Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен до 800 евро

Президент подписал указ «О страховании», который содержит ряд норм, направленных на либерализацию этой сферы. Основное новшество коснулось автовладельцев: лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен с 400 до 800 евро.

Так называемый европротокол появился в Беларуси в 2010 году: при незначительных авариях можно разъехаться, не обращаясь в дорожную милицию, а заполнив специальный бланк. Ущерб оплатит страховая компания, штраф за ДТП виновнику платить не придется. А гаишники не тратят время на выезд и оформление мелких аварий.

Но нужно соблюсти ряд условий: число пострадавших авто должно равняться двум, не пострадали люди, у водителей все в порядке с документами и есть действующие страховки на авто, водители не предъявляют претензий к физическому состоянию друг друга (речь об алкогольном или наркотическом опьянении); понятно, кто виноват в аварии, наконец, ущерб каждого не должен превышать определенной суммы.

Именно эту сумму и меняет указ. Когда европротокол только появился, лимит выплаты составлял 200 евро. Часто этого не хватало, и водителям приходилось вызывать ГАИ, даже если других претензий не было. Многие опасались наличия скрытых повреждений: например, под помятым крыло может оказаться еще помятый лонжерон, а значит, 200 евро не отделаешься. В 2014 году сумму ущерба увеличили до 400 евро, а еще в 2016 году МВД предложило увеличить лимит до 1000 евро. В результате цифра поднялась до 800 евро.

БУДЬ В КУРСЕ!

А как действовать дальше при ДТП?

Бланки европротоколов выдают вместе со страховкой. Еще их можно взять на заправке или попросить у любого водителя. Документ заполняют под копирку в двух экземплярах - инструкция по заполнению написана прямо на европротоколе. Оригинал потерпевший должен передать в страховую компанию, копия остается у виновника ДТП. Позже машину осмотрит оценщик, а уже через неделю можно ждать выплату по страховке. По данным ГАИ, сегодня около трети всех аварий оформляются через европротокол без вызова инспекторов.

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