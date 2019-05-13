Испытано на себе: Сколько можно сэкономить, если все время пользоваться дисконтными картами и кешбэком?

Сейчас есть множество возможностей экономить по чуть-чуть каждый день, не делая при этом ничего особенного. Во-первых, практически у всех крупных магазинов есть дисконтные карточки. А во-вторых, все крупные банки предлагают карточки с кешбэком (то есть с возвратом определенного процента от потраченной суммы). Но этими возможностями пользуются не все. Мол, больно нужно заводить и таскать с собой эти карты, чтобы в итоге сэкономить каких-нибудь 5 копеек! Но если это 5 копеек каждый день? И не в одном магазине, а в нескольких?

Корреспондент «Комсомолки» решила провести эксперимент и весь апрель записывала, сколько удавалось сохранить после очередного похода в магазин благодаря дисконтным картам и кешбэку, а потом подсчитала общую сумму.

Дисконтные карты: запланировала поход в магазин, сэкономила 19 рублей

Я тот человек, который оформляет скидочные карты везде, где они существуют. В кошельке ношу только четыре, которыми пользуюсь чаще всего: три из продуктовых магазинов и еще одну из аптеки возле дома. Остальные складываю в визитницу, которая всегда лежит в рюкзаке или сумке. Вроде и не мешают, а всегда под рукой.

Конечно, эта коллекция карточек бывает нужна далеко не каждую неделю и даже не каждый месяц, но иногда бывают приятные сюрпризы. Зашла я, например, в магазинчик корейской косметики, где в прошлый раз была года полтора назад. Но дисконтная карточка в визитнице сохранилась.

- У вас тут скидка 5%, - обрадовала меня продавец.

В итоге потратила не 32 рубля, а 30. Мелочь, а приятно!

Но самой заметной получается, конечно, экономия на продуктах. Все-таки их мы покупаем практически каждый день. Работают дисконтные системы по-разному, и это нужно учитывать, чтобы сэкономить по максимуму. Например, один из моих постоянных продуктовых магазинов дает скидку по своей карточке на товары со специальными ценниками. Так что если мне все равно, какой выбрать, скажем, йогурт, то, скорее всего, возьму тот, что со скидкой. Или куплю что-нибудь с запасом, если сейчас на этот товар распространяется дисконт. В другом магазине ты весь месяц накапливаешь скидку, которую потом можно использовать только один раз. Разумеется, на этот самый раз я приберегаю какую-нибудь крупную закупку, на которой получится сэкономить 5 - 7% в зависимости от потраченного в предыдущий месяц. А в третьем магазине скидка получается отложенной: определенная сумма с каждой покупки зачисляется на бонусный счет, и этими баллами можно расплачиваться в магазинах сети.

- Я часто бывала в одном и том же магазине, копила эти бонусы и особо о них не задумывалась. А потом однажды расплатилась за покупки одними только бонусными баллами! Удобно с учетом того, что это было перед зарплатой и денег уже почти не осталось, - вспоминает коллега.

Мне полностью расплатиться только бонусами пока не удавалось, но и немного уменьшить сумму чека все равно приятно!

А еще дисконтные карты помогают планировать покупки. Вот один из минских универсамов объявил акцию: в определенный день владельцы дисконтных карт получают скидку 20%. К этому дню я составила список нужных мне косметических и бытовых средств, отправилась за ними в магазин и сэкономила рекордные за мой отчетный месяц 19 рублей! А с учетом того, что расплачивалась я картой с кешбэком, сэкономить на одной и той же покупке получилось дважды.

Благодаря карте с кешбэком почти перестала пользоваться наличкой

Такие карты появились практически в каждом банке, и самое сложное - выбрать подходящую. На что обратить внимание?

Во-первых, важен список магазинов-партнеров. Обычно за покупки в продуктовых магазинах банки возвращают 0,5% от потраченной суммы, за остальные покупки - порядка 1 - 2%. На некоторые расходы по карте кешбэк не распространяется (см. «БУДЬ В КУРСЕ!»). Но при этом каждый банк договаривается с определенными магазинами, чтобы за покупки у них возврат был больше. Например, 3%. Или даже целых 5%! Так что, выбирая карточку с кешбэком, обязательно обратите внимание на то, какие магазины, кафе, заправки, аптеки и так далее есть в его списке партнеров. Выгоднее будет так карта, которая «дружит» с местами, где лично вы тратите деньги чаще всего.

