Министр экономики: «По нефтяной сфере и по цене на газ исходим из самых пессимистических оценок»

Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» рассказал о самых насущных для экономики проблемах. Напомним, в апрельском докладе МВФ ухудшил экономический прогноз по росту ВВП для нашей страны на 2019 год почти вдвое: с 3,1% до 1,8%. А через год, в 2020 году, ВВП Беларуси должен вырасти уже на 2,2%, считают специалисты. Такую же цифру приводит в своем прогнозе Всемирный банк.

Белорусские власти смотрят на развитие экономики вдвое оптимистичнее: наш прогноз - это рост ВВП на 4% в 2019 году. Где же находятся наиболее правдивые показатели, мы недавно выяснили.

Министр считает, что цифра роста ВВП - не самый важный показатель:

- До получения результатов первого полугодия никаких оснований пересматривать прогноз (по росту ВВП. - Ред.) у нас нет. Мы еще не знаем, какая ситуация у нас будет в сельском хозяйстве с учетом очень сухого апреля. Сейчас эксперты рассчитывают цифры по возможному урожаю, заготовке кормов. Также известная история с грязной нефтью, насколько она повлияет на условия транзита, т. е. транспортный сектор оптовой торговли и самих производителей. Сейчас эксперты делают соответствующие оценки. Практически ни на каких переговорах оценки (роста ВВП. - Ред.) не обсуждаются. Более важными являются уровень золотовалютных резервов страны и динамика инфляции, соотношение государственного долга к ВВП и состояние бюджета, - сказал министр.

По поводу затянувшихся переговоров по налоговому маневру России, из-за которого наша страна потеряет часть прибыли от переработки нефти, министр пояснил, что Беларусь по-прежнему ничего не знает и исходит из самого пессимистичного сценария - компенсации не будет.

- Переговоры с коллегами из РФ сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея на руках конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене на газ, мы исходим из самых пессимистических оценок. Если нам удастся договориться с российскими коллегами, это просто станет дополнительным плюсом нашей макроэкономической оценки.

Также Дмитрий Крутой пояснил, что пока Беларусь не ведет переговоров с МВФ по будущим кредитам, т. к. в период предвыборных кампаний такие программы могут посчитать политическим давлением. И добавил, что специалисты из МВФ смягчили некоторые свои требования к Беларуси. Например, согласились, что не стоит повышать стоимость тарифов ЖКУ быстрее, чем по 5 долларов в год.

- Радует, что коллеги учли негативный опыт в том числе по Украине в части ЖКУ, где резкое повышение тарифов породило кризис неплатежей, который перевалил уже за несколько миллиардов долларов, или требования по массовой приватизации госпредприятий. Они сегодня в отношении Беларуси не обсуждаются и не будут применяться, - уточнил министр.