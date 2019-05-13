Это стоит попробовать: в магазинах появился новый белорусский сыр, который по вкусу не уступает голландским

В Голландии сыр в большом почете, и пословица «У кого есть сыр, тому десерт не нужен» родилась именно там. Голландцы действительно знают толк в этом продукте. Сыр у них - национальный бренд, и свои традиции сыроварения они привозили туда, куда бы ни забрасывала их судьба. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в сырах бренда «Брест-Литовск» чувствуются истинно голландские нотки. В XVI веке реформаторы из Голландии поселились на Брестчине, где их традиции сыроварения отлично прижились и нашли достойное продолжение.

Сыр «Пинский» - представитель фирменной линейки обновленного сырного бренда «Брест-Литовск». Она объединяет сыры, изготовленные по собственным разработкам с особым вкусом и ароматом. Сыр «Пинский» в этой линейке - один из самых заметных. Его ярко выраженный островатый вкус с фруктовыми нотками может стать настоящим откровением для сырных гурманов и просто ценителей качественных и натуральных продуктов, которые можно комбинировать в разных сочетаниях. А «Пинский» сыр, кстати, так и просится в бутерброд на хрустящий багет, в салат, где сыр играет определяющую роль, или к хорошему красному вину.

Знатоки сравнивают его с известными голландскими сырами, а еще более продвинутые эксперты отмечают, что технология пластового формования «Пинского», как и некоторых других сыров «Брест-Литовск», тоже родом из Голландии.

Пластовые сыры - самые популярные сыры Европы. Они обладают плотной и в то же время пластичной консистенцией. В отличие от насыпных, которые имеют кружевной рисунок, пластовые сыры получаются гладкими, практически без глазков, а если они и появятся в процессе созревания, то небольшие и очень редкие. Ранее фирменная линейка «Брест-Литовск» была представлена исключительно насыпными сырами, и вот теперь она пополнилась особенными и действительно яркими видами сыров пластовых.

Сыровары говорят, что при всей выверенности технологии производства каждая партия сыра уникальна. И весенние сыры особенно хороши, потому что в рационе коров появляется свежая сочная трава. Поэтому «Пинский» сыр весенней выработки, произведенный из натурального молока с ферм, прилегающих к Национальному заповеднику «Беловежская пуща», несет в себе особенное сочетание яркого островатого вкуса с легкими фруктовыми нотками.

Сыр с таким потенциалом украсит любую сырную тарелку или станет самодостаточным изысканным лакомством. Причем исключительно полезным.

СЫР ДНЯ

«Этот сыр хорош к горячему чаю, а также в начинке для пирогов и в составе теста для сырных оладий»

- Сыр «Пинский» обладает приятным ярко выраженным островатым вкусом с фруктовыми нотками и в то же время нежной, пластичной текстурой. В первую очередь он хорош в первозданном виде - как дополнение к горячему чаю или кофе - либо в сочетании с фруктами и вином, - рекомендует Татьяна Назарук, шеф-повар, фуд-блогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов. - Кроме того, его можно использовать в качестве начинки для пирогов и в составе теста для сырных вафель или оладий - «Пинский» сыр придаст им замечательный вкус и аромат.

Чтобы сыр раскрыл свой вкус и аромат, лучше всего за час до подачи на стол достать его из холодильника и дать полежать при комнатной температуре.

БУДЬ В КУРСЕ!

Обновленный сырный бренд «Брест-Литовск» - это три линейки:

«Фирменная» - собственные уникальные разработки маркетологов, технологов и сыроделов компании «Савушкин продукт»: «Выдержанный», «Пинский», «Легкий», «Классический» и «Сливочный».

«Виды сыра» - наиболее известные и востребованные сыры Европы: «Маасдам», «Гауда», «Эдам» и «Тильзитер».

«Классика» - самые популярные классические сорта сыров на все случаи жизни: «Российский», «Голландский», «Пошехонский» и «Финский».