Михалок выступил в агрогородке, где живут 600 человек: «Думали, то ли Дмитрия Колдуна брать, то ли «Ляписа»

Гастрольный тур Сергея Михалка в этом году выглядит слегка необычно. Вот он выступает на минском стадионе «Динамо» для тысяч зрителей, а назавтра в агрогородке Старый Свержень, где все население человек 600, через пару дней Ляписа услышат в Гданьске, Варшаве и Париже.

Билеты на концерт раскупили за пару днейФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Комсомолка» съездила за 80 километров от Минска, чтобы узнать, а Михалок - это событие для Старого Сверженя? За час до концерта около местного Дома культуры было очень много машин. Так мы узнали, что событие важное не только для агрогородка, но и для Столбцовского района. Большинство зрителей на концерт приехали как раз из Столбцов, а кто-то из Минска.

- А на Bright Fest в Минске вчера тоже были? - спрашиваю у парней, которые приехали из города-героя, как любит говорить Михалок.

- Не, в Минске, если б чисто «Ляпис-98» был, сходили бы, а так… Светлана Лобода? Нет, спасибо.

Друзья-минчане решили лучше съездить на концерт в Старый СверженьФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Хоть Старый Свержень - это не родные Самохваловичи Михалка, которые он так любит вспоминать на концертах, называя Самохами, Сергея и здесь многие знают. Идем к домику недалеко от дома культуры, где очень удивляются журналистам.

- Конечно, мы знаем, кто выступает, Михалок! - говорит женщина, которую оторвали от вечернего отдыха. Наши дети в ДК побежали, нам тоже Михалок нравится, но на концерт пойти не получилось: огород засадили, и вот соседи в гости пришли. К нам много кто приезжает! И Алена Ланская была, и Новые русские бабки, и Колдун был! Столбцы даже обижаются, что у них такой город, а концерты все у нас.

Иван, который представляется Ванечкой, сам напечатал на майке портрет Сергея Михалка к концерту. А на спине - слова любимой песни «Котик»Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Красота» 89-го года. В планах было взять автограф на «Красоте»Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Дом культуры в Старом Свержене действительно большой - в зале 400 мест - может поместиться две трети агрогородка. Люди собрались уже за полчаса. На небольшом столике продают мерч разных этапов творчества Михалка. Майки DREZDEN - группа Михалка, которая появилась в прошлом году, браслеты BRUTTO, диски. Новое творчество, говорят, популярностью не особо пользуется. Вот если б майки с «Ляпис-98» были - другое дело.

Местный Дом культурыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Билеты на концерт проверяет методист ДК Павел, который еще год назад пел «Ау-ау-ау, я тебя все равно найду» под общагой Университета культуры, а сегодня работает в Доме культуры по распределению. Говорит, кардинальных различий между публикой на Михалка и на Ланскую нет.

- Люди ходят постоянно на концерты, потому что надо как-то развлекаться, - объясняет Павел. - А для этого наш Дом культуры и работает.

Павел работает в ДК по распределениюФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В первом ряду замечаем семью с маленькой девочкой, которую папа представляет официально - Валерия. Малышка, говорят, растет на песнях «Ляписа». Лера засмущалась и любимую песню нам не назвала, но любовь к Михалку и его творчеству доказала после концерта. Когда папа поднял ее на сцену, а она поднесла плакат Сергею для автографа.

Валерия с родителямиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Что это за лысого мужика ты мне принесла? Это твой папа? - пошутит Михалок, глядя на афишу с его фотографией. - Я же писать не умею!

На концерт зрители пришли заранееФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

НЕ ПРОСИЛ НИКАКИХ ХОРОМ И МЯГКИХ СТУЛЬЕВ

Михалок поприветствовал публику своим традиционным «Многие считают меня безумцем. Шухер, граждане, на сцене психопат!» - зал радостно зааплодировал. Михалок традиционно размахивал микрофоном и ловил его «самым беспонтовым» безымянным пальцем - зал радостно аплодировал, Михалок в шутку противопоставлял свое творчество высокому искусству и извинялся за грехопадение и вульгар - зал радостно аплодировал.

Сергей Михалок много пел и говорил, чем очень радовал публикуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Неужели вас не научили, как нужно ходить в Дома культуры? - сказал в своей манере Михалок. - Мужчина должен приходить с бутылкой из-под «Пепси», женщина с бутылкой из-под «Спрайта».

Много Михалок противопоставлял себя и другим музыкантам, вспомнил Александра Солодуху в белых штанах, который мог бы быть нормальным врачом, а любовь к белому цвету у него так и осталась, Светлану Лободу, Касту.

- Вчера был тяжелый матч, где мы проявили чудеса патриотизма и всухую разгромили российскую попсу, друзья, на стадионе «Динамо» на глазах у тысяч соплеменников, - Михалок вспомнил Bright Fest.

Один из немногих зрителей из Старого СвержняФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Через час после начала концерта Михалок пошутил: «Ого, в зале еще есть люди? Обычно к этому моменту все уходят». Для тех, кто не знает манеру Михалка и не услышит эту цитату его голосом, сообщаем: с концерта никто не ушел и вряд ли собирался. А Сергей похвалил дым в Доме культуры («я бы продавал»).

В ДК рассказали, как Михалка ждали.

- Мы колебались и не могли решиться, то ли Дмитрия Колдуна брать, то ли Ляписа - рассказывает директор Дома культуры Валерий Пугач. - Дмитрий, конечно, прекрасен, но мы решили, что «Ляпис» все-таки лучше, у него больше поклонников. Да и мы сами его в молодости слушали. А когда Дмитрий Леонидович (начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Дмитрий Слесарчик. - Ред.) сказал, что он сам за «Ляписа», так мы особо и не спорили. Я готов любой концерт организовать и провести здесь, чтобы только Старый Свержень звучал!

Валерий Пугач, Татьяна Курмышева, Дмитрий СлесарчикФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Директор Столбцовской школы искусств Татьяна Курмышева, которая помогала с организацией концерта, рассказывает о райдере Михалка:

- Он совсем неприхотлив, - говорит Татьяна. - Никаких хором или стульев мягких. Единственное пожелание - чтобы был полный зал.

Это пожелание выполнили: билеты раскупили за пару дней. Желающих было очень много, Михалка просили сыграть второй концерт:

- Из-за того что он работает вживую, второй концерт в день Михалок дать отказался, потому что это очень сложно физически.

- Но сказали, что осенью приедут еще раз к нам, если захотим, - дополняет Валерий Пугач.