В минском «Динамо» старая игра: ищут нового тренера

- Андрей Сидоренко был оптимальным кандидатом на пост рулевого команды, - заявил гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков. - Он мог оперативно выправить ситуацию и в оставшиеся до конца регулярки сроки плотнее поработать с кандидатами в национальную сборную. Андрею Михайловичу удалось положительно повлиять на некоторые компоненты игры: команда надежнее действовала в обороне, повысилась дисциплина, психологическая устойчивость. Многие белорусы при нем почувствовали уверенность и прибавили в индивидуальной игре. В итоге это позволило решить главную для белорусского хоккея (имеет в виду сборная. - Ред.) задачу в нынешнем сезоне - вернуться в элиту.

Басков также сообщил, что в «Динамо» Сидоренко уже точно не останется. Интересно, что сам тренер 5 мая говорил, что еще в конце апреля забрал из клуба трудовую книжку.

- Сейчас для клуба наступило время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Михайловича за работу и желаем успехов в дальнейшем. Имя его преемника будет объявлено в ближайшие дни, - добавил Басков.

Неизвестно и то, продолжит ли Сидоренко работу со сборной, которая под его руководством вернулась в высший дивизион. Возможно, это станет известно сегодня, 13 мая, по итогу заседания исполкома НОК с участием представителей минского «Динамо», федерации хоккея (ФХБ) и Минспорта. Глава ФХБ Геннадий Савилов отмечал, что многое будет зависеть от того, какой будет выбран вектор развития «Динамо» и принцип его взаимодействия со сборной (это базовый клуб для национальной команды или коммерческий проект).

В последние годы Сидоренко как тренера в разные клубы приглашали в роли антикризисного менеджера. Он умеет навести дисциплину и при этом создать хорошую атмосферу (многие отмечали, что в этом году в сборной Беларуси в этом плане наконец-то все было хорошо). Однако есть вероятность, что с прицелом на домашний чемпионат мира - 2021 коллегиально решат пригласить иностранного специалиста, а Сидоренко еще скажут спасибо за работу в сборной, за которую браться мало кто был готов.

Напомним, что Сидоренко с ноября совмещал посты в сборной и минском «Динамо». В интервью «Комсомолке» Сидоренко рассказывал, что он за работу в «Динамо» деньги не получает:

- И не думайте, что я здесь ради денег, за совместительство я ничего не получаю. За деньги многие горазды были, а вы найдите энтузиаста, который бы горел за идею.

Значительно изменить ситуацию не получилось, «Динамо» финишировало далеко от зоны плей-офф.

Все происходящее еще раз показывает, что решения в «Динамо» принимаются после долгих согласований на разном уровне. К тому же пока «Динамо» и ФХБ ждут совещания в НОКе и дальнейших инструкций, другие клубы уже комплектуются. Остается надеяться, что в «Динамо» тренер появится не так поздно, как это было два года назад: Горди Дуайер приехал в расположение команды, когда она уже вышла из отпуска. Кстати, слухи на пост коуча «Динамо» отправляют даже Андрея Назарова, который был во главе «Витязя» во время скандального матча на «Минск-Арене».