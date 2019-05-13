2019-05-13T15:49:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Брест атакуют мошки-кровопийцы

Они будут докучать брестчанам еще две недели, а позже выведутся и в других регионах страны
Оксана БРОВАЧ
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Мошкара лезет под одежду, в уши, в нос - и очень больно кусается.Мошкара лезет под одежду, в уши, в нос - и очень больно кусается.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Радоваться теплым майским вечерам, пахнущим сиренью и цветущими каштанами, брестчанам теперь сложно: нападает мошкара. В прошлом году в Бресте массовый вылет мошек-кровососов случился впервые за пять лет. В этом история повторилась. Мошки роятся в воздухе, лезут в глаза, уши, нос и очень больно кусают.

Энтомологи говорят, что потерпеть нужно всего 10-14 дней, после этого количество насекомых резко сократится. Первыми под атаку мошек-вампиров попали брестчане, потому что на юго-западе страны теплее всего. Позже эта напасть доберется и до других регионов Беларуси.

- Местами развития назойливых кровососов становятся крупные и средние реки, мелиоративные каналы, ручьи, вытекающие из искусственных и естественных водоемов и болот. Территорией массового выплода этих насекомых в окрестностях Бреста является река Западный Буг. Мошки способны разлетаться на большие расстояния - от 1 до 10 км, максимальная дальность расселения достигает 200 км, - рассказывают в противоэпидемическом отделении Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На месте укуса мошек могут развиваться сильные аллергические реакции. Если комар делает прокол, то мошка как бы отгрызает кусочек кожи, поэтому укус этих насекомых болезненный. В ранку попадает ядовитая слюна мошки и развивается зудящая опухоль, может даже появиться отек.

На месте укуса остается ранка - в нее попадает ядовитая слюна мошки. Спустя некоторое время вокруг нее образовывается отек. Фото: Оксана БРОВАЧ

На месте укуса остается ранка - в нее попадает ядовитая слюна мошки. Спустя некоторое время вокруг нее образовывается отек.Фото: Оксана БРОВАЧ

Как защититься от этих насекомых-вампиров?

По-возможности стоит избегать утренних и вечерних прогулок, в особенности, вблизи водоемов, или же носить закрытую одежду. Спасают от мошек и репелленты.

- Из народных средств, для защиты от мошек, можно использовать любой одеколон с добавлением нескольких капель валерианы, гвоздичного, лавандового или анисового масла; смесь растительного масла, 9% уксусной кислоты и шампуня в равных пропорциях. Помогает также водный раствор кристаллического ванилина - не ванильного сахара! Его удобно использовать при прогулке с маленькими детьми на свежем воздухе, - рекомендуют врачи санэпидемстанции.

Если мошки все-таки покусали, можно принять антигистаминное средство. Места укуса можно помазать бальзамом «Золотая звезда», раствором питьевой соды, спиртом, зеленкой, соком лимона, петрушки, одуванчика, лука или любыми мазями с эфирными маслами.

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