры завели двух обвиняемых - директора и заведующего отделом магазина. В зале суда двое потерпевших, одного из них охраняют конвоиры - он тоже под стражей.

Директор магазина был судим за применение насилия к сотруднику ГАИ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед началом суда адвокат одного из подсудимых высказалась не только против введения фото- и видеозаписи, но и присутствия журналистов на судебном заседании:

- Полагаю, что в целом присутствие прессы будет негативно сказываться на ходе процесса, мешать ему и опять-таки не даст нашим подзащитным в полной мере осуществить свое право на защиту, сковывая их в выражении своих мыслей и доведении соответствующих доводов против предъявленного обвинения.

- На ваше усмотрение, - высказались потерпевшие о введении фото- и видеозаписи.

Один из потерпевших находится под стражей - в зале суда его охраняли конвоиры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья все же разрешила журналистам остаться в зале суда.

30-летнего заведующего отделом магазина зовут Алексей Демидов.

- Родился в Минске, образование - среднее, холост, - говорит мужчина, отвечая на вопросы судьи.

Демидов ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 статьи 435 УК ("Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу"). Тогда к мужчине применили такую меру наказания, как штраф. Под стражей обвиняемый с 29 апреля. До этого он был под подпиской о невыезде.

Заведующий отделом и директор магазина обвиняются по ряду статейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд объявил перерыв до 21 мая 10 часов утра. Причиной этому стало то, что обвиняемому не было вручено постановление о направлении дела в суд.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.