Во-вторых, практически во всех банках за карту с кешбэком нужно заплатить. Это тоже нужно иметь в виду. Допустим, за обслуживание карточки каждый год нужно платить 20 рублей. Но при этом тратите вы с нее не так много и благодаря кешбэку сможете разве что покрыть стоимость пластика. Получается не так уж и выгодно. Так что, выбрав карточку, имеет смысл немного подождать. Банки часто устраивают акции, во время которых карту получится оформить значительно дешевле или вообще бесплатно.

И в-третьих, некоторые банки начисляют кешбэк не живыми деньгами, а баллами, которые вы можете потратить только в магазинах-партнерах. Если вы там бываете часто, проблем не будет, а если нет, то потратить сэкономленные деньги будет сложнее.

В итоге моя карточка обошлась мне бесплатно, и по ней повышенный кешбэк в тех магазинах, куда я чаще всего хожу за продуктами. Кстати, зарплата мне приходит на карточку другого банка. Но я перевожу ее на карту с кешбэком через ЕРИП. Комиссию за это не берут. Сделать перевод можно в интернет-банке, для этого нужно знать только номер договора. Подвох один: деньги зачисляются на счет на следующий день.

Собственно, сама экономия сводится к простому правилу: везде плати картой и жди, когда на счет вернутся сэкономленные денежки. Пользоваться наличкой я почти перестала, ношу с собой несколько рублей на всякий случай. В итоге за апрель экономия благодаря кешбэку составила ровно 10 рублей.

ИТОГО:

В апреле благодаря дисконтным картам и кешбэку мне удалось сэкономить 37 руб. 46 коп. Из них 10 рублей пришлось на кешбэк, остальные 27 руб. 46 коп. - на дисконт. Конечно, заоблачной сумму не назвать. Но и маленькой - тоже! Особенно если пересчитать ее на весь год. Если предположить, что каждый месяц структура моих расходов примерно одинаковая и я экономлю все те же 37 руб. 46 коп., то за год набежит 449 руб. 52 коп. А это уже несколько оплат коммуналки, или зимняя куртка и обувь, или билеты на самолет в отпуск. Хоть, глядя в чек со строчкой «скидка - 0,05 руб.», этого и не скажешь!

БУДЬ В КУРСЕ!

С каких расходов не получить кешбэк?

- Платежи через ЕРИП, в банкоматах, инфокиосках на почте. То есть получить какой-то процент от оплаты коммуналки или мобильного телефона не получится.

- При переводе с карты на карту.

- При снятии наличных.

- Если вы платите в интернете через платежный сервис «Веб Пэй» (а с ним работают многие белорусские интернет-магазины и операторы услуг).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не нужно ставить во главу угла сам факт экономии, учитывайте и другие нюансы»

- К мелким тратам, так и к мелкой экономии, мы часто относимся как к чему-то незначительному, и это ошибка. Например, если вы покупаете стакан кофе на 20 - 30 копеек дороже, чем в другом кафе, то общая сумма переплаты может оказаться значительной. Хотя, казалось бы, 20 копеек - это ерунда, - говорит финансовый консультант Светлана Мурашко. - Примерно так же обстоят дела с мелкой экономией. Обязательно нужно завести дисконтные карты в тех магазинах, где вы регулярно совершаете покупки. Но если для того, чтобы получить скидку, вам нужно специально куда-то ехать, тратить на это время, подумайте, нужно ли оно вам. И действительно ли получится сэкономить, если придется потратить деньги на проезд? Аккуратно нужно относиться к товарам по акции. Ведь их смысл в том, что человек, зайдя в магазин, купит не только акционные товары, но заодно и другие, которые в других магазинах могут стоить дешевле. Конечно, экономить можно и нужно, главное не ставить во главу угла сам факт экономии, а учитывать и другие нюансы.