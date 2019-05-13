2019-05-13T17:24:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен до 800 евро

Предыдущей суммы - 400 евро - хватало не всем пострадавшим
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен до 800 евро.Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен до 800 евро.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Президент подписал указ «О страховании», который содержит ряд норм, направленных на либерализацию этой сферы. Основное новшество коснулось автовладельцев: лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен с 400 до 800 евро.

Так называемый европротокол появился в Беларуси в 2010 году: при незначительных авариях можно разъехаться, не обращаясь в дорожную милицию, а заполнив специальный бланк. Ущерб оплатит страховая компания, штраф за ДТП виновнику платить не придется. А гаишники не тратят время на выезд и оформление мелких аварий.

Но нужно соблюсти ряд условий: число пострадавших авто должно равняться двум, не пострадали люди, у водителей все в порядке с документами и есть действующие страховки на авто, водители не предъявляют претензий к физическому состоянию друг друга (речь об алкогольном или наркотическом опьянении); понятно, кто виноват в аварии, наконец, ущерб каждого не должен превышать определенной суммы.

Именно эту сумму и меняет указ. Когда европротокол только появился, лимит выплаты составлял 200 евро. Часто этого не хватало, и водителям приходилось вызывать ГАИ, даже если других претензий не было. Многие опасались наличия скрытых повреждений: например, под помятым крыло может оказаться еще помятый лонжерон, а значит, 200 евро не отделаешься. В 2014 году сумму ущерба увеличили до 400 евро, а еще в 2016 году МВД предложило увеличить лимит до 1000 евро. В результате цифра поднялась до 800 евро.

БУДЬ В КУРСЕ!

А как действовать дальше при ДТП?

Бланки европротоколов выдают вместе со страховкой. Еще их можно взять на заправке или попросить у любого водителя. Документ заполняют под копирку в двух экземплярах - инструкция по заполнению написана прямо на европротоколе. Оригинал потерпевший должен передать в страховую компанию, копия остается у виновника ДТП. Позже машину осмотрит оценщик, а уже через неделю можно ждать выплату по страховке. По данным ГАИ, сегодня около трети всех аварий оформляются через европротокол без вызова инспекторов.

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