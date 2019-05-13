«Тащил по земле, как тряпку». В Бобруйске питбуль покусал пятерых прохожих, в том числе ребенка

«Животное набрасывалось на всех, кого видело»

Жуткая история произошла 11 мая рядом с общежитием на улице Ванцетти в Бобруйске. Около 18.00 на детской площадке детвора играла в футбол. 5-летний мальчик отбежал немного в сторону, на дорожку неподалеку. Неожиданно навстречу ему бросилась большая бойцовская собака.

- Она бежала со стороны садика по дороге, увидев мальчика, набросилась на него. Повалила на землю, стала кусать, царапать. Сначала дети пытались ее остановить, потом прибежала мама этого мальчика, она увидела это все из окна. Собака и маму повалила и начала кусать! - вспоминает вахтер общежития Нина (имя изменено. - Ред), на глазах которой все произошло. - Животное набрасывалось на всех, кого видело. Собака большая, она накидывалась на человека, валила на землю, потом кусала и начинала тормошить, тащить по земле. Из дома вышла женщина, чтобы выбросить мусор, собака начала ей ноги грызть. Другой вахтер вышел закрыть дверь общежития, чтобы собака не забежала внутрь - питбуль укусил за руку. А когда собака заметила молодую пару с коляской - ринулась к ним, перевернула коляску, стала тащить по земле женщину, как тряпку, цеплять за руки, за ноги! Жутко было, особенно когда понимаешь, что помочь не можешь… Крови было много.

Собаку убил домкратом проезжавший мимо водитель Фото: Коммерческий курьер

По словам очевидицы, все длилось буквально 5 - 7 минут. Остановить собаку смог только водитель проезжающей мимо машины.

- Мужчина сначала проехал мимо, но потом вернулся. Вышел, стал бить собаку домкратом по голове, ударил раза четыре. Собака умерла, - говорит вахтер. - На месте оказались быстро врачи, благо, у нас рядом подстанция скорой помощи, они всем обработали раны, перевязали и отвезли в больницу. Знаю, что мальчика прооперировали, у него были раны на лице, бедре, ноге. Хорошо хоть, никто в реанимацию не попал! Все до сих пор в больнице, непонятно, может, собака бешеная была.

- Сейчас, наверное, все напуганы?

- Да, особенно дети, бояться выходить на улицу, а как увидят собаку - бегут к нам на вахту и говорят: «Спасите нас». После происшествия БУКСАП (организация по отлову и временному содержанию безнадзорных животных. - Авт.) отлавливала бездомных животных.

СК: «Личность хозяина собаки пока не установлена»

Сейчас этим делом занимается милиция и следователи. Предстоит выяснить, кому все-таки принадлежит собака, была ли она больна бешенством и почему одна разгуливала без намордника по улицам города.

- Личность хозяина пока не установлена. Собака предположительно породы питбуль была убита очевидцем, труп находится в морге для последующего ветеринарного исследования, - говорит официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области Анастасия Лавринович. - Пока что сложно сказать, какие последствия могут быть для хозяина собаки, для начала необходимо установить степень тяжести телесных повреждений потерпевших. Экспертиза уже назначена.

Пока что точно неизвестно, кто является хозяином собаки. Поиском занимаются следователи, милиционеры Фото: Коммерческий курьер

Местные уверены: питбуль принадлежит владельцу частного питомника, который находится неподалеку от общежития. Мол, скорее всего, животное просто сбежало оттуда.

- Он находится на улице Речной, там разводят такие породы. Эту собаку раньше здесь я не видела, но говорили, что два года назад она же покусала в парке ребенка… Это частный питомник, хозяин всегда выгуливал своих собак в наморднике и там, где никто не видит. Может быть, эта бешеной была, обычно собаки из питомников не убегают, - считает Нина.

Питбуль, или по-другому - американский пит-бультерьер, входит в перечень потенциально опасных пород собак, утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Это значит, все владельцы таких собак обязаны пройти специальные курсы в кинологических клубах для получения удостоверения о порядке разведения, содержания и ухода за собаками. Выгуливать их могут только взрослые, а на собаке должен быть намордник.